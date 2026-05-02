02.05.2026 09:27

«Δεν έχω σκοπό να ανειχθώ στην ενεργό πολιτική»: Διάψευση Ράμμου για δημοσιεύματα περί υποψηφιότητας με το κόμμα Τσίπρα

02.05.2026 09:27
rammos

Τα δημοσιεύματα που τον ήθελαν να περιλαμβάνεται σε μελλοντικό ψηφοδέλτιο Επικρατείας με το κόμμα που έχει προαναγγείλει ο Αλέξης Τσίπρας διέψευσε κατηγορηματικά ο Χρήστος Ράμμος.

«Δεν θέλω να ανακατεύεται άλλο το όνομα μου σε τέτοια σενάρια από ανθρώπους που είναι πρόδηλο πως κρίνουν εξ ιδίων τα αλλότρια. Όπως έχω πει άπειρες φορές, έχω αρκετές άλλες ασχολίες στη ζωή μου, που μου δίνουν πλήρη ικανοποίηση και δεν είχα ποτέ, ούτε έχω βεβαίως και τώρα, σκοπό να αναμειχθώ με οποιονδήποτε τρόπο στην ενεργό πολιτική. Είναι κάτι που δεν με αφορά και μου είναι εντελώς ξένο», αναφέρει, μεταξύ άλλων, στην ανάρτησή του ο πρώην πρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ).

Αναλυτικά η τοποθέτηση του:

«Κάποια ανυπόληπτα ΜΜΕ – διαδικτυακά και μη- , τα οποία λόγω αργίας Πρωτομαγιάς δεν είχαν φαίνεται άλλες ειδήσεις για να εντυπωσιάσουν, εφηύραν την “είδηση” ότι θα είμαι επικεφαλής στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας της πολιτικής κίνησης που φέρεται να σχηματίζει ο Αλέξης Τσίπρας.

Παρότι μια τέτοια είδηση είναι ανάξια διαψεύσεως, θα το κάνω, διότι δεν θέλω να ανακατεύεται άλλο το όνομα μου σε τέτοια σενάρια από ανθρώπους που είναι πρόδηλο πως κρίνουν εξ ιδίων τα αλλότρια. Όπως έχω πει άπειρες φορές, έχω αρκετές άλλες ασχολίες στη ζωή μου, που μου δίνουν πλήρη ικανοποίηση και δεν είχα ποτέ, ούτε έχω βεβαίως και τώρα, σκοπό να αναμειχθώ με οποιονδήποτε τρόπο στην ενεργό πολιτική. Είναι κάτι που δεν με αφορά και μου είναι εντελώς ξένο. Έτσι, ελπίζω άπαξ διά παντός να σταματήσει η αναπαραγωγή αυτών των γελοίων “ειδήσεων” από αυτούς που τα έχουν ξαναπεί άπειρες φορές κατά το παρελθόν, και ενώ έχουν διαψευστεί, τα αναμασούν».

Διαβάστε επίσης:

«Ασκληπιείο Βούλας – Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά»: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 7 του Τραμ

Καιρός: …Χειμωνιάτικος και το Σαββατοκύριακο, με νέα πτώση της θερμοκρασίας – Αλλαγή του σκηνικού από Δευτέρα

Στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Πάτρας οι τρεις τραυματίες μετά το σοβαρό ατύχημα στο αεροδρόμιο του Αράξου

google_news_icon

kefalonia_main
ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος 19χρονης στην Κεφαλονιά: Σε δύο πρόσωπα εστιάζουν οι Αρχές – Ο 66χρονος και η γυναίκα στην Αθήνα

adonis georgiadis 88- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «Οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου ζητούν ανοιχτά σύνορα για λαθρομετανάστες» – «Δεν πρέπει κανείς να τους παίρνει στα σοβαρά»

g_20cs_the_devil_wears_prada_2_4_87
LIFESTYLE

Μέριλ Στριπ: Πώς κατάφερε να «διπλασιάσει» τον μισθό της στο «The Devil Wears Prada 2»

kalavrezos kke – new
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Σκάνδαλο είναι η ίδια η πολιτική τους

servia kszlo mpasket (1)
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

MMA… σε αγώνα μπάσκετ στη Σερβία: Ο Κάλινιτς έκανε λαβή σε αντίπαλο και τον γρονθοκόπησε (Video)

MixCollage-02-May-2026-02-04-AM-2604
ΚΟΣΜΟΣ

Μπλόφα ή πραγματική απειλή για την Ελλάδα το νέο ναυτικό πρόγραμμα της Τουρκίας, με αεροπλανοφόρα και πυρηνοκίνητα υποβρύχια;

crema_karamele
CUCINA POVERA

Πεντανόστιμη κρέμα καραμελέ με ζαχαρούχο γάλα

anna maria foto
ΥΓΕΙΑ

Άννα-Μαρία Παπαχαραλάμπους για την αξονική σπονδυλοαρθρίτιδα: «Εύχομαι να υπήρχε καλύτερη ενημέρωση»

media mouse entos
MEDIA

Ο ΣΚΑΪ, ο Παπαδρόσος, η Κοσιώνη, μια έρευνα για SLAPPs, η global ΕΡΤ και ένα ντοκιμαντέρ για τους 200 της Καισαριανής

banksy
ΚΟΣΜΟΣ

Πώς κατάφερε ο Banksy να στήσει ένα άγαλμα στο κέντρο του Λονδίνου;

kefalonia_main
ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος 19χρονης στην Κεφαλονιά: Σε δύο πρόσωπα εστιάζουν οι Αρχές – Ο 66χρονος και η γυναίκα στην Αθήνα

adonis georgiadis 88- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «Οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου ζητούν ανοιχτά σύνορα για λαθρομετανάστες» – «Δεν πρέπει κανείς να τους παίρνει στα σοβαρά»

g_20cs_the_devil_wears_prada_2_4_87
LIFESTYLE

Μέριλ Στριπ: Πώς κατάφερε να «διπλασιάσει» τον μισθό της στο «The Devil Wears Prada 2»

