search
ΤΡΙΤΗ 27.01.2026 22:24
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.01.2026 22:04

Η στιγμή που οι τραυματίες οπαδοί του ΠΑΟΚ μεταφέρονται στο νοσοκομείο – Τα νεότερα για την υγεία τους (Video)

27.01.2026 22:04
romania

Σε νοσοκομείο στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας νοσηλεύονται οι τρεις οπαδοί του ΠΑΟΚ που τραυματίστηκαν κατά τη θανατηφόρα σύγκρουση με φορτηγό.

Στο ίδιο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν και οι σοροί των άλλων 7 επιβατών.

Οι τραυματίες πάντως είχαν τις αισθήσεις τους και σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες είναι εκτός κινδύνου. «Είναι καλά, από τη πρώτη στιγμή είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Έκαναν όλες τις εξετάσεις και μου είπαν ότι είναι καλά», δήλωσε Έλληνας κάτοικος της περιοχής που βρέθηκε στο νοσοκομείο. 

Τρεις από τους οπαδούς που σκοτώθηκαν στο τροχαίο δυστύχημα κατάγονταν από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας, τρεις από Θεσσαλονίκη (Συκιές, Νεάπολη και Εύοσμο) και ένας από την Κατερίνη.

Είχαν προορισμό τη Λιόν όπου ο Δικέφαλος του Βορρα θα αναμετρηθεί την Πέμπτη με την ομώνυμη ομάδα για το Europa League.

Το βανάκι προσπέρασε όχημα στην είσοδο του περιφερειακού δρόμου Λούγκοτζ, προσπαθώντας να επανέλθει στη λωρίδα κυκλοφορίας του, χτύπησε βυτιοφόρο, πριν εκσφενδονιστεί στην αντίθετη κατεύθυνση, όπου συγκρούστηκε με ένα φορτηγό.

Διαβάστε επίσης

Ρουμανία: Πώς συνέβη το θανατηφόρο τροχαίο με τους 7 νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ στο «δρόμο του διαβόλου»

Ρουμανία: Οι πρώτες εκτιμήσεις για το πολύνεκρο τροχαίο με οπαδούς του ΠΑΟΚ – Τι μπορεί να συνέβη πριν την τραγωδία

Ιβάν Σαββίδης για το πολύνεκρο τροχαίο με οπαδούς του ΠΑΟΚ: Θρηνώ μαζί με τις οικογένειες, προσεύχομαι για όσους τραυματίστηκαν

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
nasa texas
ΚΟΣΜΟΣ

Aεροσκάφος της NASA πραγματοποίησε ανώμαλη προσγείωση μετά από βλάβη (Video)

iran ipa 887- new
ΚΟΣΜΟΣ

«Πολυήμερη αεροπορική άσκηση» στη Μέση Ανατολή προανήγγειλε η Centcom

romania
ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή που οι τραυματίες οπαδοί του ΠΑΟΚ μεταφέρονται στο νοσοκομείο – Τα νεότερα για την υγεία τους (Video)

adonis-georgiadis
ΕΛΛΑΔΑ

Γεωργιάδης για τραυματίες στη Ρουμανία: Και οι τρεις σε καλή κατάσταση, δεν υπάρχει διασωληνωμένος

Mette Frederiksen
ΚΟΣΜΟΣ

Φρεντέρικσεν: Η Δανία θα κάνει «ό,τι μπορεί» για να επέλθει συμφωνία με τις ΗΠΑ για τη Γροιλανδία – Αποκλείεται η παραχώρηση

Δείτε όλες τις ειδήσεις
moumouri
LIFESTYLE

Ευαγγελία Μουμούρη: «Δεν μπορώ να είμαι η μητέρα της κόρης του συντρόφου μου»

ergostasio_violanda_new
ΕΛΛΑΔΑ

Εργοστάσιο «Βιολάντα»: Δύο καταγγελίες στην Επιθεώρηση Εργασίας μέσα στο 2025 - Η πιο πρόσφατη για ζητήματα εξοπλισμού

whiskey
ΚΟΣΜΟΣ

Το καλύτερο σκωτσέζικο ουίσκι στον κόσμο (και δύο ιαπωνικά), σύμφωνα με κορυφαίο ειδικό της Νέας Υόρκης

megali-ximaira-346
MEDIA

«Η Μεγάλη Χίμαιρα» ή το μεγάλο πείραμα

lora_patra
ΕΛΛΑΔΑ

Ραγδαίες εξελίξεις στην εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας – Ελληνίδα φέρεται να την εντόπισε στο Βερολίνο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 27.01.2026 22:23
nasa texas
ΚΟΣΜΟΣ

Aεροσκάφος της NASA πραγματοποίησε ανώμαλη προσγείωση μετά από βλάβη (Video)

iran ipa 887- new
ΚΟΣΜΟΣ

«Πολυήμερη αεροπορική άσκηση» στη Μέση Ανατολή προανήγγειλε η Centcom

romania
ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή που οι τραυματίες οπαδοί του ΠΑΟΚ μεταφέρονται στο νοσοκομείο – Τα νεότερα για την υγεία τους (Video)

1 / 3