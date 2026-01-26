Νεκρή στα 26 της η TikToker, Mackenzie Paul – Η μάχη με τη λευχαιμία και η σπαρακτική ανάρτηση του συζύγου της (videos)

Η γνωστή influencer του TikTok, Μακένζι Πολ, πέθανε σε ηλικία 26 ετών, μετά από σχεδόν τριετή μάχη με τον καρκίνο.

Ο σύζυγός της, Μπράντον Πολ, έκανε γνωστή την τραγική είδηση μέσα από ένα δεκάλεπτο βίντεο στο Facebook, την Πέμπτη, όπως αναφέρει η New York Post.

TikTok star Mackenzie Paul dead at 26 after 3-year cancer battle https://t.co/ACJDmCOcgE pic.twitter.com/WTSUQRRwpJ — New York Post (@nypost) January 25, 2026

«Όπως ξέρετε, ή όπως οι περισσότεροι από εσάς ξέρετε, η Κένζι είναι τώρα στον παράδεισο», είπε ο Μπράντον, με δάκρυα στα μάτια. «Εγωιστικά, εύχομαι να ήταν εδώ, μαζί μου, και θα μου πάρει όλη την υπόλοιπη ζωή μου για να το ξεπεράσω». «Αλλά το μόνο πράγμα για το οποίο είμαι πραγματικά, πραγματικά χαρούμενος είναι ότι δεν πονάει πια», συνέχισε.

«Τα τελευταία δυόμισι χρόνια, ήμουν ευλογημένος που ήμουν παντρεμένος με την καλύτερη γυναίκα που υπάρχει. Όμως έπρεπε να τη βλέπω να περνάει μερικές, μερικές πολύ, πολύ δύσκολες στιγμές. Ήταν αρκετά ανοιχτή σε ό,τι είχε να κάνει με τα κοινωνικά δίκτυα. Αλλά υπήρχαν φορές που βρισκόταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και δεν ανέπνεε μόνη της, πράγματα που, ξέρετε, κανείς από εμάς δεν μοιράστηκε πραγματικά. Ήταν ένα θαύμα που έφτασε μέχρι εδώ».

Ο Μπράντον Πολ, που παραδέχτηκε ότι ο θάνατος της Μακένζι «δεν μοιάζει καν αληθινός», περιέγραψε τη γυναίκα του ως «το στήριγμά του» και «την καλύτερή του φίλη».

«Σε όλο αυτό το διάστημα των τελευταίων δυόμισι ετών, προσπάθησα να μην θεωρήσω ούτε μία μέρα δεδομένη», είπε. «Ήταν η πιο δυνατή, εργατική και πειθαρχημένη γυναίκα που έχω γνωρίσει ποτέ. Με έκανε καλύτερο άνθρωπο, καλύτερο σύζυγο, κάθε μέρα».

Ο Μπράντον Πολ ανέφερε ότι το πρωί της ημέρας που πέθανε η Μακένζι, «δεν ήταν καλά» και χρειάστηκε να μεταφερθεί στα επείγοντα και στη συνέχεια στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου άφησε την τελευταία της πνοή.

«Είναι τρελό το πόσο γρήγορα εξαπλώθηκε η λευχαιμία», πρόσθεσε. «Εκείνο το καλοκαίρι που ήταν σε ύφεση, ένιωσα μια ανακούφιση, σαν να είχε τελειώσει. Και μετά ξεκίνησε εκείνος ο εφιάλτης, όταν μου είπε ότι επέστρεψε. Ο στόχος μας ήταν απλώς να περνάμε όσο περισσότερο χρόνο γίνεται μαζί και να κάνουμε πράγματα που αγαπούσε». Στη συνέχεια είπε: «Ήταν επίσης πολύ, πολύ δύσκολο, γιατί γινόταν όλο και πιο αδύναμη. Αλλά όποιος γνωρίζει την Κένζι ξέρει ότι είναι πολεμίστρια. Είναι μαχήτρια και συνέχισε να παλεύει για μένα, και μου το έλεγε αυτό, και το ήξερα. Εγωιστικά, ήθελα να συνεχίσει να παλεύει, αλλά ήθελα και να βρει γαλήνη».

Αργότερα στο βίντεο, ο Μπράντον είπε ότι η σύζυγός του «έφτασε πολύ κοντά στο να φύγει» και ότι «ο Θεός έκανε πολλά θαύματα και επέτρεψε στην Κένζι να μείνει μαζί μου όσο περισσότερο γινόταν».

«Δεν ξέρω γιατί έπρεπε να περάσει όλο αυτό», πρόσθεσε. «Δεν ξέρω γιατί έπρεπε να συμβεί. Αλλά είμαι ευγνώμων που πέρασα τα τελευταία χρόνια με τον έρωτα της ζωής μου. Είναι τα πάντα για μένα. Πάντα θα είναι. Θα είναι πάντα η καλύτερή μου φίλη. Είναι ροκ σταρ. Την αγαπώ πάρα πολύ».

Η Μακένζι είχε αποκαλύψει δημόσια ότι πάλευε με οξεία μυελογενή λευχαιμία τον Οκτώβριο του 2023. Τότε ήταν 23 ετών και βρισκόταν στο δεύτερο έτος της Ιατρικής Σχολής στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν, στη Σχολή Ανθρωπίνης Ιατρικής.

Όπως είχε πει στο περιοδικό People, μια μέρα λιποθύμησε μέσα στην τάξη και όταν συνήλθε είδε πέντε νοσηλεύτριες να στέκονται από πάνω της. Όταν μία εβδομάδα μετά ένιωσε ξανά ζάλη, τηλεφώνησε στον γιατρό της, ο οποίος της πρότεινε να κάνει εξετάσεις και αιματολογικό έλεγχο. Λίγες εβδομάδες αργότερα, η Μακένζι διαγνώστηκε με οξεία μυελογενή λευχαιμία.

Σύμφωνα με την κλινική Mayo, η οξεία μυελογενής λευχαιμία είναι ένας καρκίνος του αίματος και του μυελού των οστών. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν πυρετό, πόνο στα οστά, στην πλάτη και στην κοιλιά, ωχρότητα, συχνές λοιμώξεις, εύκολες μελανιές και άλλα.

Η τελευταία της ανάρτηση

Η Μακένζι κατέγραφε τη μάχη της με τον καρκίνο μέσα από τα βίντεό της στο TikTok, όπου είχε περισσότερους από 28.000 ακόλουθους.

Στο τελευταίο της βίντεο, λίγες ημέρες πριν πεθάνει, είχε πει στους διαδικτυακούς της φίλους ότι έχανε τη φωνή της. «Όλο μου το στόμα πονάει πάρα πολύ αυτή τη στιγμή», είπε. «Είναι χάλια, γιατί έχω όρεξη και προσπαθώ να φάω, αλλά κυριολεκτικά πονάει τόσο πολύ που με φέρνει στα δάκρυα. Οπότε, σας παρακαλώ, αν μπορείτε, να προσεύχεστε για μένα».

