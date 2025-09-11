search
ΠΕΜΠΤΗ 11.09.2025 10:59
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.09.2025 09:16

Ναταλία Λιονάκη: Πώς είναι και πώς ζει σήμερα ως μοναχή Φεβρωνία στην Κένυα (Video)

11.09.2025 09:16
lionaki-new

Στην Κένυα, ως μοναχή Φεβρωνία ζει, πλέον, η Ναταλία Λιονάκη ύστερα από την απόφασή της να εγκαταλείψει τα εγκόσμια και να στραφεί στον μοναχισμό.

Στην εκπομπή «Το ‘χουμε» του ΣΚΑΪ με τον Κώστα Τσουρό προβλήθηκαν εικόνες αλλά και σύντομα αποσπάσματα από την άλλοτε ηθοποιό ως μοναχή Φεβρωνία στην Κένυα.

«Ζει με τα απολύτως απαραίτητα. Μοιράζεται το κελί της μαζί με μια μοναχή ακόμα» αποκάλυψε άνθρωπος από το περιβάλλον της μοναχής στην καθημερινή εκπομπή του ΣΚΑΪ.

«Η μοναχή Φεβρωνία δεν θέλει δημοσιότητα. Ζει πλέον με ταπεινότητα. Είναι πολύ αφοσιωμένο άτομο και ζει ευτυχισμένη εδώ στο μοναστήρι στην Κένυα και μάλιστα είναι μεγαλόσχημη μοναχή. Υπηρετεί τους πεινασμένους και τους αρρώστους. Όσα κάνει πλέον, τα κάνει για τα φτωχά παιδιά της περιοχής. Έχει δώσει όλη την ψυχή και τη ζωή της σε αυτό το πράγμα» πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης:

Αννίτα Πάνια: To τσιφτετέλι μπροστά στον Νίκο Καρβέλα (Video)

Αντζελίνα Τζολί: «Λύγισε» για την απώλεια της μητέρας της – «Δεν ήθελε να την κοιτάζουν σαν ασθενή» (Video)

Πρίγκιπας Χάρι: Συνάντηση με τον βασιλιά Κάρολο μετά από 1,5 χρόνο – Παραμένει το… χάσμα με τον αδελφό του, Ουίλιαμ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
festival-drama-new
ΣΙΝΕΜΑ

Δράμα: Η κοινωνία της πόλης «αγκαλιάζει» το Φεστιβάλ Μικρού Μήκους

upscalemedia-transformed
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Στυλιανίδης, το βιβλίο και η επίσκεψη στο Μαξίμου

rempetiko-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Αφιέρωμα στο ρεμπέτικο τραγούδι από τη Greek Library of London

peripoliko_elas_astynomia
ΕΛΛΑΔΑ

Κως: Σύλληψη 28χρονου για απόπειρα βιασμού

sto-kokkino_1908_1460-820_new
MEDIA

Αναστολή κινητοποιήσεων στο «Στο Κόκκινο», καταβλήθηκαν οφειλόμενα του Φεβρουαρίου στους εργαζόμενους

Δείτε όλες τις ειδήσεις
spanoulis-vasilis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Βασίλης Σπανούλης κυνηγά ένα επίτευγμα που μόνο ένας έχει καταφέρει στην ιστορία του Eurobasket και ήταν… Ελληνας

syntaxiouxoi_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων: Ο Μητσοτάκης μας παραπλάνησε, δεν μας καλύπτουν οι ανακοινώσεις στη ΔΕΘ 

odigoi-taxi-apergia
ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ταξί: «Παλεύουμε με συμμορίες, η ΝΔ θα πέσει κάτω από το 18%» λέει ο Λυμπερόπουλος

trolei new
ΕΛΛΑΔΑ

Τρόλεϊ: Σύγχυση με τους χειρισμούς Κυρανάκη - Το ξήλωμα και τα κινέζικα ηλεκτρικά λεωφορεία, που... "μένουν" όμως στη ζέστη

saunders-sfairovolia
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στίβος: Αποκλεισμός 30 μηνών στην ολυμπιονίκη του Τόκιο Ρέιβεν Σόντερς για παραβάσεις κανόνων περί ντόπινγκ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 11.09.2025 10:58
festival-drama-new
ΣΙΝΕΜΑ

Δράμα: Η κοινωνία της πόλης «αγκαλιάζει» το Φεστιβάλ Μικρού Μήκους

upscalemedia-transformed
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Στυλιανίδης, το βιβλίο και η επίσκεψη στο Μαξίμου

rempetiko-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Αφιέρωμα στο ρεμπέτικο τραγούδι από τη Greek Library of London

1 / 3