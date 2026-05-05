Τρόμος στην Κηφισιά: Διανομέας προσέγγιζε περαστικούς και τους πετούσε πέτρες στο πρόσωπο – Σοβαροί τραυματισμοί, συνελήφθη 28χρονος

Στη δημοσιότητα ήρθε βίντεο που αποτυπώνει τα όσα εκτυλίχθηκαν αμέσως μετά από επίθεση με πέτρες στην Κηφισιά, ρίχνοντας «φως» στη δράση 28χρονου διανομέα που συνελήφθη από τις Αρχές.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της αστυνομίας, ο άνδρας κινείτο με μοτοσικλέτα και στοχοποιούσε ανυποψίαστους πολίτες, κυρίως γυναίκες. Ο 28χρονος πλησίαζε τα θύματα και από πολύ κοντινή απόσταση τους πετούσε πέτρες, στοχεύοντας κυρίως στο πρόσωπο.

Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί τουλάχιστον έξι επιθέσεις, που αφορούν πέντε γυναίκες και έναν άνδρα.

Η πιο σοβαρή επίθεση σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής, 3/4, στην οδό Τατοΐου, όπου μία γυναίκα τραυματίστηκε βαριά. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα υπέστη εκτεταμένα τραύματα στο πρόσωπο, μεταξύ των οποίων σπασμένα δόντια, θλαστικά τραύματα και αιμάτωμα στη γνάθο.

Αναγνωρίστηκε από τα θύματα ο 28χρονος

Από την έρευνα των Αρχών προέκυψε ότι πρόκειται για 28χρονο αλλοδαπό, ο οποίος εργαζόταν ως διανομέας σε επιχείρηση της περιοχής. Φορώντας κράνος, φέρεται να πραγματοποιούσε τις επιθέσεις χωρίς να υπάρχει εμφανές κίνητρο, καθώς δεν διαπιστώθηκε απόπειρα ληστείας σε καμία περίπτωση.

Μαρτυρίες θυμάτων περιγράφουν επιθέσεις που συνέβαιναν μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, χωρίς καμία προειδοποίηση. Σε ένα περιστατικό, γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά στο πρόσωπο, ενώ σε άλλο, νεαρή κοπέλα δέχθηκε χτύπημα στον θώρακα, αποφεύγοντας την τελευταία στιγμή τραυματισμό στο κεφάλι.

Ο 28χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη, ενώ τα θύματα τον αναγνώρισαν. Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, εξετάζοντας και υλικό από κάμερες ασφαλείας, με στόχο να αποτυπωθεί πλήρως η έκταση της δράσης του.

