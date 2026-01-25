search
ΚΥΡΙΑΚΗ 25.01.2026 22:34
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.01.2026 21:52

Παρέμβαση Ομπάμα για την κατάσταση στη Μινεσότα: Ο Τραμπ επιδιώκει την κλιμάκωση

25.01.2026 21:52
obama 665- new

Ο Μπαράκ Ομπάμα χαρακτήρισε «σπαρακτική τραγωδία» τον θάνατο του Άλεξ Πρέτι, του Αμερικανού νοσηλευτή που σκοτώθηκε από ομοσπονδιακούς πράκτορες στη Μινεάπολη, καλώντας τους πολίτες να υπερασπιστούν τις «θεμελιώδεις αξίες» της Αμερικής που δέχονται «επίθεση».

«Επαφίεται σε κάθε πολίτη να αντιταχθεί στην αδικία, να προστατεύσει τις θεμελιώδεις ελευθερίες μας και να κάνει την κυβέρνηση να λογοδοτήσει» γράφει στην ανακοίνωσή του ο Δημοκρατικός πρώην πρόεδρος, κατηγορώντας παράλληλα την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ότι «σπεύδει να κλιμακώσει την κατάσταση».

«Πρέπει επίσης να αποτελέσει σήμα αφύπνισης για κάθε Αμερικανό, ανεξαρτήτως πολιτικού κόμματος, ότι πολλές από τις βασικές μας αξίες ως έθνος δέχονται ολοένα και μεγαλύτερη επίθεση», αναφέρει, προσθέτοντας ότι ενώ οι ομοσπονδιακοί πράκτορες μετανάστευσης έχουν δύσκολη δουλειά, «οι Αμερικανοί περιμένουν από αυτούς να εκτελούν τα καθήκοντά τους με νόμιμο και υπεύθυνο τρόπο και να συνεργάζονται, αντί να αντιτίθενται, με κρατικούς και τοπικούς αξιωματούχους για να διασφαλίζεται η δημόσια ασφάλεια».

Πρόσθεσε πως οι άνδρες του ICE «έχουν ξεπεράσει τα όρια» χρησιμοποιώντας «τακτικές που φαίνεται ότι σχεδιάστηκαν για να εκφοβίσουν, να παρενοχλήσουν, να προξενήσουν προβλήματα και να θέσουν σε κίνδυνο τους κατοίκους μιας μεγάλης αμερικανικής πόλης» και που «συνέβαλαν στους θανάτους του Πρέτι και της Ρενέ Γκουντ».

Από τα «πυρά» του δεν γλίτωσε και η κυβέρνηση Τραμπ, αμφισβητώντας δημόσια και τις δικαιολογίες για την αλόγιστη βία των αστυνομικών, που χρησιμοποίησε η Νόεμ και άλλοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης. 

«Κι όμως, αντί να προσπαθήσουν να επιβάλουν κάποιο είδος πειθαρχίας και λογοδοσίας στους πράκτορες που έχουν αναπτυχθεί, ο πρόεδρος και οι αξιωματούχοι της τρέχουσας διοίκησης φαίνεται να επιδιώκουν την κλιμάκωση της κατάστασης, προσφέροντας δημόσιες εξηγήσεις για τις δολοφονίες του Πρέτι και της Ρενέ Γκουντ που δεν βασίζονται σε σοβαρή έρευνα, και που φαίνεται να αντιφάσκουν απευθείας με τα βίντεο τεκμήρια» ανέφερε.

Διαβάστε επίσης:

Ο Τραμπ σπέρνει χάος στη Μινεάπολη, αλλά φοβάται πως έχει χάσει κάθε έλεγχο 

Τουρκία: Σεισμός 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε το Γκαζιαντέπ

Ζελένσκι: «Το έγγραφο των αμερικανικών εγγυήσεων για την Ουκρανία είναι 100% έτοιμο»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ethniko polo andrwn
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εθνική Πόλο: Τα συγχαρητήρια του πολιτικού κόσμου για την κατάκτηση του χάλκινου

petropoulos
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Πετρόπουλος του Κολοσσού Ρόδου κατήγγειλε ότι του έκοψαν τα φρένα στο αυτοκίνητο μετά το επεισόδιο με Βεζένκοφ

tetej1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ατρόμητος-Παναθηναϊκός 0-0: «Κόλλησαν» και στο Περιστέρι οι «πράσινοι»

obama 665- new
ΚΟΣΜΟΣ

Παρέμβαση Ομπάμα για την κατάσταση στη Μινεσότα: Ο Τραμπ επιδιώκει την κλιμάκωση

sxoleio_serres_tainia
ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Αναστολή άσκησης καθηκόντων στη καθηγήτρια που φίμωσε μαθητή

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kitsiou
LIFESTYLE

Μαρία Κίτσιου: Το μεγαλύτερο τρολ των «Μελισσών» ήταν ο Λεωνίδας Κακούρης

lora_patra
ΕΛΛΑΔΑ

Ραγδαίες εξελίξεις στην εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας – Ελληνίδα φέρεται να την εντόπισε στο Βερολίνο

balaoura
LIFESTYLE

Γιολάντα Μπαλαούρα: «Μου είχε πει ότι "όταν ξεκινάς την καριέρα με Δαλιανίδη, δεν μπορείς να συνεχίσεις με Αγγελόπουλο"»

kataigida athina 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Νέα επιδείνωση με λασποβροχές, χιόνια και 20άρια από την Κυριακή - Καταιγίδες «χωρίς ιδιαίτερη δυναμική» στην Αττική

skorda–new
LIFESTYLE

Φαίη Σκορδά: «20 χρόνια δουλεύω στην τηλεόραση, δεν αξίζω τίποτα - Αυτό κατάλαβα το Σαββατοκύριακο» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 25.01.2026 22:33
ethniko polo andrwn
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εθνική Πόλο: Τα συγχαρητήρια του πολιτικού κόσμου για την κατάκτηση του χάλκινου

petropoulos
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Πετρόπουλος του Κολοσσού Ρόδου κατήγγειλε ότι του έκοψαν τα φρένα στο αυτοκίνητο μετά το επεισόδιο με Βεζένκοφ

tetej1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ατρόμητος-Παναθηναϊκός 0-0: «Κόλλησαν» και στο Περιστέρι οι «πράσινοι»

1 / 3