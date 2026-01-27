Aεροσκάφος της NASA πραγματοποίησε ανώμαλη προσγείωση μετά από βλάβη (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ένα ερευνητικό αεροσκάφος WB-57 της NASA αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει επείγουσα προσγείωση με την κοιλιά στο αεροδρόμιο Έλινγκτον στο Χιούστον του Τέξας, αφού το σύστημα προσγείωσης δεν άνοιξε. Βίντεο δείχνουν φλόγες και σπινθήρες καθώς το τζετ γλιστρούσε κατά μήκος του διαδρόμου.
Τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης ανταποκρίθηκαν άμεσα και ο πιλότος βγήκε με ασφάλεια από το αεροσκάφος χωρίς κανένα απρόοπτο.
Η NASA επιβεβαίωσε αργότερα ότι μια μηχανική δυσλειτουργία οδήγησε στην προσγείωση με ανυψωμένο κιβώτιο ταχυτήτων ενός από τα αεροσκάφη WB-57 της.
Όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη πλήρης έρευνα για να διαπιστωθεί η αιτία της δυσλειτουργίας.
