Παρέμβαση Ομπάμα για την κατάσταση στη Μινεσότα: Ο Τραμπ επιδιώκει την κλιμάκωση

Ο Μπαράκ Ομπάμα χαρακτήρισε «σπαρακτική τραγωδία» τον θάνατο του Άλεξ Πρέτι, του Αμερικανού νοσηλευτή που σκοτώθηκε από ομοσπονδιακούς πράκτορες στη Μινεάπολη, καλώντας τους πολίτες να υπερασπιστούν τις «θεμελιώδεις αξίες» της Αμερικής που δέχονται «επίθεση».

«Επαφίεται σε κάθε πολίτη να αντιταχθεί στην αδικία, να προστατεύσει τις θεμελιώδεις ελευθερίες μας και να κάνει την κυβέρνηση να λογοδοτήσει» γράφει στην ανακοίνωσή του ο Δημοκρατικός πρώην πρόεδρος, κατηγορώντας παράλληλα την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ότι «σπεύδει να κλιμακώσει την κατάσταση».

«Πρέπει επίσης να αποτελέσει σήμα αφύπνισης για κάθε Αμερικανό, ανεξαρτήτως πολιτικού κόμματος, ότι πολλές από τις βασικές μας αξίες ως έθνος δέχονται ολοένα και μεγαλύτερη επίθεση», αναφέρει, προσθέτοντας ότι ενώ οι ομοσπονδιακοί πράκτορες μετανάστευσης έχουν δύσκολη δουλειά, «οι Αμερικανοί περιμένουν από αυτούς να εκτελούν τα καθήκοντά τους με νόμιμο και υπεύθυνο τρόπο και να συνεργάζονται, αντί να αντιτίθενται, με κρατικούς και τοπικούς αξιωματούχους για να διασφαλίζεται η δημόσια ασφάλεια».

Πρόσθεσε πως οι άνδρες του ICE «έχουν ξεπεράσει τα όρια» χρησιμοποιώντας «τακτικές που φαίνεται ότι σχεδιάστηκαν για να εκφοβίσουν, να παρενοχλήσουν, να προξενήσουν προβλήματα και να θέσουν σε κίνδυνο τους κατοίκους μιας μεγάλης αμερικανικής πόλης» και που «συνέβαλαν στους θανάτους του Πρέτι και της Ρενέ Γκουντ».

Από τα «πυρά» του δεν γλίτωσε και η κυβέρνηση Τραμπ, αμφισβητώντας δημόσια και τις δικαιολογίες για την αλόγιστη βία των αστυνομικών, που χρησιμοποίησε η Νόεμ και άλλοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης.

«Κι όμως, αντί να προσπαθήσουν να επιβάλουν κάποιο είδος πειθαρχίας και λογοδοσίας στους πράκτορες που έχουν αναπτυχθεί, ο πρόεδρος και οι αξιωματούχοι της τρέχουσας διοίκησης φαίνεται να επιδιώκουν την κλιμάκωση της κατάστασης, προσφέροντας δημόσιες εξηγήσεις για τις δολοφονίες του Πρέτι και της Ρενέ Γκουντ που δεν βασίζονται σε σοβαρή έρευνα, και που φαίνεται να αντιφάσκουν απευθείας με τα βίντεο τεκμήρια» ανέφερε.

The killing of Alex Pretti is a heartbreaking tragedy. It should also be a wake-up call to every American, regardless of party, that many of our core values as a nation are increasingly under assault. pic.twitter.com/0JmEsJ1QFW — Barack Obama (@BarackObama) January 25, 2026

