Euroleague: Κυρίαρχος στο ΣΕΦ ο Ολυμπιακός, 94-64 τη Μονακό έκανε το 2-0 και βλέπει Final Four

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Με συνοπτικές διαδικασίες, ο Ολυμπιακός επέβαλε πλήρως τον ρυθμό του απέναντι στη Μονακό και έφτασε σε μία άνετη και επιβλητική νίκη με 94-64.
Οι «ερυθρόλευκοι» συνέτριψαν τους Μονεγάσκους στο ΣΕΦ, επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητά τους και γράφοντας το 2-0 στη σειρά των πλέι οφ της Euroleague.
Μετά τη δεύτερη νίκη τους, οι Πειραιώτες βρίσκονται πλέον μία ανάσα από την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας.
Το Game 3 θα διεξαχθεί στο Πριγκιπάτο, στις 5 Μαΐου, στις 20:45, με τον Ολυμπιακό να έχει την ευκαιρία να «σκουπίσει» τη σειρά και να εξασφαλίσει την πρόκριση χωρίς απώλειες.
Τα δεκάλεπτα: 28-23, 59-31, 72-53, 94-64
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.