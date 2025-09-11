Ξένια Καλογεροπούλου: Η ανάρτηση της Φίνος Φιλμ για τα γενέθλιά της

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Τα 88 της χρόνια γιορτάζει η Ξένια Καλογεροπούλου και η Φίνος Φιλμ θέλησε να τιμήσει την ηθοποιό με μια ξεχωριστή ανάρτηση.
Η εταιρεία παραγωγής δημοσίευσε μια φωτογραφία της πρωταγωνίστριας της «χρυσής» εποχής του ελληνικού κινηματογράφου στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram.
«Χρόνια πολλά στο πιο δροσερό κορίτσι του ελληνικού σινεμά! Αγαπημένη μας Ξένια, ευχές από όλη την παρέα της Φίνος Φιλμ για υγεία, χαρά και αγάπη» αναφέρεται στη λεζάντα.
