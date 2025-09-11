search
LIFESTYLE

11.09.2025 08:33

Αντζελίνα Τζολί: «Λύγισε» για την απώλεια της μητέρας της – «Δεν ήθελε να την κοιτάζουν σαν ασθενή» (Video)

11.09.2025 08:33
jolie

Το «παρών» στην παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας «Couture» στο φετινό φεστιβάλ του Τορόντο έδωσε η Αντζελίνα Τζολί, με τη λαμπερή σταρ του Χόλιγουντ να ξεσπά σε δάκρυα, μιλώντας για την αγαπημένη της μητέρα.

Την έντονη συγκίνησή της προκάλεσε μια ερώτηση ενός μέλους του κοινού που ζήτησε τη συμβουλή της σχετικά με τον τρόπο που θα μπορούσε κάποιος να στηρίξει έναν άνθρωπο που έχασε πρόσφατα έναν αγαπημένο του από καρκίνο.

Στην ταινία η Τζολί υποδύεται μια γυναίκα διαγιγνώσκεται με καρκίνο του μαστού, ενώ βρίσκεται και στη διαδικασία ενός δύσκολου διαζυγίου. Ο κόσμος γύρω της καταρρέει και η ηρωίδα πρέπει να βρει τη δύναμη να αντιμετωπίσει μια σκληρή μάχη με την υγεία της.

Η Χολιγουντιανή σταρ που έχει βιώσει την απώλεια της μητέρας της, Μαρσελίν Μπερτράν, από την ίδια ασθένεια, απάντησε ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά.

«Ξέρω πολύ καλά τι σημαίνει να βλέπεις έναν άνθρωπο να δίνει μάχη καθημερινά. Η μητέρα μου δεν ήθελε να την κοιτάζουν σαν ασθενή. Ήθελε να την βλέπουν σαν γυναίκα, σαν μαμά, σαν φίλη. Θυμάμαι πως μου είχε πει το εξής. “Όλοι με ρωτούν για την ασθένεια, αλλά κανείς δεν με ρωτά τι διάβασα, τι ονειρεύομαι, τι αγαπάω”. Γι’ αυτό θα έλεγα, αν έχετε κάποιον κοντά σας που περνάει κάτι τέτοιο, να του δώσετε χώρο να είναι ακόμα ο εαυτός του» τόνισε, χωρίς να μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά της.

Σημειώνεται ότι η απώλεια της μητέρας της αποτέλεσε τον κύριο λόγο που η Αντζελίνα Τζολί πήρε την απόφαση να προχωρήσει σε προληπτική διπλή μαστεκτομή όταν οι γενετικοί έλεγχοι έδειξαν υψηλό κίνδυνο για καρκίνο του μαστού και των ωοθηκών.

