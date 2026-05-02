search
ΣΑΒΒΑΤΟ 02.05.2026 13:34
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.05.2026 11:07

Σκόπελος: Αγωνία για βρέφος 19 μηνών – Φόβοι ότι ήρθε σε επαφή με ποντικοφάρμακο

vrefos

Συναγερμός σήμανε στις Υγειονομικές και Λιμενικές Αρχές της Σκοπέλου, ανήμερα της Πρωτομαγιάς,+ για βρέφος μόλις 19 μηνών που χρειάστηκε να μεταφερθεί επειγόντως στον Βόλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γονείς του παιδιού ανησύχησαν όταν θεώρησαν πιθανό το ενδεχόμενο το βρέφος να είχε έρθει σε επαφή με ποντικοφάρμακο. Το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο Περιφερειακό Ιατρείο Σκοπέλου, όπου οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη διακομιδή του στο Νοσοκομείο Βόλου για περαιτέρω έλεγχο.

Η μεταφορά αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς επιχειρήθηκε αρχικά με ιδιωτικό σκάφος, ωστόσο οι ισχυροί άνεμοι που επικρατούσαν στην περιοχή δεν επέτρεψαν την ολοκλήρωσή της, οδηγώντας σε προσωρινή επιστροφή. Τελικά, με τη συνδρομή δεύτερου πλωτού μέσου που έφτασε από την Αλόννησο, το βρέφος μεταφέρθηκε με ασφάλεια στον Βόλο.

Στο Νοσοκομείο Βόλου οι γιατροί προχώρησαν άμεσα στις απαραίτητες ιατρικές ενέργειες, μεταξύ των οποίων και πλύση στομάχου, ενώ το παιδί παραμένει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.

Αν και δεν παρουσίασε εμφανή συμπτώματα δηλητηρίασης, κρίθηκε αναγκαία η νοσηλεία του για τουλάχιστον 48 ώρες, με επαναλαμβανόμενους ελέγχους, προκειμένου να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο επιπλοκής.

Διαβάστε επίσης:

Θάνατος 19χρονης στην Κεφαλονιά: Σε δύο πρόσωπα εστιάζουν οι Αρχές – Ο 66χρονος και η γυναίκα στην Αθήνα

Δικηγόρος 89χρονου: Η προσωρινή κράτηση θέτει σε κίνδυνο την υγεία και τη ζωή του – Yπήρχαν νομικά εναλλακτικές

«Ασκληπιείο Βούλας – Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά»: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 7 του Τραμ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
alex zanardi
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Θρήνος για τον θάνατο του θρύλου της F1 Άλεξ Ζανάρντι σε ηλικία 59 ετών – Τα σοβαρά ατυχήματα που σχεδόν του κόστισαν τη ζωή στο παρελθόν

marinakis_tsoukalas
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κόντρα Μαρινάκη – ΠΑΣΟΚ για τις Ανεξάρτητες Αρχές: «Ο Ανδρουλάκης πατάει σε δύο βάρκες» – «Δεν κάνουμε παζάρια»

iran_new
ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Χαμένοι σχεδόν όλοι οι πρωταγωνιστές του πολέμου στη Μέση Ανατολή – Οι λίγοι κερδισμένοι στο παρασκήνιο

trump2 new
ΚΟΣΜΟΣ

Παρακάμπτει το Κογκρέσο ο Τραμπ: Δεν θα υποχωρήσουμε πρόωρα για να επανέλθουμε μετά από μία τριετία – Καλύτερα χωρίς συμφωνία, όλες οι εξελίξεις

agrotes malgara
ΕΛΛΑΔΑ

Στους δρόμους ξανά οι αγρότες στα Μάλγαρα – «Ζητάμε να βγούμε στην ΠΑΘΕ για 2 ώρες, να δει ο κόσμος πως τα προβλήματα μας διογκώνονται» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
MixCollage-02-May-2026-02-04-AM-2604
ΚΟΣΜΟΣ

Μπλόφα ή πραγματική απειλή για την Ελλάδα το νέο ναυτικό πρόγραμμα της Τουρκίας, με αεροπλανοφόρα και πυρηνοκίνητα υποβρύχια;

crema_karamele
CUCINA POVERA

Πεντανόστιμη κρέμα καραμελέ με ζαχαρούχο γάλα

anna maria foto
ΥΓΕΙΑ

Άννα-Μαρία Παπαχαραλάμπους για την αξονική σπονδυλοαρθρίτιδα: «Εύχομαι να υπήρχε καλύτερη ενημέρωση»

polemiko-nautiko
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δεν υπάρχουν «ήρεμα νερά» στο Αιγαίο

media mouse entos
MEDIA

Ο ΣΚΑΪ, ο Παπαδρόσος, η Κοσιώνη, μια έρευνα για SLAPPs, η global ΕΡΤ και ένα ντοκιμαντέρ για τους 200 της Καισαριανής

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

alex zanardi
marinakis_tsoukalas
iran_new
