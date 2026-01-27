Έκρηξη στη Βιολάντα – Συγκλονίζει ο σύζυγος ενός εκ των θυμάτων: «Πήγαν τζάμπα, τα παιδιά μου δεν θα φωνάξουν ξανά “μαμά”»

Ράγισε καρδιές ο σύζυγος της Βασιλικής Σκαμπαρδώνη, μίας εκ των πέντε γυναικών που σκοτώθηκαν στην τραγωδία στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα.

Μιλώντας στο Star ανέφερε πως τόσο η σύζυγός του όσο και οι άλλες τέσσερις γυναίκες «πήγαν τζάμπα, πήγαν για να βγάλουν το μεροκάματό τους και αποδείχθηκε μεροκάματο του τρόμου».

«Η γυναίκα μου ήταν αξιόλογη σύζυγος και μάνα στο μεροκάματο, αγωνίστρια της ζωής, παλέψαμε πάρα πολύ. Πήγανε τζάμπα, πήγαν να βγάλουν το μεροκάματο και αποδείχθηκε μεροκάματο του τρόμου. Η αυλαία θα πέσει, τα παιδιά μας θα ψάχνουν να βρουν τις μανάδες τους, δεν θα φωνάξουν ξανά μαμά» ανέφερε ο Αποστόλης Σκαμπαρδώνης.

«Εγώ θα ήθελα να κάνω έκκληση να μην ξαναγίνει, να είναι τα τελευταία θύματα μιας τέτοιας τραγωδίας με γυναίκες του μόχθου. Η Βασιλική ήταν μια καλή μάνα και σύζυγος, δεν έχω λόγια, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Έχω δύο ψυχούλες, πρέπει να σταθώ δίπλα στα παιδιά μου (σ.σ. ηλικίας 6,5 και 4,5 ετών) και αυτό θα κάνω. Εγώ το μόνο που θα ήθελα αν μπορούσα θα ήταν να είχα φύγει εγώ και να ζούσε η γυναίκα μου» πρόσθεσε με τρεμάμενη φωνή.

«Δεν πρόλαβα ξανά να σταθώ στα πόδια μου και με χτύπησε ο Χάρος για δεύτερη φορά. Υπόσχομαι στη μνήμη της γυναίκας μου να σταθώ μητέρα και πατέρας, να γελάω και μέσα μου να κλαίω» κατέληξε, αναφερόμενος στην απώλεια του πατέρα του το 2018,σε μια υπόθεση που είχε βγει δημόσια και είχε καταγγείλει τους γιατρούς για λάθη κατά την διάρκεια χειρουργικής επέμβασης.

