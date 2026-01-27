search
ΤΡΙΤΗ 27.01.2026 18:38
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.01.2026 17:33

Ιβάν Σαββίδης για το πολύνεκρο τροχαίο με οπαδούς του ΠΑΟΚ: Θρηνώ μαζί με τις οικογένειες, προσεύχομαι για όσους τραυματίστηκαν

27.01.2026 17:33
savvidis-34

Ανακοίνωση σχετικά με το πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, όπου βαν που μετέφερε οπαδούς του ΠΑΟΚ συγκρούστηκε μετωπικά με φορτηγό, εξέδωσε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδης

Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ είχαν προορισμό τη Λιόν της Γαλλίας, όπου ο Δικέφαλος του Βορρά θα αγωνιστεί την Πέμπτη, 29/1, με τη γαλλική ομάδα.

Ωστόσο, το όχημα που τους μετέφερε συγκρούστηκε μετωπικά με φορτηγό στον αυτοκινητόδρομο DN6 – E70 στην περιοχή Τίμις, με συνέπεια τον θάνατο επτά ατόμων και τον τραυματισμό τριών ακόμα.

Η ανακοίνωση του Ιβάν Σαββίδη για το τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία 

Ο Ιβάν Σαββίδης, αφού επικοινώνησε με την ελληνική κυβέρνηση προκειμένου να παρασχεθεί η κάθε δυνατή βοήθεια, εξέδωσε ανακοίνωση, εκφράζοντας τη θλίψη του για την τραγωδία

«Μία ανείπωτη τραγωδία χτύπησε σήμερα την πόρτα μας. Είμαι συντετριμμένος για την τόσο άδικη απώλεια νέων ανθρώπων, φιλάθλων της αγαπημένης μας ομάδας, που ταξίδευαν για να σταθούν δίπλα στον ΠΑΟΚ μας.

Θρηνώ μαζί με τις οικογένειες και τα εκατομμύρια συμπατριωτών μας. Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή τους. Αυτά τα παιδιά, τα παιδιά του ΠΑΟΚ, είναι δικά μας παιδιά, είναι μέλη μιας μεγάλης οικογένειας. Kι εμείς κάνουμε τα πάντα για την οικογένειά μας και δεν αφήνουμε κανέναν μόνο. Η σκέψη μου είναι με τους δικούς τους ανθρώπους. Προσεύχομαι να πάνε όλα καλά για όσους τραυματίστηκαν και δίνουν κρίσιμη μάχη αυτές τις ώρες», ανέφερε ο Ιβάν Σαββίδης στην ανακοίνωσή του.

Διαβάστε επίσης:

Βιολάντα: Οι καταθέσεις θα ρίξουν «φως» στα αίτια της φονικής έκρηξης – Σε εξέλιξη η έρευνα για την τραγωδία με τις 5 νεκρές εργαζόμενες

Μαρία Καρυστιανού για «Βιολάντα»: «’Οχι πάλι άδικοι, μαρτυρικοί θάνατοι – Κάθε δυστύχημα αποκαλύπτει τραγικές ευθύνες»

Αμφιλοχία: Βρέθηκε χελώνα με δύο κεφάλια

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ICE USA
ΚΟΣΜΟΣ

«Μια πολιτοφυλακή που σκοτώνει»: Κατακραυγή στην Ιταλία για τον ρόλο της ICE στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες

parapolitika iefimerida – new
MEDIA

Στρατηγική συνεργασία του Ομίλου Iefimerida με τον όμιλο Παραπολιτικά

iran ipa 887- new
ΚΟΣΜΟΣ

Απειλές Ιράν για μεγάλα αντίποινα στις ΗΠΑ και κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ

uefa nea filadelfeia 88- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

UEFA: Αδύνατη η αναβολή του αγώνα Λιόν – ΠΑΟΚ

paok (1)
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βαρύ πένθος στον ελληνικό αθλητισμό για τον θάνατο των 7 οπαδών του ΠΑΟΚ: Το μήνυμα Σαββίδη και οι ανακοινώσεις των ομάδων 

Δείτε όλες τις ειδήσεις
moumouri
LIFESTYLE

Ευαγγελία Μουμούρη: «Δεν μπορώ να είμαι η μητέρα της κόρης του συντρόφου μου»

whiskey
ΚΟΣΜΟΣ

Το καλύτερο σκωτσέζικο ουίσκι στον κόσμο (και δύο ιαπωνικά), σύμφωνα με κορυφαίο ειδικό της Νέας Υόρκης

ergostasio_violanda_new
ΕΛΛΑΔΑ

Εργοστάσιο «Βιολάντα»: Δύο καταγγελίες στην Επιθεώρηση Εργασίας μέσα στο 2025 - Η πιο πρόσφατη για ζητήματα εξοπλισμού

megali-ximaira-346
MEDIA

«Η Μεγάλη Χίμαιρα» ή το μεγάλο πείραμα

Αναδρομικά: Ποιοι συνταξιούχοι πληρώνονται αυτή την εβδομάδα - Τι πρέπει να κάνουν όσοι μείνουν «εκτός» - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Απόφαση-«βόμβα»: Καταδίκη του ΕΦΚΑ για λάθος στη σύνταξη – Έκανε λανθασμένη ανακεφαλαίωση ενσήμων

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 27.01.2026 18:38
ICE USA
ΚΟΣΜΟΣ

«Μια πολιτοφυλακή που σκοτώνει»: Κατακραυγή στην Ιταλία για τον ρόλο της ICE στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες

parapolitika iefimerida – new
MEDIA

Στρατηγική συνεργασία του Ομίλου Iefimerida με τον όμιλο Παραπολιτικά

iran ipa 887- new
ΚΟΣΜΟΣ

Απειλές Ιράν για μεγάλα αντίποινα στις ΗΠΑ και κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ

1 / 3