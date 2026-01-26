search
ΔΕΥΤΕΡΑ 26.01.2026 08:42
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.01.2026 07:12

Συνετρίβη στις ΗΠΑ ιδιωτικό αεροσκάφος με 8 επιβαίνοντες

26.01.2026 07:12
air crash new

Μικρό ιδιωτικό αεροσκάφος, με οκτώ επιβαίνοντες, συνετρίβη και μετατράπηκε σε πύρινη σφαίρα καθώς βρισκόταν στη φάση της απογείωσης από αεροδρόμιο της πολιτείας Μέιν, ανακοίνωσε η αμερικανική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA), χωρίς να έχει μέχρι στιγμής ξεκαθαρίσει ούτε η τύχη τους, ούτε το ποιοι ήταν.

Η συντριβή του δικινητήριου Bombardier Challenger 600 στο διεθνές αεροδρόμιο της Μπάνγκορ έγινε περί τις 19:45 (τοπική ώρα), διευκρίνισε η FAA, προσθέτοντας πως ετοιμάζεται να διενεργήσει έρευνα σε συνεργασία με τη συναρμόδια υπηρεσία ασφάλειας των μεταφορών (NTSB).

Κυβερνητικός αξιωματούχος ενήμερος σχετικά δήλωσε στο πρακτορείο Ρόιτερς ότι μετά τη συντριβή του αεροσκάφους, που ήταν γεμάτο καύσιμα για την πτήση, ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά.

 Στο αεροδρόμιο έπεφτε μικρή ποσότητα χιονιού πριν από τη συντριβή, κατά μετεωρολογικά δελτία, ωστόσο οι αρχές δεν έχουν κάνει γνωστό αν οι καιρικές συνθήκες διαδραμάτισαν ρόλο.

Για το μεγαλύτερο μέρος της πολιτείας Μέιν, συμπεριλαμβανομένης της Μπάνγκορ, της τρίτης μεγαλύτερης πόλης της, ίσχυε έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο για θύελλα.

Το αεροσκάφος είχε φθάσει στη Μέιν από το Τέξας, σύμφωνα με την πηγή του Ρόιτερς στην κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

 Η εταιρία που είναι καταχωρισμένη ως ιδιοκτήτρια του business jet έχει την ίδια διεύθυνση με γραφείο δικηγόρων, των Άρνολντ & Ίτκιν.

   Σύμφωνα με τα αρχεία της FAA, το αεροσκάφος είχε τεθεί σε υπηρεσία τον Απρίλιο του 2020.

Διαβάστε επίσης

Του γύρισε… μπούμερανγκ: Ο Τραμπ κατηγόρησε για οπλοφορία το θύμα στη Μινεσότα και οι οργανισμοί υπέρ των όπλων του επιτέθηκαν

Παρέμβαση Ομπάμα για την κατάσταση στη Μινεσότα: Ο Τραμπ επιδιώκει την κλιμάκωση

Ο Τραμπ σπέρνει χάος στη Μινεάπολη, αλλά φοβάται πως έχει χάσει κάθε έλεγχο 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
eskenazy-new
LIFESTYLE

Αλμπέρτο Εσκενάζυ: Συγκινεί η κόρη του – «Θα είσαι πάντα μέσα μου, κομμάτι της ψυχής μου»

ermopouli_syros
ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Σε γυναίκα 104 ετών ανήκει το πτώμα που εντοπίστηκε στο λιμάνι

giannis_magkriotis_new
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Ο Νεοκαισαρισμός του Τράμπ θα κινητοποιήσει την ΕΕ;

nayagio_filippines
ΚΟΣΜΟΣ

Φιλιππίνες: Τουλάχιστον 15 νεκροί και 28 αγνοούμενοι σε ναυάγιο φέρι (photos/videos)

drones new
BUSINESS

Eπαναχαρτογραφείται η ελληνική αμυντική βιομηχανία – Στο επίκεντρο τεχνολογία και ναυπηγεία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
nikos-syrigos-new
LIFESTYLE

Συρίγος για Βανδή: «Έχει πάρει δύο μεγάλες αποφάσεις που ήθελαν κότσια»

kitsiou
LIFESTYLE

Μαρία Κίτσιου: Το μεγαλύτερο τρολ των «Μελισσών» ήταν ο Λεωνίδας Κακούρης

balaoura
LIFESTYLE

Γιολάντα Μπαλαούρα: «Μου είχε πει ότι "όταν ξεκινάς την καριέρα με Δαλιανίδη, δεν μπορείς να συνεχίσεις με Αγγελόπουλο"»

lora_patra
ΕΛΛΑΔΑ

Ραγδαίες εξελίξεις στην εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας – Ελληνίδα φέρεται να την εντόπισε στο Βερολίνο

china1
ΚΟΣΜΟΣ

«Βόμβα» από Wall Street Journal: «Κινέζος στρατηγός διέρρεε πυρηνικά μυστικά στις ΗΠΑ»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 26.01.2026 08:38
eskenazy-new
LIFESTYLE

Αλμπέρτο Εσκενάζυ: Συγκινεί η κόρη του – «Θα είσαι πάντα μέσα μου, κομμάτι της ψυχής μου»

ermopouli_syros
ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Σε γυναίκα 104 ετών ανήκει το πτώμα που εντοπίστηκε στο λιμάνι

giannis_magkriotis_new
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Ο Νεοκαισαρισμός του Τράμπ θα κινητοποιήσει την ΕΕ;

1 / 3