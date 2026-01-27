Aεροσκάφος της NASA πραγματοποίησε ανώμαλη προσγείωση μετά από βλάβη (Video)

Ένα ερευνητικό αεροσκάφος WB-57 της NASA αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει επείγουσα προσγείωση με την κοιλιά στο αεροδρόμιο Έλινγκτον στο Χιούστον του Τέξας, αφού το σύστημα προσγείωσης δεν άνοιξε. Βίντεο δείχνουν φλόγες και σπινθήρες καθώς το τζετ γλιστρούσε κατά μήκος του διαδρόμου.

😱NASA aircraft makes hard landing in Houston after landing gear failure



A NASA aircraft made a hard landing in Houston after its landing gear reportedly failed, ploughing along the runway on its belly, according to media reports.



Two people were on board. There are no reports… pic.twitter.com/nQ3kAnG2me January 27, 2026

Τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης ανταποκρίθηκαν άμεσα και ο πιλότος βγήκε με ασφάλεια από το αεροσκάφος χωρίς κανένα απρόοπτο.

Η NASA επιβεβαίωσε αργότερα ότι μια μηχανική δυσλειτουργία οδήγησε στην προσγείωση με ανυψωμένο κιβώτιο ταχυτήτων ενός από τα αεροσκάφη WB-57 της.

WATCH: NASA plane suffers “mechanical issue,” lands without landing gear at Ellington Field in Houston pic.twitter.com/bJI4UVLPQu — BNO News (@BNONews) January 27, 2026

Όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη πλήρης έρευνα για να διαπιστωθεί η αιτία της δυσλειτουργίας.

