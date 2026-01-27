Ιβάν Σαββίδης για το πολύνεκρο τροχαίο με οπαδούς του ΠΑΟΚ: Θρηνώ μαζί με τις οικογένειες, προσεύχομαι για όσους τραυματίστηκαν

Ανακοίνωση σχετικά με το πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, όπου βαν που μετέφερε οπαδούς του ΠΑΟΚ συγκρούστηκε μετωπικά με φορτηγό, εξέδωσε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδης.

Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ είχαν προορισμό τη Λιόν της Γαλλίας, όπου ο Δικέφαλος του Βορρά θα αγωνιστεί την Πέμπτη, 29/1, με τη γαλλική ομάδα.

Ωστόσο, το όχημα που τους μετέφερε συγκρούστηκε μετωπικά με φορτηγό στον αυτοκινητόδρομο DN6 – E70 στην περιοχή Τίμις, με συνέπεια τον θάνατο επτά ατόμων και τον τραυματισμό τριών ακόμα.

Η ανακοίνωση του Ιβάν Σαββίδη για το τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία

Ο Ιβάν Σαββίδης, αφού επικοινώνησε με την ελληνική κυβέρνηση προκειμένου να παρασχεθεί η κάθε δυνατή βοήθεια, εξέδωσε ανακοίνωση, εκφράζοντας τη θλίψη του για την τραγωδία.

«Μία ανείπωτη τραγωδία χτύπησε σήμερα την πόρτα μας. Είμαι συντετριμμένος για την τόσο άδικη απώλεια νέων ανθρώπων, φιλάθλων της αγαπημένης μας ομάδας, που ταξίδευαν για να σταθούν δίπλα στον ΠΑΟΚ μας.

Θρηνώ μαζί με τις οικογένειες και τα εκατομμύρια συμπατριωτών μας. Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή τους. Αυτά τα παιδιά, τα παιδιά του ΠΑΟΚ, είναι δικά μας παιδιά, είναι μέλη μιας μεγάλης οικογένειας. Kι εμείς κάνουμε τα πάντα για την οικογένειά μας και δεν αφήνουμε κανέναν μόνο. Η σκέψη μου είναι με τους δικούς τους ανθρώπους. Προσεύχομαι να πάνε όλα καλά για όσους τραυματίστηκαν και δίνουν κρίσιμη μάχη αυτές τις ώρες», ανέφερε ο Ιβάν Σαββίδης στην ανακοίνωσή του.

Διαβάστε επίσης:

Βιολάντα: Οι καταθέσεις θα ρίξουν «φως» στα αίτια της φονικής έκρηξης – Σε εξέλιξη η έρευνα για την τραγωδία με τις 5 νεκρές εργαζόμενες

Μαρία Καρυστιανού για «Βιολάντα»: «’Οχι πάλι άδικοι, μαρτυρικοί θάνατοι – Κάθε δυστύχημα αποκαλύπτει τραγικές ευθύνες»

Αμφιλοχία: Βρέθηκε χελώνα με δύο κεφάλια