Αμφιλοχία: Βρέθηκε χελώνα με δύο κεφάλια

Μια χελώνα με δύο κεφάλια βρέθηκε στον Βάλτο Αμφιλοχίας, από όπου μεταφέρθηκε στο Αγρίνιο, με προορισμό στη συνέχεια στην Αθήνα και την ΑΝΙΜΑ.

Σύμφωνα με το agriniotimes.gr, η δικέφαλη χελώνα «φιλοξενήθηκε» σε σπίτι της περιοχής και, όπως έγινε γνωστό από τη Φιλοζωική Οργάνωση Αγρινίου, θα μεταφερθεί στην Αθήνα προκειμένου ο Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής (ΑΝΙΜΑ) να ασχοληθεί με την περίπτωσή της.

Η δικαφαλία (δύο κεφάλια, ένα σώμα) συμβαίνει όταν το έμβρυο προσπαθεί να χωριστεί σε δύο (όπως στα μονοζυγωτικά δίδυμα), αλλά ο διαχωρισμός δεν ολοκληρώνεται.

Και τα δύο κεφάλια κινούνται, τρώνε και ανοιγοκλείνουν τα μάτια τους ξεχωριστά.

Παρότι δύσκολα τέτοια ζώα μπορούν να επιβιώσουν, σε περιβάλλον φροντίδας είναι πιθανόν να ζήσουν για χρόνια.

Διαβάστε επίσης:

Δυτική Αττική: Συμμορία ληστών «χτυπούσε» καταστήματα με την απειλή όπλων – Βίντεο ντοκουμέντα από τη δράση της

Σπάτα: Η δραματική διάσωση των δύο εγκλωβισμένων επιβατών ΙΧ από ρέμα στην Πετρέζα (video)

Χίος: Στρατιωτικός «τύφλα» αντιστάθηκε στη σύλληψη και «έσπασε» περιπολικό