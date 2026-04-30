ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01.05.2026 00:41
Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για τις ΑΠΕ – Προχωράμε γρήγορα σε θέματα αποθήκευσης ενέργειας, πάμε για 1 GW το 2027 λέει ο Παπασταύρου

Δεκτό «κατά πλειοψηφία» έγινε από την ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τη χρήση και την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές – Ενσωμάτωση Οδηγίας (ΕΕ) 2023/2413, Οδηγίας (ΕΕ) 2024/1405 και μερική ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2024/1788 – Ρυθμίσεις για την αγορά ενέργειας – Πολεοδομικές ρυθμίσεις – Διατάξεις περιβαλλοντικής και δασικής προστασίας – Ρυθμίσεις για την οργάνωση και την επαρκή στελέχωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και λοιπών φορέων εποπτείας του».

Όπως τόνισε κατά το κλείσιμο της πολύωρης συζήτησης του νομοσχεδίου, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, όλες οι διατάξεις του σημερινού νομοσχεδίου έχουν ένα κοινό παρονομαστή: Το συμφέρον της πατρίδας μας, του πολίτη, για το παρόν και το μέλλον,

  • με τη βιωσιμότητα της ενέργειας μέσω του εκσυγχρονισμού του θεσμικού πλαισίου για τις ΑΠΕ,
  • με την απλοποίηση, την επιτάχυνση, τη διαφάνεια και τις διαδικασίες αδειοδότησης,
  • με ενίσχυση της ενεργειακής δημοκρατίας μέσω και της δρομολόγησης της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών στο μπαλκόνι,
  • με σαφείς κανόνες στο δίκτυο Natura, που προστατεύει τη βιοποικιλότητα και τάσσεται υπέρ των 425.000 μόνιμων κατοίκων που διαβιούν σε 2.300 οικισμούς εντός περιοχών Natura,
  • με ενεργειακή διαφοροποίηση, μετάβαση, ασφάλεια για το σήμερα και το αύριο.

Η ενεργειακή ασφάλεια, πρόσθεσε, είναι συνώνυμη, πια, της εθνικής ασφάλειας. «Και η χώρα μας, με τις υφιστάμενες υποδομές και την ενεργειακή μας πολιτική, αποτελεί πλέον αδιαμφισβήτητο πυλώνα σταθερότητας και ανθεκτικότητας της ευρύτερης περιοχής».

Εξάλλου, και αναφερόμενος σε βήματα που έπρεπε να έχουν γίνει, είπε ότι έχουμε μείνει πίσω στο θέμα της αποθήκευσης και στο ειδικό χωροταξικό για τις ΑΠΕ. «Ναι, η πατρίδα μας έχει μείνει πίσω στην αποθήκευση. Έγινε όμως το πρώτο βήμα. Την 1η Απριλίου, πριν από 30 μέρες, είχαμε 32 ΜW, και δύο μπαταρίες. Και προχωρούμε γρήγορα, στις επόμενες εβδομάδες, να φτάσουμε στα 100 ΜW. Και μέχρι το τέλος του χρόνου, να φτάσουμε τα 700 MW, και να περάσουμε το 1 GW το ‘27».

Για το ειδικό χωροταξικό των ΑΠΕ, είπε ότι «το ολοκληρώνουμε και θα παρουσιαστεί τις επόμενες εβδομάδες. [. . .] Προσπαθούμε τώρα να οργανώσουμε το χώρο, το πού θα μπορούμε να έχουμε ΑΠΕ, και γιατί, με ποια λογική, και να κριθούν οι επιλογές που κάνουμε στο Υπουργείο. Με διαφάνεια. Να εξηγήσουμε, πού επιλέγουμε να δώσουμε έμφαση και που λέμε όχι. Το “Όχι άλλα. Όχι ξανά”. Αυτό το ειδικό χωροταξικό για τις ΑΠΕ, θα παρουσιαστεί σε δύο εβδομάδες» είπε ο κ. Παπασταύρου.

