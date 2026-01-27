Η στιγμή που οι τραυματίες οπαδοί του ΠΑΟΚ μεταφέρονται στο νοσοκομείο – Τα νεότερα για την υγεία τους (Video)

Σε νοσοκομείο στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας νοσηλεύονται οι τρεις οπαδοί του ΠΑΟΚ που τραυματίστηκαν κατά τη θανατηφόρα σύγκρουση με φορτηγό.

Στο ίδιο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν και οι σοροί των άλλων 7 επιβατών.

Οι τραυματίες πάντως είχαν τις αισθήσεις τους και σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες είναι εκτός κινδύνου. «Είναι καλά, από τη πρώτη στιγμή είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Έκαναν όλες τις εξετάσεις και μου είπαν ότι είναι καλά», δήλωσε Έλληνας κάτοικος της περιοχής που βρέθηκε στο νοσοκομείο.

Τρεις από τους οπαδούς που σκοτώθηκαν στο τροχαίο δυστύχημα κατάγονταν από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας, τρεις από Θεσσαλονίκη (Συκιές, Νεάπολη και Εύοσμο) και ένας από την Κατερίνη.

Είχαν προορισμό τη Λιόν όπου ο Δικέφαλος του Βορρα θα αναμετρηθεί την Πέμπτη με την ομώνυμη ομάδα για το Europa League.

Το βανάκι προσπέρασε όχημα στην είσοδο του περιφερειακού δρόμου Λούγκοτζ, προσπαθώντας να επανέλθει στη λωρίδα κυκλοφορίας του, χτύπησε βυτιοφόρο, πριν εκσφενδονιστεί στην αντίθετη κατεύθυνση, όπου συγκρούστηκε με ένα φορτηγό.

