ΤΡΙΤΗ 27.01.2026 17:05
27.01.2026 15:28

Αμφιλοχία: Βρέθηκε χελώνα με δύο κεφάλια

27.01.2026 15:28
Μια χελώνα με δύο κεφάλια βρέθηκε στον Βάλτο Αμφιλοχίας, από όπου μεταφέρθηκε στο Αγρίνιο, με προορισμό στη συνέχεια στην Αθήνα και την ΑΝΙΜΑ.

Σύμφωνα με το agriniotimes.gr, η δικέφαλη χελώνα «φιλοξενήθηκε» σε σπίτι της περιοχής και, όπως έγινε γνωστό από τη Φιλοζωική Οργάνωση Αγρινίου, θα μεταφερθεί στην Αθήνα προκειμένου ο Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής (ΑΝΙΜΑ) να ασχοληθεί με την περίπτωσή της.

Η δικαφαλία (δύο κεφάλια, ένα σώμα) συμβαίνει όταν το έμβρυο προσπαθεί να χωριστεί σε δύο (όπως στα μονοζυγωτικά δίδυμα), αλλά ο διαχωρισμός δεν ολοκληρώνεται.

Και τα δύο κεφάλια κινούνται, τρώνε και ανοιγοκλείνουν τα μάτια τους ξεχωριστά.

Παρότι δύσκολα τέτοια ζώα μπορούν να επιβιώσουν, σε περιβάλλον φροντίδας είναι πιθανόν να ζήσουν για χρόνια.

