ΚΟΣΜΟΣ

27.01.2026 23:51

Συλλυπητήρια του πρωθυπουργού της Ρουμανίας Ίλιε Μπολοζάν για τον χαμό των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ

27.01.2026 23:51
Ilie Bolojan

Ο πρωθυπουργός της Ρουμανίας Ίλιε Μπολοζάν σε ανάρτησή του στο FB εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό τροχαίο δυστύχημα έξω από την Τιμισοάρα.

Ο Ρουμάνος πρωθυπουργός ανέφερε συγκεκριμένα:

«Εκ μέρους της κυβέρνησης της Ρουμανίας, εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες των επτά νέων από την Ελλάδα που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε σήμερα στην κομητεία Τίμις. Εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. Οι σκέψεις μας είναι με όλους όσοι επλήγησαν από αυτή την τραγωδία».

