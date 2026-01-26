Φιλιππίνες: Τουλάχιστον 15 νεκροί και 28 αγνοούμενοι σε ναυάγιο φέρι (photos/videos)

Το ναυάγιο φέρι στο οποίο επέβαιναν πάνω από 350 άνθρωποι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (τοπική ώρα) στις Φιλιππίνες στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 15 ανθρώπους, ανακοίνωσε το λιμενικό σώμα του αρχιπελάγους αυτού της Ασίας, που διεξάγει επιχείρηση για τον εντοπισμό άλλων 18 επιβαινόντων στο σκάφος που αγνοούνται.

Το M/V Trisha Kerstin 3 εξέπεμψε σήμα κινδύνου περί τη 01:50 (τοπική ώρα· χθες Κυριακή στις 20:50 ώρα Ελλάδας), ενώ εκτελούσε δρομολόγιο από την πόλη Σαμποάνγκα, στη νήσο Μιντανάο, με προορισμό τη νήσο Χολό, στην επαρχία Σόλο, περίπου 150 χιλιόμετρα από εκεί.

🚢 Philippines : un ferry transportant 359 personnes a coulé au large de la région de Mindanao, faisant 15 morts selon un premier bilan



➡️ Les autorités indiquent que 316 personnes ont été secourues, tandis que 43 sont portées disparues



🔎 Les opérations de recherche et de… pic.twitter.com/3vDM85nVEL — Anadolu Français (@anadolufrancais) January 26, 2026

Περί το μεσημέρι (τοπική ώρα) είχαν επιβεβαιωθεί 15 θάνατοι, 316 άνθρωποι είχαν διασωθεί και συνέχιζαν να αγνοούνται άλλοι τουλάχιστον 28, ανέφερε αξιωματικός του λιμενικού, ο Ρόμελ Ντούα.

«Αεροσκάφος του λιμενικού βρίσκεται εν πτήσει για να συμμετάσχει στην επιχείρηση» έρευνας και διάσωσης, ενώ «το ναυτικό και η πολεμική αεροπορία επίσης ανέπτυξαν μέσα στην περιοχή», εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Quinze morts et 28 disparus dans le naufrage d'un ferry dans le sud des #Philippines 🇵🇭

Au moins 316 personnes ont été secourues jusqu'à présent pic.twitter.com/RTDON9nRiQ January 26, 2026

Το ναυάγιο, μέσα στη νύχτα, έγινε κάπου πέντε χιλιόμετρα ανατολικά της νήσου Μπάλουκ-Μπάλουκ, στην επαρχία Μπασίλαν.

«Η δυσκολία είναι ο αριθμός των ασθενών που διακομίζονται εδώ. Έχουμε έλλειψη προσωπικού αυτή τη στιγμή», είπε στο AFP εκπρόσωπος των υπηρεσιών πρώτων βοηθειών, η Ροναλίν Πέρες.

#Watch | At Least 15 Dead, 28 Missing As Ferry Sinks In Southern Philippineshttps://t.co/2BYCFv3UF0 pic.twitter.com/erLWyIY6B7 January 26, 2026

Έρευνα

Βίντεο που δημοσιοποιήθηκε από το λιμενικό εικονίζει επιζώντες καθώς ανασύρονται από το νερό και καθώς τους προσφέρονται οι πρώτες βοήθειες. Σε άλλο οπτικό υλικό, που μεταφορτώθηκε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, ακούει κανείς κραυγές ναυαγών που ζητούν απεγνωσμένα βοήθεια μέσα στο σκοτάδι.

«Δεν μπορούμε να πούμε ως αυτή τη στιγμή ποια ήταν η αιτία του ναυαγίου», σημείωσε ο κ. Ντούα, προσθέτοντας πως άρχισε να διενεργείται έρευνα. «Αυτή τη στιγμή επικεντρωνόμαστε στις επιχειρήσεις διάσωσης», συμπλήρωσε.

A night ferry carrying more than 350 passengers sank in rough seas off the southern Philippines. The incident turned what was expected to be a routine journey into a terrifying ordeal for everyone on board. The vessel went down in complete darkness. https://t.co/rjzuHVxNDl pic.twitter.com/cbIW2PMcxu January 26, 2026

Σε ανακοίνωσή του το λιμενικό διαβεβαίωσε πως το πορθμείο δεν ήταν παραφορτωμένο, όπως συμβαίνει συχνά στις Φιλιππίνες.

Ελλιπώς συντηρημένα και σπανίως υποβαλλόμενα σε ελέγχους, τα φέρι συγκαταλέγονται στα βασικά μέσα μεταφοράς στο αρχιπέλαγος των Φιλιππίνων, που μετρά πάνω από 7.100 νησιά, μεγάλα και μικρά. Τα χρησιμοποιούν εκατομμύρια άνθρωποι κι είναι κοινό μυστικό πως πολύ συχνά παραφορτώνονται.

Την 21η Δεκεμβρίου 1987, το πορθμείο Dona Paz συγκρουόταν με πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο· το τρομακτικό ναυτικό δυστύχημα εκείνο είχε απολογισμό θυμάτων που ξεπέρασε τους 4.300 νεκρούς.

Αυτή ήταν η χειρότερη ναυτική τραγωδία στην παγκόσμια ιστορία σε καιρό ειρήνης.

Philippines : 15 morts dans le naufrage d'un ferry https://t.co/Jy42zFOHnH pic.twitter.com/f5SEvRjSZI — AZERTAC French (@azertacfr) January 26, 2026

Πιο πρόσφατα, το 2015, το Kim Nirvana αναποδογύριζε λίγη ώρα μετά τον απόπλου του, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 61 άνθρωποι στις κεντρικές Φιλιππίνες. Το ναυάγιο του φέρι, που μετέφερε τόνους τσιμέντου, ρυζιού και σιτηρών, κατά εκτιμήσεις οφειλόταν στο ότι μετέφερε υπερβολικά μεγάλο φορτίο.

Και, το 2023, πυρκαγιά στο φέρι Lady Mary Joy 3, το οποίο συνέδεε επίσης την πόλη Σαμποάνγκα με τη Χολό, στοίχιζε τη ζωή σε πάνω από 30 επιβαίνοντες.

