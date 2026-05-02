ΣΑΒΒΑΤΟ 02.05.2026 10:43
02.05.2026 08:50

«Ασκληπιείο Βούλας – Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά»: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 7 του Τραμ

02.05.2026 08:50
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε ισχύ από σήμερα Σάββατο 2 Μαΐου, έως την Κυριακή 10 Μαΐου, στη Γραμμή 7 του Τραμ «Ασκληπιείο Βούλας – Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά».

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ:

Το Σάββατο 02/05:

Μεταξύ 07:30 – 12:30 τερματικός σταθμός θα είναι η στάση ‘Αγιος Αλέξανδρος και τα δρομολόγια θα διεξάγονται στο τμήμα ‘Αγιος Αλέξανδρος – Ακτή Ποσειδώνος – ‘Αγιος Αλέξανδρος, λόγω τεχνικών εργασιών στο δίκτυο.

Μεταξύ 21:00 – 00:00 τερματικός σταθμός θα είναι η στάση ΣΕΦ και τα δρομολόγια θα διεξάγονται στο τμήμα Ασκληπιείο Βούλας – ΣΕΦ – Ασκληπιείο Βούλας, λόγω εργασιών κατεδάφισης επί της οδού Ομηρίδου Σκυλίτση.

Από την Κυριακή 03/05 ως και την Τρίτη 05/05 από τις 20:00 ως τη λήξη κυκλοφορίας τα δρομολόγια θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση ΣΕΦ και θα διεξάγονται στο τμήμα Ασκληπιείο Βούλας – ΣΕΦ – Ασκληπιείο Βούλας, λόγω εργασιών κατεδάφισης επί της οδού Ομηρίδου Σκυλίτση και λόγω εργασιών της ΕΥΔΑΠ στη στάση «Πλατεία Δεληγιάννη» στον Πειραιά.

Από την Τετάρτη 06/05 ως και την Κυριακή 10/05 μεταξύ 21:00 – 00:00 τερματικός σταθμός θα είναι η στάση ΣΕΦ και τα δρομολόγια θα διεξάγονται στο τμήμα Ασκληπιείο Βούλας – ΣΕΦ – Ασκληπιείο Βούλας, λόγω εργασιών κατεδάφισης επί της οδού Ομηρίδου Σκυλίτση.

Διαβάστε επίσης:

Καιρός: …Χειμωνιάτικος και το Σαββατοκύριακο, με νέα πτώση της θερμοκρασίας – Αλλαγή του σκηνικού από Δευτέρα

Στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Πάτρας οι τρεις τραυματίες μετά το σοβαρό ατύχημα στο αεροδρόμιο του Αράξου

Από βραχυκύκλωμα η φωτιά που κατέστρεψε την πολυκατοικία στο Ίλιον – Τι λέει ο επιχειρηματίας για την απαγωγή το 2021 

Θάνατος 19χρονης στην Κεφαλονιά: Σε δύο πρόσωπα εστιάζουν οι Αρχές – Ο 66χρονος και η γυναίκα στην Αθήνα

Γεωργιάδης: «Οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου ζητούν ανοιχτά σύνορα για λαθρομετανάστες» – «Δεν πρέπει κανείς να τους παίρνει στα σοβαρά»

Μέριλ Στριπ: Πώς κατάφερε να «διπλασιάσει» τον μισθό της στο «The Devil Wears Prada 2»

Σκάνδαλο είναι η ίδια η πολιτική τους

MMA… σε αγώνα μπάσκετ στη Σερβία: Ο Κάλινιτς έκανε λαβή σε αντίπαλο και τον γρονθοκόπησε (Video)

Μπλόφα ή πραγματική απειλή για την Ελλάδα το νέο ναυτικό πρόγραμμα της Τουρκίας, με αεροπλανοφόρα και πυρηνοκίνητα υποβρύχια;

Πεντανόστιμη κρέμα καραμελέ με ζαχαρούχο γάλα

Άννα-Μαρία Παπαχαραλάμπους για την αξονική σπονδυλοαρθρίτιδα: «Εύχομαι να υπήρχε καλύτερη ενημέρωση»

Ο ΣΚΑΪ, ο Παπαδρόσος, η Κοσιώνη, μια έρευνα για SLAPPs, η global ΕΡΤ και ένα ντοκιμαντέρ για τους 200 της Καισαριανής

Πώς κατάφερε ο Banksy να στήσει ένα άγαλμα στο κέντρο του Λονδίνου;

ΣΑΒΒΑΤΟ 02.05.2026 10:41
kefalonia_main
ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος 19χρονης στην Κεφαλονιά: Σε δύο πρόσωπα εστιάζουν οι Αρχές – Ο 66χρονος και η γυναίκα στην Αθήνα

adonis georgiadis 88- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «Οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου ζητούν ανοιχτά σύνορα για λαθρομετανάστες» – «Δεν πρέπει κανείς να τους παίρνει στα σοβαρά»

g_20cs_the_devil_wears_prada_2_4_87
LIFESTYLE

Μέριλ Στριπ: Πώς κατάφερε να «διπλασιάσει» τον μισθό της στο «The Devil Wears Prada 2»

1 / 3