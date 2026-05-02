Γεωργιάδης: «Οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου ζητούν ανοιχτά σύνορα για λαθρομετανάστες» – «Δεν πρέπει κανείς να τους παίρνει στα σοβαρά»

Ανάρτηση έκανε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σχολιάζοντας και αντιδρώντας σε ανακοίνωση του Συλλόγου Εργαζομένων στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, με αφορμή, όπως αναφέρει, το περιστατικό με τους επιβαίνοντες στα πλοία προς τη Γάζα.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Θα ήθελα να διαβάσετε την ανακοίνωση των εργαζομένων του Νοσοκομείου του Αγίου Νικολάου για το χθεσινό περιστατικό με τους επιβαίνοντες στα πλοίο προς την Γάζα: https://anatolh.com/topikanea/agiosnikolaos/o-syllogos-ergazomenon-gnan-sto-pleyro-ton-prosfygon-kai-metanaston/ βρήκαν την ευκαιρία να ζητήσουν: α) ανοικτά σύνορα για όλους τους λαθρομετανάστες και β) φυσικά να καταγγείλουν την Κυβέρνηση μας για τις σχέσεις με το Ισραήλ. Σχέσεις οι οποίες έχουν αναβαθμίσει αμυντικά, πολιτικά και οικονομικά την Ελλάδα και την Κύπρο και έχουν φέρει σε τόσο δύσκολη θέση την Τουρκία.

Την ανεβάζω βασικά για να καταλάβετε ποιοι είναι αυτοί που όλη μέρα φωνάζουν εναντίον μου και μιλούν για «κατάρρευση» του ΕΣΥ κλπ. Δεν χρειάζεται να σας εξηγήσω φαντάζομαι ότι πχ τα ανοικτά σύνορα και τα εκατομμύρια που θα έρχονταν στην Ελλάδα όπως το 2015 ποια ακριβώς επίπτωση θα είχαν πχ στο ΕΣΥ….δεν πρέπει κανείς να τους παίρνει στα σοβαρά σε τίποτε.

