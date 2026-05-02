ΣΑΒΒΑΤΟ 02.05.2026 13:32
02.05.2026 11:53

Καλπάκης για μανιφέστο Τσίπρα: «Στο γήπεδο του Σωκράτη Φάμελλου το μπαλάκι»

kalpakis syriza – new

Ιδιαίτερα θετική ήταν η πρώτη αντίδραση του γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Στέργιου Καλπάκη, στο Μανιφέστο του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα.

Μιλώντας, το πρωί του Σαββάτου στην εκπομπή «Mega Σαββατοκύριακο», ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής χαρακτήρισε το μανιφέστο «πολύ σημαντικό κείμενο».

«Θεωρώ ότι καλύπτει αυτό που πρέπει να είναι μια πλειοψηφική πρόταση, από τη στιγμή που μιλάει για την συμπαράταξη και τη συνάντηση των τριών ρευμάτων του προοδευτικού χώρου», είπε.

Επιπλέον, υπενθύμισε πως και ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε στην ομιλία του στο Ηράκλειο σε «μια μεγάλη, πολύχρωμη παράταξη».

»Θεωρώ ότι τα κόμματα που διεκδικούν τη διακυβέρνηση και έχουν κυβερνήσει και τη χώρα, έτσι, είναι κόμματα πολυσυλλεκτικά. Κόμματα τα οποία έχουν ρεύματα ιδεών, τα οποία απευθύνονται σε ευρύτερες πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις. Άρα θεωρώ ότι είναι σε θετική κατεύθυνση», είπε και επανέλαβε πως στις επόμενες εκλογές «δεν θα πρέπει να υπάρχει άλλο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ και άλλο ψηφοδέλτιο του κόμματος Τσίπρα».

»Θα πρέπει να είμαστε όλοι μαζί σε έναν χώρο. Από τη στιγμή που ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και πάνω από ένα χρόνο και ο Σωκράτης Φάμελλος συγκεκριμένα έχει πει ότι θέλουμε έναν χώρο μεγάλο, ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο, θεωρώ ότι πρέπει να πάρουμε τις κατάλληλες αποφάσεις προς αυτή την κατεύθυνση», πρόσθεσε, τονίζοντας με έμφαση: «Θεωρώ ότι πλέον το μπαλάκι βρίσκεται στο γήπεδο του Σωκράτη Φάμελλου».

marinakis_tsoukalas
iran_new
trump2 new
agrotes malgara
giannakopoulos
MixCollage-02-May-2026-02-04-AM-2604
crema_karamele
anna maria foto
polemiko-nautiko
media mouse entos
marinakis_tsoukalas
iran_new
trump2 new
