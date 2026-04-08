ΤΕΤΑΡΤΗ 08.04.2026 11:12
Tο Ποντίκι Web

08.04.2026 09:46

«The Devil Wears Prada 2»: Το απίθανο εξώφυλλο της Vogue με την Άννα Γουίντουρ και την Μέριλ Στριπ

Με ένα εμβληματικό εξώφυλλο η Vogue «τιμά» το sequel του «The Devil Wears Prada 2», φέρνοντας δίπλα δίπλα την Άννα Γουίντουρ και την Μέριλ Στριπ, τις δύο «Μιράντες».

Όπως σημειώνει το περιοδικό, η Μέριλ Στριπ, που βάσισε τον διάσημο χαρακτήρα της στην ταινία στην Άννα Γουίντουρ, ανέφερε: «Όσον αφορά τη Μιράντα και την επιστροφή στον χαρακτήρα αυτόν μετά από 20 χρόνια, σκέφτηκα πολύ σοβαρά την Άννα· προσπάθησα να φανταστώ πώς είναι να φέρεις τη δική της ευθύνη και να παραμένεις τόσο ενεργή και φιλοπερίεργη για τον κόσμο όσο εκείνη».

Από την πλευρά της, η Άννα Γουίντουρ, όπως είπε, όταν άκουσε τις φήμες για το «The Devil Wears Prada 2» τηλεφώνησε στη Στριπ. «Ήξερα ότι θα μου έλεγε την αλήθεια για το αν το αποτέλεσμα θα ήταν αντάξιο των προσδοκιών», δηλώνει η Γουίντουρ. «Την εμπιστεύομαι τυφλά».

Το «The Devil Wears Prada 2» ακολουθεί τη Μέριλ Στριπ ως αρχισυντάκτρια του περιοδικού «Runway», Μιράντα Πρίστλεϊ η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με την παρακμή της έντυπης δημοσιογραφίας και προσπαθεί να βρει τα πατήματά της σε μια βιομηχανία που πεθαίνει.

Η ίδια η Άννα Γουίντουρ αποχώρησε το 2025 από τη θέση της αρχισυντάκτριας της Vogue μετά από 37 χρόνια, σηματοδοτώντας μια ιστορική αλλαγή στον χώρο της μόδας. Παραμένει στον όμιλο ως Global Editorial Director της Vogue και Chief Content Officer της Condé Nast.

Τη θέση της πήρε η Κλόε Μαλ, κόρη της Κάντις Μπέργκεν και του Λουί Μάλ.

