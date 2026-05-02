Σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της κυβερνητικής πολιτικής η… γκρίνια των «γαλάζιων»

Την παράμετρο του ΟΠΕΚΕΠΕ προσέθεσε στην κριτική για το επιτελικό κράτος ο βουλευτής Πιερίας της ΝΔ Φώντας Μπαραλιάκος αποδεικνύοντας ότι η… γκρίνια των «γαλάζιων» απλώνεται σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της πολιτικής της κυβέρνησης.

Μιλώντας στον ρ/σ Παραπολιτικά FM, ο βουλευτής είπε χαρακτηριστικά ότι «το θέμα είναι παλιό, όταν εμείς την προηγούμενη εβδομάδα ψηφίσαμε την άρση ασυλίας, νιώσαμε πολύ άβολα. Έπρεπε το θέμα να έχει λυθεί πολύ πιο πριν, η μετάβαση στην ΑΑΔΕ είναι πολύ καλή απόφαση, δεν θα έρχονται οι παραγωγοί στα γραφεία μας να ρωτούν πότε θα πληρωθούν, ενδεχομένως θα έπρεπε να κάνουμε και ένα call center, όπως ο πενταψήφιος αριθμός στον ΕΦΚΑ που δίνει τη δυνατότητα στον κάθε πολίτη να μάθει τι γίνεται με τη σύνταξή του. Αυτά όλα έπρεπε να έχουν γίνει πιο πριν και όχι τώρα, με συνέπειες για τους συμπολίτες μας και τους βουλευτές».

Πολλά τα νεύρα και ουδείς ξέρει πώς – ή αν – θα υπάρξει η απαραίτητη καταλαγή…

