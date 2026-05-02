Σκάνδαλο είναι η ίδια η πολιτική τους

Μεταξύ των προτάσεων που είχε καταθέσει το ΚΚΕ κατά την τελευταία διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης (2018-2019) ήταν και η εξής: «Παύει ο διορισμός της ηγεσίας της Δικαιοσύνης (οι πρόεδροι και οι αντιπρόεδροι των τριών Ανωτάτων Δικαστηρίων, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο γενικός επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και ο γενικός επίτροπος των διοικητικών δικαστηρίων) από την κυβέρνηση. Η ηγεσία της Δικαιοσύνης πρέπει σε κάθε περίπτωση να εκλέγεται από ευρύτερο εκλεκτορικό σώμα (άρθρο 90 παρ. 5 Σ)». Η ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ απέρριψαν τότε από κοινού τη συγκεκριμένη πρόταση, όπως και την πρόταση για κατάργηση του Άρ. 86 (Νόμος περί ευθύνης υπουργών) και πολλές ακόμα.

Σήμερα, η διορισμένη από την κυβέρνηση εισαγγελία του Αρείου Πάγου, σε μια «χονδροειδή» απόπειρα συγκάλυψης αρχειοθετεί την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου, που ζητούσε εκτενή έρευνα γύρω από το σκάνδαλο των υποκλοπών. Τη συγκεκριμένη – πολύ βολική για την κυβέρνηση – απόφαση ακολούθησε ένα ακόμα ρεσιτάλ υποκρισίας, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να μιλά για «σεβασμό στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης». Την ίδια ώρα, τα κόμματα της βολικής αντιπολίτευσης μιλούσαν για παραβίαση αυτής της υποτιθέμενης “ανεξαρτησίας” και για πλήγμα στο λεγόμενο «κράτος δικαίου».

Τι συγκαλύπτουν όλοι μαζί; Το πραγματικό πρόσωπο αυτού του «κράτους δικαίου» της ΕΕ, που νομιμοποιεί διαχρονικά και με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων σκανδαλώδη εγκλήματα σε βάρος των δικαιωμάτων του λαού, με τη «βούλα» της δήθεν «ανεξάρτητης» δικαιοσύνης. Το ευρωενωσιακό και ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο, που συνοψίζεται στη φράση «ουδείς εξαιρείται των παρακολουθήσεων», αφού επιτρέπει την παρακολούθηση των πάντων με μια απλή επίκληση λόγων «εθνικής ασφαλείας», κάνει «φύλλο και φτερό» τα προσωπικά δεδομένα και στρέφεται πρώτα και κύρια ενάντια στον λαό και το κίνημά του, έχοντας ως ακρογωνιαίο λίθο την πρόληψη του «ριζοσπαστισμού». Το πλαίσιο που στήριξε μία ενιαία «ελεύθερη» αγορά διακίνησης λογισμικών κατασκοπίας, με οδηγίες και κανονισμούς που έστρωσαν «χαλί» στους διάφορους «ιδιώτες», όπως εταιρείες από το Ισραήλ, να εγκαθίστανται και να δραστηριοποιούνται στην ΕΕ, προμηθεύοντας όλες τις κυβερνήσεις με τεχνολογίες παρακολούθησης.

Γι’ αυτό και πριν ξεσπάσει το γνωστό σκάνδαλο των υποκλοπών, είχε ήδη τελεστεί ένα ακόμη μεγάλο σκάνδαλο, αφού είχαν ήδη υποκλαπεί νόμιμα οι συνομιλίες εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων στη χώρα μας την τελευταία δεκαετία. Αυτό το πλαίσιο δεν έπεσε από τον ουρανό. Το έχουν ψηφίσει οι κυβερνήσεις της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, πολλές φορές και με «ευρείες πλειοψηφίες», το έχουν στηρίξει οι ευρωομάδες τους. Όταν, όμως, είναι τέτοια η νομιμότητά τους, τότε δεν απέχουν πολύ και οι παράνομες πράξεις, σαν αυτές που έχουν διαπράξει οι εμπλεκόμενοι στο συγκεκριμένο σκάνδαλο, που βέβαια δεν είναι μονάχα «4 ιδιώτες», όπως λέει η κυβέρνηση, αλλά συμπεριλαμβάνονται σε αυτούς και οι κρατικές υπηρεσίες και η ίδια.

Το ίδιο «έργο», με παραλλαγές, παίζεται και στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κυβέρνηση και βολική αντιπολίτευση συγκαλύπτουν κι εδώ τον μεγάλο ένοχο: την πολιτική που συγκεντρώνει τη γη και την παραγωγή σε λίγα χέρια και έχει για «τυράκι στη φάκα» τις επιδοτήσεις, την Κοινή Αγροτική Πολιτική της ΕΕ, που αποσύνδεσε τις επιδοτήσεις από την πραγματική παραγωγή, την περιβόητη «τεχνική λύση», που συμφώνησαν όλες οι τελευταίες ελληνικές κυβερνήσεις με την ΕΕ. Χωρίς αυτό το «εύφορο έδαφος», δεν θα μπορούσε ποτέ να «φυτρώσει» επί κυβερνήσεων της ΝΔ αυτό το κύκλωμα που «τάιζε» με παράνομο τρόπο τους «κολλητούς» του γαλάζιου κομματικού μηχανισμού, οι οποίοι ήταν ταυτόχρονα οι καλύτεροι διαφημιστές της ΚΑΠ και πολέμιοι των αγώνων μέσα στην αγροτιά.

Ταυτόχρονα, συνεχίζεται και η απόπειρα συγκάλυψης των υπευθύνων για το έγκλημα των Τεμπών, με τελευταίο επεισόδιο την απόφαση του κράτους να παρίσταται στη δίκη σε βάρος μόνο τεσσάρων κατηγορουμένων, των σταθμαρχών και του επιθεωρητή τους. Πρόκειται για τη γνωστή λογική του αποκλειστικά «ανθρωπίνου λάθους», για να βγουν «λάδι» οι ευθύνες των υπουργών και του ίδιου του πρωθυπουργού για την άθλια κατάσταση του σιδηροδρόμου και βέβαια η ίδια η πολιτική της απελευθέρωσης-ιδιωτικοποίησης, που συστηματικά υλοποίησαν όλες οι κυβερνήσεις, βάσει των κατευθύνσεων της ΕΕ.

Τα παραπάνω δικαιολογημένα προκαλούν την οργή του λαού και έχουν στριμώξει την κυβέρνηση της ΝΔ, προκαλώντας και «φαγωμάρες» στο εσωτερικό της. Είναι δίκαιη λαϊκή απαίτηση να διερευνηθούν όλα, να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι, όσο ψηλά κι αν βρίσκονται. Γι’ αυτό το ΚΚΕ θα αξιοποιήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα και στοιχεία που προκύπτουν, θα στηρίξει με το δικό του σκεπτικό την πρόταση για συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές, αυτονόητα και για τις «συνακροάσεις» σε βάρος του, που είχαν γίνει σύστημα από όλες τις κυβερνήσεις.

Ταυτόχρονα, θα συνεχίσει να αναδεικνύει ότι το σημερινό αντιλαϊκό κράτος από όπου κι αν το πιάσεις «λερώνει», γιατί είναι φτιαγμένο για να θωρακίζει και να υπηρετεί την ταξική αδικία, την εξουσία του κεφαλαίου. Γι’ αυτό άλλωστε παρατηρείται μία θαυμαστή «συνέχεια». Κυβερνήσεις μπορεί να έρχονται και να φεύγουν, αλλά το ευρωενωσιακό και ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο της παρακολούθησης, της καταστολής, όπως και της ενσωμάτωσης – χειραγώγησης, παραμένει στη θέση του και σταθερά ισχυροποιείται απέναντι στον λαό, προκειμένου να εξασφαλίζονται τα συμφέροντα των εκμεταλλευτών του.

Γι’ αυτό και τα εξοργιστικά σκάνδαλα δεν τελειώνουν εδώ. Σκάνδαλο είναι και η πολιτική της κυβέρνησης στον τομέα της υγείας, στην παιδεία και αλλού. Το μεγαλύτερο σκάνδαλο είναι η εμπλοκή στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους, που εκθέτει τον λαό σε τεράστιους κινδύνους για τα συμφέροντα εφοπλιστών και μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, οι πανάκριβοι εξοπλισμοί, σαν αυτούς που συμφωνήθηκαν κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Μακρόν, οι οποίοι δεν προορίζονται για την υπεράσπιση της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας, αλλά για τις αποστολές του ΝΑΤΟ, της ΕΕ, ή όποιου σχήματος «προθύμων» διαμορφωθεί. Σκάνδαλο είναι η προσπάθεια να φορτωθεί στον λαό η «πολεμική ακρίβεια», την ώρα που τα κρατικά ταμεία γεμίζουν από τους άδικους έμμεσους φόρους, που αυξάνονται μαζί με τις τιμές και τα όποια ψίχουλα επιστρέφονται από τα υπερπλεονάσματα δεν επιτρέπεται να ξεπερνούν τις «οροφές δαπανών» τις ΕΕ.

Να ηττηθεί συνολικά η αντιλαϊκή πολιτική

Να γιατί το ΚΚΕ, μαζί με τη δίκαιη απαίτηση μεγάλου μέρους του λαού να φύγει αυτή η αντιλαϊκή κυβέρνηση, θέτει την ανάγκη να ηττηθεί και να φύγει συνολικά η αντιλαϊκή πολιτική. Η πολιτική, δηλαδή, που, σε κάθε τομέα της ζωής μας, θυσιάζει τις ανάγκες των πολλών για τα κέρδη των λίγων, υλοποιώντας και τις δεσμεύσεις στις «διεθνείς συμμαχίες» τους. Αυτή την πολιτική υπηρέτησαν και υπηρετούν τα κόμματα και τα πολιτικά πρόσωπα που προσπαθούν σήμερα να πείσουν τον λαό ότι αρκεί να βρεθεί ένας «έντιμος» διαχειριστής της σημερινής βαρβαρότητας, ώστε να γίνει η Ελλάδα «κανονική χώρα» και κάπως έτσι, μαγικά, θα βελτιωθεί η ζωή του. Τα ίδια και τα ίδια ψέματα… Έντιμη διαχείριση της ανεντιμότητας, δηλαδή της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης, των ιμπεριαλιστικών πολέμων δεν υπάρχει. Τέτοιες αυταπάτες κόστισαν πολύτιμο χρόνο στον λαό στο παρελθόν και έφεραν μονάχα απογοήτευση, συντηρητική αναδίπλωση και τον Μητσοτάκη «καβάλα στ’ άλογο» το 2019.

Αν κάτι έχει επιβεβαιωθεί αυτά τα χρόνια, είναι ότι η κυβέρνηση της ΝΔ τα βρίσκει πραγματικά «σκούρα» μόνο όταν έχει απέναντί της τον λαό και τη νεολαία, το κίνημά τους, τους αγώνες τους, στους οποίους με σταθερότητα, εντιμότητα και ανιδιοτέλεια πρωτοστατεί το ΚΚΕ, αποτελεί τη «φωνή» τους μέσα στη Βουλή, συμβάλει για να αποκτούν ανατρεπτική στόχευση και δυναμική. Εκεί είναι που μετράει ήττες η κυβέρνηση, όπως στην ΑΔΕΔΥ, στους νοσοκομειακούς γιατρούς, στους δασκάλους, στα μεγαλύτερα Εργατικά Κέντρα της χώρας, στις φοιτητικές εκλογές και αλλού, όπου οι δυνάμεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ κατακτούν σημαντικές πρωτιές. Εκεί είναι που «πάνε περίπατο» και οι κάλπικες αντιπολιτευτικές κορώνες, όταν οι δυνάμεις της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ κατεβαίνουν σε κοινά ψηφοδέλτια για να ανακόψουν την αλλαγή του συσχετισμού, αλληλοσυμπληρώνονται και «συγκυβερνούν», όπως στη ΓΣΕΕ.

Αυτή είναι η πραγματική εργατική-λαϊκή αντιπολίτευση, που πρέπει να δυναμώσει, με ένα πολύ πιο δυνατό ΚΚΕ. Για να νιώθει η όποια αντιλαϊκή κυβέρνηση καυτή την ανάσα του λαού σε κάθε της βήμα. Για να ανοίξει ο δρόμος για ριζικές αλλαγές προς όφελός του, με ένα άλλο κράτος, άλλους θεσμούς, στο πλαίσιο ενός δρόμου ανάπτυξης που θα έχει στο επίκεντρο την ικανοποίηση των αναγκών του εργαζόμενου λαού.

*Ο Παντελής Καλαβρέζος είναι μέλος του Γραφείου Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ

