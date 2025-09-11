Ναταλία Λιονάκη: Πώς είναι και πώς ζει σήμερα ως μοναχή Φεβρωνία στην Κένυα (Video)

Στην Κένυα, ως μοναχή Φεβρωνία ζει, πλέον, η Ναταλία Λιονάκη ύστερα από την απόφασή της να εγκαταλείψει τα εγκόσμια και να στραφεί στον μοναχισμό.

Στην εκπομπή «Το ‘χουμε» του ΣΚΑΪ με τον Κώστα Τσουρό προβλήθηκαν εικόνες αλλά και σύντομα αποσπάσματα από την άλλοτε ηθοποιό ως μοναχή Φεβρωνία στην Κένυα.

«Ζει με τα απολύτως απαραίτητα. Μοιράζεται το κελί της μαζί με μια μοναχή ακόμα» αποκάλυψε άνθρωπος από το περιβάλλον της μοναχής στην καθημερινή εκπομπή του ΣΚΑΪ.

«Η μοναχή Φεβρωνία δεν θέλει δημοσιότητα. Ζει πλέον με ταπεινότητα. Είναι πολύ αφοσιωμένο άτομο και ζει ευτυχισμένη εδώ στο μοναστήρι στην Κένυα και μάλιστα είναι μεγαλόσχημη μοναχή. Υπηρετεί τους πεινασμένους και τους αρρώστους. Όσα κάνει πλέον, τα κάνει για τα φτωχά παιδιά της περιοχής. Έχει δώσει όλη την ψυχή και τη ζωή της σε αυτό το πράγμα» πρόσθεσε.

