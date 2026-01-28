search
ΤΕΤΑΡΤΗ 28.01.2026
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web

28.01.2026 01:00

Ο Τραμπ προαναγγέλλει αποκλιμάκωση των επιχειρήσεων στη Μινεσότα

28.01.2026 01:00
trump-air-force

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε αποκλιμάκωση των επιχειρήσεων της αστυνομίας μετανάστευσης στη Μινεσότα μετά τον δεύτερο θάνατο αμερικανού πολίτη από πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων στη Μινεάπολη.

«Θα αποκλιμακώσουμε λίγο», είπε ο Τραμπ στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, αναφερόμενος στις επιχειρήσεις των ομοσπονδιακών πρακτόρων στη Μινεσότα. Έσπευσε να διευκρινίσει πως «δεν πρόκειται για αποχώρηση», αλλά για μια «αλλαγή».

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε επίσης ότι επικοινώνησε με τον Τομ Χόμαν, τον αποκαλούμενο «τσάρο των συνόρων», που ο αμερικανός πρόεδρος έστειλε στη Μινεσότα για να επιβλέψει την κατάσταση.

KONSTANTOPOULOU_VOULI
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κωνσταντοπούλου για το τροχαίο με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ – «Ασήκωτο κι αβάσταχτο να θρηνούμε καθημερινά απώλειες»

apotamieusi 77- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η «παγίδα» της αρνητικής αποταμίευσης: Τα ελληνικά νοικοκυριά ξοδεύουν από τα έτοιμα

romania new
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη Ρουμανία: 70 νεκροί τον χρόνο στον δρόμο-καρμανιόλα όπου έγινε το μοιραίο δυστύχημα

attikon_epeisodia_1
ΥΓΕΙΑ

Αττικό Νοσοκομείο – Καταγγελία Σωματείου Εργαζομένων: «Για τα ράντζα φταίει η κυβερνητική πολιτική και όχι η γρίπη»

konstantinos-kazakos-new
LIFESTYLE

Συγκινεί ο Κωνσταντίνος Καζάκος: «Θα ήθελα πολύ να αγκαλιάσω ξανά τους γονείς μου»

ergostasio_violanda_new
ΕΛΛΑΔΑ

Εργοστάσιο «Βιολάντα»: Δύο καταγγελίες στην Επιθεώρηση Εργασίας μέσα στο 2025 - Η πιο πρόσφατη για ζητήματα εξοπλισμού

KAFENEIO
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μικρά καφενεία και παντοπωλεία στα ορεινά χωριά: Η Κομισιόν λέει ναι στη στήριξή τους, ο Αρναούτογλου εκθέτει την κυβέρνηση

anna_diamantopoulou_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Έχουν άγνοια (όλοι οι άλλοι) και δεν κατάλαβαν τι είπε για το LNG λέει τώρα η Διαμαντοπούλου

stone-lanthimos
LIFESTYLE

Γιώργος Λάνθιμος–Έμα Στόουν: Νέα συνεργασία για το αχώριστο δίδυμο – Το project–έκπληξη (Video)

whiskey
ΚΟΣΜΟΣ

Το καλύτερο σκωτσέζικο ουίσκι στον κόσμο (και δύο ιαπωνικά), σύμφωνα με κορυφαίο ειδικό της Νέας Υόρκης

