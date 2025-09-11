Η Άννα Γουίντουρ σχολίασε την ταινία «Ο Διάβολος φοράει Prada» – Τι είπε για την ερμηνεία της Μέριλ Στριπ

Την ταινία «Ο Διάβολος φοράει Prada» σχολίασε η Άννα Γουίντουρ, η πρώην αρχισυντάκτρια της «Vogue», αναφερόμενη και στην ερμηνεία της Μέριλ Στριπ στον ρόλο μιας αυστηρής γυναίκας που εργάζεται σε περιοδικό μόδας που θεωρείται ότι βασίζεται στη Γουίντουρ.

Το φιλμ που κυκλοφόρησε το 2006, αφήνοντας έντονα ίχνη στην pop κουλτούρα, επανήλθε στο προσκήνιο με την επερχόμενη συνέχειά του. Η ταινία είναι βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Λόρεν Γουάιζμπεργκερ, η οποία υπηρέτησε ως βοηθός της Γουίντουρ και διηγείται την ιστορία μιας νεαρής δημοσιογράφου που γίνεται βοηθός στην αυστηρή και ψυχρή αρχισυντάκτρια του φανταστικού περιοδικού «Runway». Στον ρόλο της βασικής ηρωίδας, η Μέριλ Στριπ ενσαρκώνει την εντυπωσιακή και αδίστακτη γυναίκα, προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις στον κόσμο της μόδας.

Μιλώντας στην εκπομπή του Ντέιβιντ Ρέμνικ για το «The New Yorker», η Γουίντουρ παραδέχτηκε, αρχικά, ότι παρακολούθησε την πρεμιέρα της ταινίας «Ο Διάβολος φοράει Prada» χωρίς να γνωρίζει το περιεχόμενό της.

«Πήγα στην πρεμιέρα φορώντας Prada, χωρίς να έχω την παραμικρή ιδέα για το τι θα ήταν η ταινία», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η βιομηχανία της μόδας ανησυχούσε ότι η ταινία θα τη σκιαγραφούσε με αρνητικό τρόπο.

Outgoing Vogue editor-in-chief Anna Wintour has kept quiet about her feelings on 2006 film The Devil Wears Prada—until now. https://t.co/2YoRokxeb0 — Yahoo News (@YahooNews) September 11, 2025

Παρά την αρχική της ανησυχία, η Γουίντουρ εξέφρασε την έκπληξή της για την υποκριτική της Στριπ, χαρακτηρίζοντας την ερμηνεία της «ευφυή». Στη συνέχεια, υπογράμμισε ότι η ταινία είχε «πολύ χιούμορ», ενώ επαίνεσε τις ερμηνείες των ηθοποιών -μεταξύ των οποίων- της Μέριλ Στριπ και της Έμιλι Μπλαντ που εντυπωσίασαν με τις υποκριτικές τους επιδόσεις.

«Περίμενα να είναι καλή, αλλά το τελικό αποτέλεσμα ήταν μια δίκαιη απόδοση» συμπλήρωσε.

Το φιλμ απέφερε 326 εκατομμύρια δολάρια από τον προϋπολογισμό των 40 εκατομμυρίων. Τα γυρίσματα για την επερχόμενη συνέχεια της ταινίας έχουν ξεκινήσει στη Νέα Υόρκη, με την επιστροφή των πρωταγωνιστών, Στριπ, Χάθαγουεϊ, Μπλαντ και Στάνλεϊ Τούτσι, ενώ ο Κένεθ Μπράνα προστίθεται στο καστ.

