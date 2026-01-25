search
ΚΥΡΙΑΚΗ 25.01.2026 22:25
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.01.2026 19:48

Ο Τραμπ σπέρνει χάος στη Μινεάπολη, αλλά φοβάται πως έχει χάσει κάθε έλεγχο 

25.01.2026 19:48
trump-vance

Έκρυθμη είναι η κατάσταση στη Μινεάπολη μετά το νέο περιστατικό θανάσιμου πυροβολισμού από ομοσπονδιακούς πράκτορες.

Η εν ψυχρώ δολοφονία του Άλεξ Πρέτι, ενώ ήδη του είχαν πάρει το όπλο, ήρθε στην ήδη εκρηκτική κατάσταση με την εκτέλεση της 37χρονης, Ρενέ Γκουντ και παρά τις φτηνές δικαιολογίες της Κρίστι Νόεμ και την στήριξη του Τραμπ στην αστυνομία μετανάστευσης (ICE) το κλίμα έχει γίνει επιβαρυντικό για τον Λευκό Οίκο.

Ο Τραμπ ολοένα χάνει και υποστηρικτές όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, ενώ οι δικαιολογίες περί άμυνας που δηλώνει η Νόεμ, τους βγάζει έκθετους καθώς τα βίντεο της εκτέλεσης είναι ξεκάθαρα, ειδικά στην περίπτωση του Πρέτι.

Ο Τραμπ κατηγορεί την Πολιτεία της Μινεσότα για υποκίνηση εξέγερσης καθώς τα επεισόδια έχουν γίνει πολύ σοβαρά και η αλόγιστη βία του ICE δυναμιτίζει ακόμη περισσότερο το κλίμα.

Αυτές οι εικόνες έχουν θορυβήσει έντονα αξιωματούχους και εντός του Λευκού Οίκου, ενώ τα ΜΜΕ αποκαλύπτουν ότι ο ICE αρνήθηκε να δώσει στην πολιτειακή αστυνομία τα αποδεικτικά στοιχεία για να προχωρήσουν στις έρευνες για το τελευταίο περιστατικό.

Η κριτική που δέχεται η κυβέρνηση όχι μόνο από την αντιπολίτευση, αλλά και από Ρεπουμπλικανούς και ΜΜΕ φιλικά προς τον Τραμπ, έχει χτυπήσει… δεκάδες καμπανάκια.

Και οι Ρεπουμπλικανοί πλέον αρχίζουν και τα βάζουν με τον ICE

Σύμφωνα με το CNN ο Τραμπ φαίνεται πως αρχίζει να συνειδητοποιεί έστω και με καθυστέρηση ότι οι επιχειρήσεις της ICE έχουν αντίθετα αποτελέσματα.

Το CNN μετέδωσε επίσης πως η ανησυχία του πηγάζει από τον φόβο πως το ζήτημα ξεφεύγει από τον έλεγχό τους. Αυτό το δείχνουν και οι τελευταίες δημοσκοπήσεις εξάλλου.

Αναγνωρίζουν πως είναι σε δύσκολη θέση και μάλιστα σε μια χρονιά με ενδιάμεσες εκλογές, ενώ φωνές εντός του Οίκου τονίζουν πως η κατάσταση κινδυνεύει να ξεφύγει από τον έλεγχο, τόσο στο πεδίο όσο και πολιτικά.

Ενώ οι Αμερικανοί αποδοκίμαζαν την ICE για μεγάλο μέρος του περασμένου έτους, τα ποσοστά της υπηρεσίας έχουν κινηθεί ακόμη περισσότερο προς τη λάθος κατεύθυνση αυτόν τον μήνα.

Δημοσκόπηση των CBS News–YouGov δείχνει ότι το ποσοστό των Αμερικανών που λένε πως η ICE είναι «υπερβολικά σκληρή» αυξήθηκε από 53% τον Οκτώβριο σε 56% τον Νοέμβριο και σε 61% σε έρευνα που δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα. Το ίδιο ποσοστό, 61%, καταγράφηκε και σε δημοσκόπηση των New York Times–Siena College αυτή την εβδομάδα, με παρόμοιο ερώτημα.

Οι νέες αυτές δημοσκοπήσεις ήταν αναμφίβολα ακόμη χειρότερες για την κυβέρνηση απ’ ό,τι αμέσως μετά τον θάνατο της Γκουντ. Πλέον 7 στους 10 ανεξάρτητους ψηφοφόρους και και 2 στους 10 Ρεπουμπλικανούς λένε ότι η ICE έχει ξεπεράσει τα όρια, και στις δύο πρόσφατες έρευνες.

Αυτό δείχνει ότι θα είναι δύσκολο για τους Αμερικανούς να δώσουν στους ομοσπονδιακούς πράκτορες το «τεκμήριο αμφιβολίας» στην υπόθεση του θανάτου του Πρέτι. 

Διαβάστε επίσης:

Τουρκία: Σεισμός 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε το Γκαζιαντέπ

Ζελένσκι: «Το έγγραφο των αμερικανικών εγγυήσεων για την Ουκρανία είναι 100% έτοιμο»

Τρεις νεκροί στη Γάζα από ισραηλινά πυρά

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ethniko polo andrwn
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εθνική Πόλο: Τα συγχαρητήρια του πολιτικού κόσμου για την κατάκτηση του χάλκινου

petropoulos
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Πετρόπουλος του Κολοσσού Ρόδου κατήγγειλε ότι του έκοψαν τα φρένα στο αυτοκίνητο μετά το επεισόδιο με Βεζένκοφ

tetej1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ατρόμητος-Παναθηναϊκός 0-0: «Κόλλησαν» και στο Περιστέρι οι «πράσινοι»

obama 665- new
ΚΟΣΜΟΣ

Παρέμβαση Ομπάμα για την κατάσταση στη Μινεσότα: Ο Τραμπ επιδιώκει την κλιμάκωση

sxoleio_serres_tainia
ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Αναστολή άσκησης καθηκόντων στη καθηγήτρια που φίμωσε μαθητή

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kitsiou
LIFESTYLE

Μαρία Κίτσιου: Το μεγαλύτερο τρολ των «Μελισσών» ήταν ο Λεωνίδας Κακούρης

lora_patra
ΕΛΛΑΔΑ

Ραγδαίες εξελίξεις στην εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας – Ελληνίδα φέρεται να την εντόπισε στο Βερολίνο

balaoura
LIFESTYLE

Γιολάντα Μπαλαούρα: «Μου είχε πει ότι "όταν ξεκινάς την καριέρα με Δαλιανίδη, δεν μπορείς να συνεχίσεις με Αγγελόπουλο"»

kataigida athina 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Νέα επιδείνωση με λασποβροχές, χιόνια και 20άρια από την Κυριακή - Καταιγίδες «χωρίς ιδιαίτερη δυναμική» στην Αττική

skorda–new
LIFESTYLE

Φαίη Σκορδά: «20 χρόνια δουλεύω στην τηλεόραση, δεν αξίζω τίποτα - Αυτό κατάλαβα το Σαββατοκύριακο» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 25.01.2026 22:25
ethniko polo andrwn
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εθνική Πόλο: Τα συγχαρητήρια του πολιτικού κόσμου για την κατάκτηση του χάλκινου

petropoulos
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Πετρόπουλος του Κολοσσού Ρόδου κατήγγειλε ότι του έκοψαν τα φρένα στο αυτοκίνητο μετά το επεισόδιο με Βεζένκοφ

tetej1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ατρόμητος-Παναθηναϊκός 0-0: «Κόλλησαν» και στο Περιστέρι οι «πράσινοι»

1 / 3