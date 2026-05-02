ΣΑΒΒΑΤΟ 02.05.2026 13:33
Μήνυμα Αραγτσί σε Ουάσιγκτον: Είμαστε έτοιμοι για διπλωματία «αν αλλάξετε τις υπερβολικές απαιτήσεις σας»

Έτοιμη να ακολουθήσει τη διπλωματική οδό, εάν οι ΗΠΑ αλλάξουν «τις υπερβολικές απαιτήσεις, την απειλητική ρητορική και τις προκλητικές ενέργειες» δηλώνει η Τεχεράνη.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram, ο ιρανός ΥΠΕΞ, Αμπάς Αραγτσί, οι «ένοπλες δυνάμεις του Ιράν παραμένουν έτοιμες να υπερασπιστούν τη χώρα έναντι οποιασδήποτε απειλής».

Το Ιράν έχει ενεργοποιήσει την αντιαεροπορική του άμυνα και σχεδιάζει μια ευρεία απάντηση σε περίπτωση επίθεσης, έχοντας εκτιμήσει ότι θα υπάρξει μια σύντομη, σφοδρή αμερικανική επίθεση, πιθανώς ακολουθούμενη από ισραηλινή επίθεση, δήλωσαν στο Reuters δύο ανώτερες ιρανικές πηγές υπό τον όρο της ανωνυμίας.

«Δεν θα δεχτούμε να μας επιβληθεί» μια πολιτική

Αντίστοιχη ήταν η στάση και του επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας Γκολαμχοσεΐν Μοχσενί Ετζέι, ο οποίος επεσήμανε ότι: «Η Ισλαμική Δημοκρατία δεν δίστασε ποτέ να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις (…) αλλά σίγουρα δεν θα δεχτούμε να μας επιβληθεί» μια πολιτική.

Απηχώντας την άποψη και άλλων Ιρανών ηγετών, εκτίμησε ότι οι ΗΠΑ «δεν κέρδισαν τίποτα» από τον πόλεμο.

Εξάλλου σε γραπτό του μήνυμα ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Μοζταμπά Χαμενεΐ, ζήτησε από τις επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές από τον πόλεμο «να αποφύγουν τις απολύσεις, όσο είναι δυνατόν», μετέδωσαν ιρανικά πρακτορεία στο όνομα «του οικονομικού και πολιτισμικού πολέμου» που διεξάγει το Ιράν.

