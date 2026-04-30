Euroleague: Κυρίαρχος στο ΣΕΦ ο Ολυμπιακός, 94-64 τη Μονακό έκανε το 2-0 και βλέπει Final Four

Με συνοπτικές διαδικασίες, ο Ολυμπιακός επέβαλε πλήρως τον ρυθμό του απέναντι στη Μονακό και έφτασε σε μία άνετη και επιβλητική νίκη με 94-64.

Οι «ερυθρόλευκοι» συνέτριψαν τους Μονεγάσκους στο ΣΕΦ, επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητά τους και γράφοντας το 2-0 στη σειρά των πλέι οφ της Euroleague.

Μετά τη δεύτερη νίκη τους, οι Πειραιώτες βρίσκονται πλέον μία ανάσα από την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας.

Το Game 3 θα διεξαχθεί στο Πριγκιπάτο, στις 5 Μαΐου, στις 20:45, με τον Ολυμπιακό να έχει την ευκαιρία να «σκουπίσει» τη σειρά και να εξασφαλίσει την πρόκριση χωρίς απώλειες.

Τα δεκάλεπτα: 28-23, 59-31, 72-53, 94-64

