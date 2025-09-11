search
ΠΕΜΠΤΗ 11.09.2025
LIFESTYLE

11.09.2025 09:05

Αννίτα Πάνια: To τσιφτετέλι μπροστά στον Νίκο Καρβέλα (Video)

11.09.2025 09:05
Μία ιδιαίτερα διασκεδαστική στιγμή απόλαυσε η Αννίτα Πάνια στον αέρα της νέας ραδιοφωνικής της εκπομπής στον Alpha 989 με την παρουσιάστρια να χορεύει στο στούντιο.

Συγκεκριμένα, μόλις μπήκε το τραγούδι «Αναστατώνομαι», η παρουσιάστρια σηκώθηκε από τη θέση της και χόρεψε τσιφτετέλι, αφιερώνοντάς το, μάλιστα, στον Νίκο Καρβέλα που ήταν καλεσμένος της.

Το πρώην ζευγάρι φαίνεται να απολάμβανε ιδιαιτέρως τη στιγμή με το σχετικό βίντεο να κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

@happytv.gr Η Αννίτα Πάνια ξεσηκώνει το στούντιο χορεύοντας το θρυλικό Αναστατώνομαι της Κατερίνας Στανίση, σε μουσική Νίκου Καρβέλα! 🎶 Βίντεο από τη νέα της ραδιοφωνική εκπομπή στον Alpha 989, καθημερινά 22:00–00:00. #AnnitaPania #NikosKarvelas #KaterinaStanisi #Fy #Fyp #HappyTvgr ♬ πρωτότυπος ήχος – HappyTv.gr

Αν και οι δυο τους έχουν χωρίσει και προχωρήσει στην προσωπική τους ζωή, διατηρούν μεταξύ τους άριστες σχέσεις, ενώ έχουν αποκτήσει μαζί και ένα παιδί.

«Εγώ δεν αισθάνομαι ότι παντρεύτηκα, γιατί με τον Νίκο Καρβέλα ήταν μια σχέση τόσο συμβατή, οπότε δεν αισθανθήκαμε κάτι επειδή παντρευτήκαμε. Αυτό ήταν σαν ένα event για εμάς, το ζήσαμε ωραία, το ευχαριστηθήκαμε. Ο Νίκος το γούσταρε τότε, αλλά νομίζω πάντα με έναν ιδιαίτερο τρόπο που σκέφτεται και εκείνος και εγώ, δεν το είδαμε ποτέ ότι πάμε να ενώσουμε τις ζωές μας με τα δεσμά του γάμου» έχει δηλώσει η παρουσιάστρια σε παλαιότερη συνέντευξή της.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

