ΣΑΒΒΑΤΟ 02.05.2026 10:44
Γεωργιάδης: «Οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου ζητούν ανοιχτά σύνορα για λαθρομετανάστες» – «Δεν πρέπει κανείς να τους παίρνει στα σοβαρά»

adonis georgiadis 88- new

Ανάρτηση έκανε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σχολιάζοντας και αντιδρώντας σε ανακοίνωση του Συλλόγου Εργαζομένων στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, με αφορμή, όπως αναφέρει, το περιστατικό με τους επιβαίνοντες στα πλοία προς τη Γάζα.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Θα ήθελα να διαβάσετε την ανακοίνωση των εργαζομένων του Νοσοκομείου του Αγίου Νικολάου για το χθεσινό περιστατικό με τους επιβαίνοντες στα πλοίο προς την Γάζα: https://anatolh.com/topikanea/agiosnikolaos/o-syllogos-ergazomenon-gnan-sto-pleyro-ton-prosfygon-kai-metanaston/ βρήκαν την ευκαιρία να ζητήσουν: α) ανοικτά σύνορα για όλους τους λαθρομετανάστες και β) φυσικά να καταγγείλουν την Κυβέρνηση μας για τις σχέσεις με το Ισραήλ. Σχέσεις οι οποίες έχουν αναβαθμίσει αμυντικά, πολιτικά και οικονομικά την Ελλάδα και την Κύπρο και έχουν φέρει σε τόσο δύσκολη θέση την Τουρκία.

Την ανεβάζω βασικά για να καταλάβετε ποιοι είναι αυτοί που όλη μέρα φωνάζουν εναντίον μου και μιλούν για «κατάρρευση» του ΕΣΥ κλπ. Δεν χρειάζεται να σας εξηγήσω φαντάζομαι ότι πχ τα ανοικτά σύνορα και τα εκατομμύρια που θα έρχονταν στην Ελλάδα όπως το 2015 ποια ακριβώς επίπτωση θα είχαν πχ στο ΕΣΥ….δεν πρέπει κανείς να τους παίρνει στα σοβαρά σε τίποτε.

Διαβάστε επίσης:

Μαρινάκης για Τσίπρα: «Η πολιτική δεν είναι ούτε μανιφέστα ούτε προγράμματα Θεσσαλονίκης»

Συμμαχία Ελλάς και Γαλλία: Δεν υπάρχει ανοχή στον αναθεωρητισμό, τον αυταρχισμό και την κρατική επιθετικότητα

Δεν υπάρχουν «ήρεμα νερά» στο Αιγαίο

kefalonia_main
ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος 19χρονης στην Κεφαλονιά: Σε δύο πρόσωπα εστιάζουν οι Αρχές – Ο 66χρονος και η γυναίκα στην Αθήνα

adonis georgiadis 88- new
g_20cs_the_devil_wears_prada_2_4_87
LIFESTYLE

Μέριλ Στριπ: Πώς κατάφερε να «διπλασιάσει» τον μισθό της στο «The Devil Wears Prada 2»

kalavrezos kke – new
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Σκάνδαλο είναι η ίδια η πολιτική τους

servia kszlo mpasket (1)
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

MMA… σε αγώνα μπάσκετ στη Σερβία: Ο Κάλινιτς έκανε λαβή σε αντίπαλο και τον γρονθοκόπησε (Video)

MixCollage-02-May-2026-02-04-AM-2604
ΚΟΣΜΟΣ

Μπλόφα ή πραγματική απειλή για την Ελλάδα το νέο ναυτικό πρόγραμμα της Τουρκίας, με αεροπλανοφόρα και πυρηνοκίνητα υποβρύχια;

crema_karamele
CUCINA POVERA

Πεντανόστιμη κρέμα καραμελέ με ζαχαρούχο γάλα

anna maria foto
ΥΓΕΙΑ

Άννα-Μαρία Παπαχαραλάμπους για την αξονική σπονδυλοαρθρίτιδα: «Εύχομαι να υπήρχε καλύτερη ενημέρωση»

media mouse entos
MEDIA

Ο ΣΚΑΪ, ο Παπαδρόσος, η Κοσιώνη, μια έρευνα για SLAPPs, η global ΕΡΤ και ένα ντοκιμαντέρ για τους 200 της Καισαριανής

banksy
ΚΟΣΜΟΣ

Πώς κατάφερε ο Banksy να στήσει ένα άγαλμα στο κέντρο του Λονδίνου;

kefalonia_main
adonis georgiadis 88- new
g_20cs_the_devil_wears_prada_2_4_87
