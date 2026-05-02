«Τον Μητσοτάκη και τα μάτια μας», λέει ο Γεωργιάδης – Το βίντεο του 2009 και η «προειδοποίηση» ενόψει εκλογών

Ένα βίντεο από τηλεοπτική του εμφάνιση στην τότε ΝΕΤ, ένα χρόνο πριν το πρώτο μνημόνιο ανέβασε στο Χ ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Στο βίντεο, ο υπουργός Υγείας προειδοποιεί ότι η Ελλάδα οδεύει εκτός αγορών. «Αφήστε τις υποσχέσεις, όπως πάνε τα επιτόκια σε ένα χρόνο θα είμαστε εκτός αγορών», είχε πει χαρακτηριστικά.

Εγώ γενικά κάθε μέρα ακούω από τους αντιπάλους μου και από διάφορους εδώ μέσα τα εξ αμάξης. Όμως παρά το ύφος μου, στο οποίο πολλοί μπορούν να έχουν δόκιμες αντιρρήσεις, όσοι με παρακολουθούν στην ουσία καλώς γνωρίζουν ότι σχεδόν σε όλες μου τις προβλέψεις πέφτω μέσα. Εδώ μου… pic.twitter.com/lMhLr9Fzia — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) May 2, 2026

«Περίπου γέλαγαν και με απαξίωσαν ως γραφικό» γράφει, υπενθυμίζοντας ότι ένα χρόνο αργότερα, ήρθε το μνημόνιο.

Με αφορμή το βίντεο, ο Άδωνις Γεωργιάδης θέλησε να αναφερθεί στο παρόν, σχολιάζοντας ότι «πάλι αρχίσαμε ίδια με τότε». «Δίνει ο Μητσοτάκης 500.000.000 ευρώ και αρχίζουν τα ίδια που έλεγαν το 2008, ότι αυτά είναι ψίχουλα», επισημαίνει.

«Αλίμονο αν η χώρα μας πέσει σε πολιτική αστάθεια. Η αντιστροφή της καλής πορείας της οικονομίας μας δεν θα χρειαστεί χρόνια αλλά μήνες», προειδοποιεί κλείνοντας με την έκκληση: «Να το θυμάστε στην πορεία προς τις εθνικές εκλογές τον Μητσοτάκη και τα μάτια μας».

