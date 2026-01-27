search
27.01.2026 13:57

Χίος: Στρατιωτικός «τύφλα» αντιστάθηκε στη σύλληψη και «έσπασε» περιπολικό

27.01.2026 13:57
Ένας στρατιωτικός συνελήφθη χθες στη Χίο για επικίνδυνη οδήγηση, βία κατά υπαλλήλων και πρόκληση φθορών, καθώς και για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πλαίσιο ελέγχου της Τροχαίας ο στρατιωτικός φέρεται να αρνήθηκε να συμμορφωθεί σε υποδείξεις αστυνομικών, να προκάλεσε φθορές σε περιπολικό όχημα και να αντιστάθηκε κατά τη σύλληψή του.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι, ο συλληφθείς βρισκόταν κατά την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος της συνοδηγού του δράστη, για το αδίκημα της εξύβρισης, καθώς με ενέργειές της δυσχέρανε το έργο των αστυνομικών.

Το προανακριτικό έργο διενήργησε το Τμήμα Τροχαίας Χίου.

