ΣΑΒΒΑΤΟ 02.05.2026 13:35
02.05.2026 10:46

Tραγωδία στο Μεξικό: Νέο τροχαίο με τουριστικό λεωφορείο με τουλάχιστον 11 νεκρούς και 30 τραυματίες

02.05.2026 10:46
Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 30 τραυματίστηκαν χθες Παρασκευή όταν τουριστικό λεωφορείο εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε στην πολιτεία Ναγιαρίτ, στο δυτικό Μεξικό.

Το λεωφορείο, στο οποίο επέβαιναν εκδρομείς από την πολιτεία Χαλίσκο, βγήκε από τον δρόμο και ανατράπηκε κοντά στην πόλη Αματλάν ντε Κάνιας, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Τα αίτια του τροχαίου παραμένουν αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής.

Έξι επιβαίνοντες ανασύρθηκαν νεκροί, ενώ πέντε τραυματίες άφησαν την τελευταία τους πνοή σε νοσοκομείο.

Δεν έχουν τέλος τα θανατηφόρα τροχαία

Τα θανατηφόρα τροχαία είναι συχνά στο Μεξικό. Τον περασμένο Σεπτέμβριο, τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 60 τραυματίστηκαν όταν εμπορευματική αμαξοστοιχία παρέσυρε διώροφο λεωφορείο στο κεντρικό Μεξικό.

Τον Φεβρουάριο του 2025, περισσότεροι από 40 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο στο νότιο τμήμα της χώρας, όταν λεωφορείο που εκτελούσε δρομολόγιο από το Ταμπάσκο προς το Κανκούν συγκρούστηκε με φορτηγό και τυλίχθηκε στις φλόγες.

ΣΑΒΒΑΤΟ 02.05.2026 13:33
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Θρήνος για τον θάνατο του θρύλου της F1 Άλεξ Ζανάρντι σε ηλικία 59 ετών – Τα σοβαρά ατυχήματα που σχεδόν του κόστισαν τη ζωή στο παρελθόν

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κόντρα Μαρινάκη – ΠΑΣΟΚ για τις Ανεξάρτητες Αρχές: «Ο Ανδρουλάκης πατάει σε δύο βάρκες» – «Δεν κάνουμε παζάρια»

ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Χαμένοι σχεδόν όλοι οι πρωταγωνιστές του πολέμου στη Μέση Ανατολή – Οι λίγοι κερδισμένοι στο παρασκήνιο

