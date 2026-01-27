search
ΤΡΙΤΗ 27.01.2026 23:23
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.01.2026 22:18

Aεροσκάφος της NASA πραγματοποίησε ανώμαλη προσγείωση μετά από βλάβη (Video)

27.01.2026 22:18
nasa texas

Ένα ερευνητικό αεροσκάφος WB-57 της NASA αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει επείγουσα προσγείωση με την κοιλιά στο αεροδρόμιο Έλινγκτον στο Χιούστον του Τέξας, αφού το σύστημα προσγείωσης δεν άνοιξε. Βίντεο δείχνουν φλόγες και σπινθήρες καθώς το τζετ γλιστρούσε κατά μήκος του διαδρόμου.

Τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης ανταποκρίθηκαν άμεσα και ο πιλότος βγήκε με ασφάλεια από το αεροσκάφος χωρίς κανένα απρόοπτο.

Η NASA επιβεβαίωσε αργότερα ότι μια μηχανική δυσλειτουργία οδήγησε στην προσγείωση με ανυψωμένο κιβώτιο ταχυτήτων ενός από τα αεροσκάφη WB-57 της.

Όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη πλήρης έρευνα για να διαπιστωθεί η αιτία της δυσλειτουργίας.

Διαβάστε επίσης:

«Πολυήμερη αεροπορική άσκηση» στη Μέση Ανατολή προανήγγειλε η Centcom

Η στιγμή που οι τραυματίες οπαδοί του ΠΑΟΚ μεταφέρονται στο νοσοκομείο – Τα νεότερα για την υγεία τους (Video)

Φρεντέρικσεν: Η Δανία θα κάνει «ό,τι μπορεί» για να επέλθει συμφωνία με τις ΗΠΑ για τη Γροιλανδία – Αποκλείεται η παραχώρηση

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
troxaio-paok-roumania-234
ΚΟΣΜΟΣ

Ρουμανία: Θρήνος για το θανατηφόρο τροχαίο με τους 7 νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ – Τι υποστηρίζει Ρουμάνος πραγματογνώμονας για τα αίτια

netanyahu-akoustiko
ΚΟΣΜΟΣ

Με πλήγμα πρωτοφανούς ισχύος απειλεί το Ιράν ο Νετανιάχου αν η Τεχεράνη εξαπολύσει επίθεση

VROUTSIS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπουργείο Αθλητισμού: «Μεσίστιες οι σημαίες στο Καυταντζόγλειο και στα ΕΑΚ σε ένδειξη πένθους»

peripolikoo12
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 52χρονος ομολόγησε τη δολοφονία 46χρονης, που αγνοούνταν από το 2024 – Πιθανή εμπλοκή και σε δεύτερο φόνο

UEFA
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

UEFA: «Στεκόμαστε στο πλευρό της οικογένειας του ΠΑΟΚ»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
moumouri
LIFESTYLE

Ευαγγελία Μουμούρη: «Δεν μπορώ να είμαι η μητέρα της κόρης του συντρόφου μου»

ergostasio_violanda_new
ΕΛΛΑΔΑ

Εργοστάσιο «Βιολάντα»: Δύο καταγγελίες στην Επιθεώρηση Εργασίας μέσα στο 2025 - Η πιο πρόσφατη για ζητήματα εξοπλισμού

whiskey
ΚΟΣΜΟΣ

Το καλύτερο σκωτσέζικο ουίσκι στον κόσμο (και δύο ιαπωνικά), σύμφωνα με κορυφαίο ειδικό της Νέας Υόρκης

megali-ximaira-346
MEDIA

«Η Μεγάλη Χίμαιρα» ή το μεγάλο πείραμα

lora_patra
ΕΛΛΑΔΑ

Ραγδαίες εξελίξεις στην εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας – Ελληνίδα φέρεται να την εντόπισε στο Βερολίνο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 27.01.2026 23:19
troxaio-paok-roumania-234
ΚΟΣΜΟΣ

Ρουμανία: Θρήνος για το θανατηφόρο τροχαίο με τους 7 νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ – Τι υποστηρίζει Ρουμάνος πραγματογνώμονας για τα αίτια

netanyahu-akoustiko
ΚΟΣΜΟΣ

Με πλήγμα πρωτοφανούς ισχύος απειλεί το Ιράν ο Νετανιάχου αν η Τεχεράνη εξαπολύσει επίθεση

VROUTSIS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπουργείο Αθλητισμού: «Μεσίστιες οι σημαίες στο Καυταντζόγλειο και στα ΕΑΚ σε ένδειξη πένθους»

1 / 3