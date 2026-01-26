Συνετρίβη στις ΗΠΑ ιδιωτικό αεροσκάφος με 8 επιβαίνοντες

Μικρό ιδιωτικό αεροσκάφος, με οκτώ επιβαίνοντες, συνετρίβη και μετατράπηκε σε πύρινη σφαίρα καθώς βρισκόταν στη φάση της απογείωσης από αεροδρόμιο της πολιτείας Μέιν, ανακοίνωσε η αμερικανική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA), χωρίς να έχει μέχρι στιγμής ξεκαθαρίσει ούτε η τύχη τους, ούτε το ποιοι ήταν.

Η συντριβή του δικινητήριου Bombardier Challenger 600 στο διεθνές αεροδρόμιο της Μπάνγκορ έγινε περί τις 19:45 (τοπική ώρα), διευκρίνισε η FAA, προσθέτοντας πως ετοιμάζεται να διενεργήσει έρευνα σε συνεργασία με τη συναρμόδια υπηρεσία ασφάλειας των μεταφορών (NTSB).

Κυβερνητικός αξιωματούχος ενήμερος σχετικά δήλωσε στο πρακτορείο Ρόιτερς ότι μετά τη συντριβή του αεροσκάφους, που ήταν γεμάτο καύσιμα για την πτήση, ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά.

Στο αεροδρόμιο έπεφτε μικρή ποσότητα χιονιού πριν από τη συντριβή, κατά μετεωρολογικά δελτία, ωστόσο οι αρχές δεν έχουν κάνει γνωστό αν οι καιρικές συνθήκες διαδραμάτισαν ρόλο.

Για το μεγαλύτερο μέρος της πολιτείας Μέιν, συμπεριλαμβανομένης της Μπάνγκορ, της τρίτης μεγαλύτερης πόλης της, ίσχυε έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο για θύελλα.

Το αεροσκάφος είχε φθάσει στη Μέιν από το Τέξας, σύμφωνα με την πηγή του Ρόιτερς στην κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η εταιρία που είναι καταχωρισμένη ως ιδιοκτήτρια του business jet έχει την ίδια διεύθυνση με γραφείο δικηγόρων, των Άρνολντ & Ίτκιν.

Σύμφωνα με τα αρχεία της FAA, το αεροσκάφος είχε τεθεί σε υπηρεσία τον Απρίλιο του 2020.

Διαβάστε επίσης

Του γύρισε… μπούμερανγκ: Ο Τραμπ κατηγόρησε για οπλοφορία το θύμα στη Μινεσότα και οι οργανισμοί υπέρ των όπλων του επιτέθηκαν

Παρέμβαση Ομπάμα για την κατάσταση στη Μινεσότα: Ο Τραμπ επιδιώκει την κλιμάκωση

Ο Τραμπ σπέρνει χάος στη Μινεάπολη, αλλά φοβάται πως έχει χάσει κάθε έλεγχο