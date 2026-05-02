Μέριλ Στριπ: Πώς κατάφερε να «διπλασιάσει» τον μισθό της στο «The Devil Wears Prada 2»

Η Μέριλ Στριπ αποκάλυψε μια άγνωστη μέχρι σήμερα πτυχή από τα παρασκήνια της εμβληματικής ταινίας The Devil Wears Prada, η οποία γνώρισε τεράστια επιτυχία όταν κυκλοφόρησε το 2006.

Η διάσημη ηθοποιός, που ενσάρκωσε τη θρυλική Μιράντα Πρίστλεϊ, παραδέχτηκε πως από την πρώτη στιγμή πίστεψε στη δυναμική του πρότζεκτ και γι’ αυτό αποφάσισε να ανεβάσει τον πήχη στις διαπραγματεύσεις της.

To «όχι» και το σημαντικό μάθημα

Μιλώντας με αφορμή τη συζήτηση γύρω από το sequel, εξήγησε πώς αντέδρασε στην αρχική πρόταση που της έγινε: «Διάβασα το σενάριο [για την πρωτότυπη ταινία], ήταν υπέροχο. Μου τηλεφώνησαν και μου έκαναν μια προσφορά, και είπα: “Όχι, δεν πρόκειται να το κάνω”» είπε, αποκαλύπτοντας πως δοκίμασε να ζητήσει τα διπλά χρήματα – κάτι που τελικά έγινε αποδεκτό.

Η ίδια σχολίασε πως αυτή η εμπειρία αποτέλεσε για εκείνη ένα σημαντικό μάθημα, καθώς κατάλαβε πόσο σημαντικό είναι να διεκδικεί κανείς την αξία του, ακόμη και σε προχωρημένο στάδιο της καριέρας του.

Η ταινία σημείωσε τεράστια εισπρακτική επιτυχία, ξεπερνώντας τα 325 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, ενώ χάρισε στη Στριπ Χρυσή Σφαίρα και υποψηφιότητα για Όσκαρ για την ερμηνεία της ως η αυστηρή αρχισυντάκτρια του φανταστικού περιοδικού μόδας Runway, εμπνευσμένου από τη Άννα Γουίντουρ.

Οι συζητήσεις για τη συνέχεια της ταινίας είχαν ξεκινήσει ήδη από το 2009, ωστόσο, όπως εξήγησε η Στριπ, χρειάστηκε χρόνος μέχρι να υπάρξει η κατάλληλη ιδέα που θα δικαιολογούσε την επιστροφή των χαρακτήρων.

Η τεχνητή νοημοσύνη…

Στο νέο κεφάλαιο, η ιστορία τοποθετείται σε μια εποχή όπου η δημοσιογραφία και τα media αλλάζουν ραγδαία, με την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη να παίζουν καθοριστικό ρόλο. Η Άν Χάθαγουεϊ επιστρέφει στον ρόλο της Άντρεα Σακς, ενώ στο πλευρό της βρίσκονται ξανά η Έμιλι Μπλαντ και ο Στάνλεϊ Τούτσι.

Όπως σημείωσε η Στριπ, η νέα ταινία επιχειρεί να αποτυπώσει τις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής, όπου οι χαρακτήρες καλούνται να προσαρμοστούν σε μια πραγματικότητα γεμάτη αλλαγές, διατηρώντας παράλληλα τις αξίες και τη συνείδησή τους ζωντανές.

