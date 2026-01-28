Μινεσότα: Άνδρας ψέκασε με άγνωστη ουσία τη Δημοκρατική βουλεύτρια Ιλχάν Ομάρ λόγω ICE – «Σκουπίδι» την είχε αποκαλέσει ο Τραμπ (video)

Επίθεση από έναν άνδρα δέχτηκε σε δημόσια συγκέντρωση που διοργάνωνε στη Μινεάπολη η Δημοκρατική βουλεύτρια Ιλχάν Ομάρ.

Κατά την επίθεση, ο άνδρας που φορούσε μαύρο μπουφάν πλησίασε την βουλεύτρια, ενώ εκείνη μιλούσε για την κατάργηση της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) και την παραίτηση της υπουργού Εσωτερικής Ασφαλείας, Κρίστι Νόεμ.

«Η ICE δεν μπορεί να μεταρρυθμιστεί», είχε τονίσει μεταξύ άλλων.

Κάποιοι από τους παρευρισκόμενους είπαν ότι η ουσία είχε δυσάρεστη, όξινη μυρωδιά, παρότι δεν έχει επιβεβαιωθεί τι ακριβώς ήταν.

Σε βίντεο από το συμβάν, ακούγεται κάποιος από το πλήθος να λέει: «Θεέ μου, της ψέκασε κάτι».

Rep. Ilhan Omar (D-MN) assaulted during town hall meeting: "Here's the reality that people like this ugly man don't understand; we are Minnesota strong and we will stay resilient in the face of whatever they might throw at us." pic.twitter.com/Ud5l3yP4lQ January 28, 2026

Σύμφωνα με τις αναφορές, η Ιλχάν Ομάρ δεν τραυματίστηκε σοβαρά από την επίθεση και επέλεξε να συνεχίσει την ομιλία της παρά το περιστατικό.

Δημοσιογράφοι ανέφεραν ότι ενώ υπήρχαν εκκλήσεις να αποχωρήσει και να εξεταστεί, εκείνη παρέμεινε στο βήμα και συνέχισε τις τοποθετήσεις της.

«Θα συνεχίσουμε» ό,τι κι αν «μας πετάξουν», «αυτοί οι ανόητοι δεν θα νικήσουν έτσι», είπε η πολιτικός λίγο αργότερα, αφού ζήτησε χαρτομάντιλο.

Η Ιλχάν Όμαρ, με καταγωγή από τη Σομαλία, είναι εδώ και καιρό αγαπημένος στόχος της αμερικανικής δεξιάς και ειδικά του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος αναφέρθηκε στην πολιτικό ξανά χθες, σε ομιλία του στην Άιοβα.

«Κατάγεται από μια χώρα που είναι αληθινή καταστροφή, δεν είναι καν χώρα, ειλικρινά», πέταξε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αναφέρεται μειωτικά εδώ και μήνες στη Σομαλία και στους μετανάστες από τη χώρα, στους οποίους επιφύλαξε τη φράση «δεν τους θέλουμε στη χώρα μας».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ την έχει επικρίνει και κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου τον Δεκέμβριο. Συγκεκριμένα την αποκάλεσε «σκουπίδι» και πρόσθεσε ότι «οι φίλοι της είναι σκουπίδια».

