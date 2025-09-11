Αννίτα Πάνια: To τσιφτετέλι μπροστά στον Νίκο Καρβέλα (Video)

Μία ιδιαίτερα διασκεδαστική στιγμή απόλαυσε η Αννίτα Πάνια στον αέρα της νέας ραδιοφωνικής της εκπομπής στον Alpha 989 με την παρουσιάστρια να χορεύει στο στούντιο.

Συγκεκριμένα, μόλις μπήκε το τραγούδι «Αναστατώνομαι», η παρουσιάστρια σηκώθηκε από τη θέση της και χόρεψε τσιφτετέλι, αφιερώνοντάς το, μάλιστα, στον Νίκο Καρβέλα που ήταν καλεσμένος της.

Το πρώην ζευγάρι φαίνεται να απολάμβανε ιδιαιτέρως τη στιγμή με το σχετικό βίντεο να κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

♬ πρωτότυπος ήχος – HappyTv.gr @happytv.gr Η Αννίτα Πάνια ξεσηκώνει το στούντιο χορεύοντας το θρυλικό Αναστατώνομαι της Κατερίνας Στανίση, σε μουσική Νίκου Καρβέλα! 🎶 Βίντεο από τη νέα της ραδιοφωνική εκπομπή στον Alpha 989, καθημερινά 22:00–00:00. #AnnitaPania #NikosKarvelas #KaterinaStanisi #Fy #Fyp #HappyTvgr

Αν και οι δυο τους έχουν χωρίσει και προχωρήσει στην προσωπική τους ζωή, διατηρούν μεταξύ τους άριστες σχέσεις, ενώ έχουν αποκτήσει μαζί και ένα παιδί.

«Εγώ δεν αισθάνομαι ότι παντρεύτηκα, γιατί με τον Νίκο Καρβέλα ήταν μια σχέση τόσο συμβατή, οπότε δεν αισθανθήκαμε κάτι επειδή παντρευτήκαμε. Αυτό ήταν σαν ένα event για εμάς, το ζήσαμε ωραία, το ευχαριστηθήκαμε. Ο Νίκος το γούσταρε τότε, αλλά νομίζω πάντα με έναν ιδιαίτερο τρόπο που σκέφτεται και εκείνος και εγώ, δεν το είδαμε ποτέ ότι πάμε να ενώσουμε τις ζωές μας με τα δεσμά του γάμου» έχει δηλώσει η παρουσιάστρια σε παλαιότερη συνέντευξή της.

