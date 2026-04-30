Στα «χαρακώματα» κυβέρνηση – ΠΑΣΟΚ για αρχειοθέτηση υποκλοπών, Ανεξάρτητες Αρχές – «Εκτροπή», «πραξικόπημα» και «πολιτικός κατήφορος»

Άγρια κόντρα έχει ξεσπάσει μετά τη σφοδρή επίθεση για τις υποκλοπές που εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της Βουλής, χαρακτηρίζοντας τα όσα εκτυλίχθηκαν νωρίς το πρωί στη Διάσκεψη των Προέδρων σε σχέση με τις Ανεξάρτητες Αρχές, «εκτροπή» και «πραξικόπημα», με την κυβέρνηση να μιλά για «πολιτικό κατήφορο» του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, τοξική ρητορική και διαστρέβλωση της πραγματικότητας και τη Χαριλάου Τρικούπη να τονίζει πως «οι μάσκες έπεσαν».

«Πήρε στο Μέγαρο Μαξίμου κοντά 7 ώρες για να τοποθετηθεί για όσα πρωτοφανή συνέβησαν σήμερα στη Διάσκεψη των Προέδρων», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ σε απάντηση που εξέδωσε προς τις κυβερνητικές πηγές, και σχολιάζοντας ότι «τα πολλά λόγια είναι φτώχεια», θέτει το ερώτημα: «Για ποιον λόγο ο Πρόεδρος της Βουλής ανέβαλε την ψηφοφορία για την πλήρωση της θέσης της επικεφαλής της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα;».

«Έχετε απάντηση; Χρειάζεστε άλλες 7 ώρες… να το μελετήσετε το θέμα;», προσθέτει το ΠΑΣΟΚ απευθυνόμενο στο Μ. Μαξίμου, σημειώνοντας ότι «σήμερα αποκαλύφθηκαν ξανά μέρα -μεσημέρι η φαυλότητα και οι αντιθεσμικές μεθοδεύσεις της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας».

«Οι μάσκες έπεσαν. Δεν έχει κανένας πολίτης πια αμφιβολία για την παρακμή στην οποία έχετε οδηγήσει τους θεσμούς. Όσο για τις απειλές, ας γνωρίζετε ότι στη Δημοκρατική Παράταξη δεν σας παίρνει», καταλήγει.

Κυβέρνηση: «Τοξική ρητορική και διαστρέβλωση της πραγματικότητας»

«Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συνέχισε τον πολιτικό του κατήφορο, και μάλιστα από το βήμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου, χρησιμοποιώντας ύβρεις και τοξική ρητορική, η οποία δεν διαφέρει σε τίποτα από τις κραυγές των ακραίων πολιτικών δυνάμεων», σχολίασαν νωρίτερα κυβερνητικές πηγές μετά την τοποθέτηση Ανδρουλάκη στη Βουλή.

Όπως σημειώνουν, «αναφερόμενος στο ζήτημα της επιλογής προέδρων για τρεις Ανεξάρτητες Αρχές έκανε λόγο για ”πραξικόπημα” και ”θεσμική εκτροπή”, διαστρεβλώνοντας πλήρως τα πραγματικά περιστατικά», υπογραμμίζοντας ότι «”θεσμική εκτροπή” για τον κ. Ανδρουλάκη φαίνεται ότι είναι το γεγονός πως για πρώτη φορά η Βουλή προχώρησε σε μία δημόσια ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος προσελκύοντας αξιόλογους υποψηφίους για τις θέσεις των προέδρων των τριών Ανεξάρτητων Αρχών, ικανοποιώντας μάλιστα σχετικό αίτημα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ».

Συνεχίζουν οι ίδιες πηγές, αναφέροντας ότι «”θεσμική εκτροπή” για τον κ. Ανδρουλάκη φαίνεται ότι είναι το γεγονός πως ο Πρόεδρος της Βουλής μέσα από αυτή τη διαδικασία, εισηγήθηκε στη Διάσκεψη των Προέδρων, για τις δυο Ανεξάρτητες Αρχές, πρόσωπα υψηλού κύρους και εγνωσμένης αξίας.

«Αντιθέτως, δεν είναι ”θεσμική εκτροπή” για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, αλλά στοιχείο σύγχρονης ευρωπαϊκής δημοκρατίας ότι εκ των προτέρων σχεδίαζε να τορπιλίσει την κορυφαία διαδικασία της πλήρωσης των Ανεξάρτητων Αρχών και μάλιστα σε συνεννόηση με τις πιο λαϊκίστικες δυνάμεις του Κοινοβουλίου, όπως πληροφορούμαστε από τους δημόσιους καβγάδες που έχουν ξεσπάσει μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και των στελεχών των ακραίων φωνών του Κοινοβουλίου», προσθέτουν.

«Ο κ. Ανδρουλάκης για άλλη μία φορά εμφανίζεται κατώτερος των περιστάσεων. Σύντομα, θα επανέλθουμε με περισσότερες λεπτομέρειες, καθόλου ευχάριστες για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ», καταλήγουν στο σχόλιό τους πηγές της κυβέρνησης.

Ανδρουλάκης: Ρωτήσατε τον Μακρόν αν θα είχε τον Ντίλιαν στα μπουντρούμια ή έξω να τον εκβιάζει ως Νίξον;

ΟΝίκος Ανδρουλάκης είχε εξαπολύσει από την Ολομέλεια, επίθεση σε Μητσοτάκη και κυβέρνηση για τις υποκλοπές και το Κράτος Δικαίου, ενώ χαρακτήρισε τα όσα εκτυλίχθηκαν νωρίς το πρωί στη Διάσκεψη των Προέδρων σε σχέση με τις Ανεξάρτητες Αρχές, «εκτροπή» και «πραξικόπημα». Τήρησε δε υψηλούς τόνους και απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ απαντώντας στην κριτική περί «πρόβας συγκυβέρνησης» με τη ΝΔ μετά τη συναίνεση στην πρόταση για την επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Κατηγόρησε την κυβέρνηση για «θεσμική παρακμή» προβαίνοντας σε σχετικές αναφορές, για Ντίλιαν, ανεξάρτητες αρχές και αρχειοθέτηση Τζαβέλλα.

Έθεσε δε στον πρωθυπουργό το εξής ερώτημα:

«Στη συνάντησή του ο πρωθυπουργός με τον πρόεδρο της Γαλλίας Μακρόν για τα θέματα άμυνας και ασφάλειας, τον ρώτησε αν η αρχή των Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας, είχε παγιδευτεί με predator από έναν απόστρατο αξιωματικό τρίτης χώρας, πού θα ήταν αυτοί, στα μπουντρούμια ή έξω να τον εκβιάζουνε ως Νίξον; Που μας κάνετε μαθήματα πατριωτικά, χρησιμοποιώντας τον πρόεδρο της Γαλλίας όταν για τα ζητήματα εθνικής ασφάλειας κάνετε τις κότες μπροστά στον απόστρατο αξιωματικό του Ισραήλ».

Ακολούθως ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε στο θέμα των ανεξάρτητων αρχών:

«Σας ενοχλεί που κάνουμε κριτική στη Δικαιοσύνη. Σε μία δημοκρατία ευρωπαϊκού τύπου, δικαίωμα κάθε πολίτη να αξιολογεί τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης. Αλλά είναι αντιθεσμικό, παραβατικό και επικίνδυνο να επιτίθεσαι να εκβιάζεις και να οργανώνεις δολοφονίες χαρακτήρα σε δικαστικούς λειτουργούς και προϊσταμένους ανεξάρτητων αρχών.

Αυτό που κάνατε εσείς στα βήματα του Τσίπρα με τον Καμμένο που λέγατε ότι ήρθατε να διορθώσετε τη θεσμική παρακμή και κάνετε τα ίδια και χειρότερα

Ο κ. Γεωργιάδης μιμείται τον κ. Πολάκη και τον κ. Καμμένο κι εσείς τον επικροτείτε.

Δεν είναι εκβιασμός να λέτε ότι θα καταργήσετε την ευρωπαϊκή εισαγγελία, δεν είναι δολοφονία χαρακτήρα να βάζετε στην μηχανή του κιμά τον κ. Ράμμο και τον κ. Μενουδάκο»;

Και έβαλε στο κάδρο και την πρόσφατη εξέλιξη στην υπόθεση των υποκλοπών:

«Σας ενοχλεί που ασκούμε κριτική σε έναν αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου που υπέγραφε υποκλοπές, τον κ. Τζαβέλλα ο οποίος τι μας είπε, ότι δε χρειάζεται να ερευνήσει έναν απόστρατο αξιωματικό του Ισραήλ που εκβιάζει τον πρωθυπουργό. Δε χρειάζεται να τον καλέσει για να του φέρει τα στοιχεία που επικαλείται λέγοντας ότι “δεν το χρησιμοποιώ, το πουλάω”».

«Όχι, θα ασκούμε κριτική και δε θα σας επιτρέψουμε τη θεσμική παρακμή» τόνισε.

Αναφέρθηκε στη συνέχεια στην πρόσφατη καταδίκη γαλάζιου τρολ, που όπως είπε είναι «απόστρατος καταδικασμένος με το μισό ποινικό κώδικα», μιλώντας για «παρακράτος της ΝΔ στα σόσιαλ μίντια» που αποδεικνύει τις σχέσεις του Μαξίμου με το «σκοτάδι». «Τι έχετε να πειτε γι’ αυτούς τους τύπους που χτυπούν εμάς και κάνουν τις δουλίτσες σας;» ρώτησε.

Σε ό,τι αφορά το θέμα της αναβολής της ψηφοφρίας για τους επικεφαλής τωνανεξάρτητων αρχών όταν το ΠΑΣΟΚ συναίνεσε μόνο στο ένα από τα δύο πρόσωποα που πρότεινε η πλειοψηφία ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε λόγο για «νέο πραξικόπημα» και «εκτροπή».

Ειδικότερα, εξηγώντας το ιστορικό είπε πως τον Σεπτέμβριο έκανε πρόταση για την επιλογή προσώπων ώστε να μπει ένα τέλος στα παζάρια για τις ανεξάρτητες αρχές. Εγκάλεσε τον πρόεδρο της Βουλής ότι ακυρώνει τη διαδικασία και κωλυσιεργεί και την ΝΔ ότι δεν θέλει «ούτε διαφάνεια ούτε αξιοκρατία». «Παζάρια θέλετε» είπε, αλλά «απ’ το ΠΑΣΟΚ παζάρια δε θα ‘χετε. Η κ. Συγγούνα θα έπρεπε σήμερα να είναι πρόεδρος της Ανεξάρτητς Αρχής αλλά εσείς δεν το επιτρέψατε».

Στρεφόμενος προς τον ΣΥΡΙΖΑ είπε πως του έκανε εντύπωση η στάση του «Δεν είχατε χρόνο απ’ τα σχεδόν 60 βιογραφικά, να προτείνετε έστω έναν; Κι αντί να καταγγέλλετε αυτούς για τη σημερινή εκτροπή, να καταγγείλετε το ΠΑΣΟΚ». Απαντώντας στα καρφιά της Κουμουνδούρου σημείωσε: «Είναι πρόβα συγκυβέρνησης; Ξεχνάτε ότι για να πληρωθεί η θέση του ΕΣΡ τα βρήκε ο Τσίπρας με τη ΝΔ; Τι ήταν αυτό, πρόβα συγκυβέρνησης; Όχι βέβαια». Περαιτέρω, για τις κατηγορίες περί συναίνεσης ανέφερε πως «τα περί ρόλου του Βελόπουλου δεν ταιριάζουν γιατί εμείς ούτε συνέδρια κάνουμε σε μπουζουξίδικα ούτε συνεργαζόμαστε με τον Καμμένο».

Κλείνοντας αυτή την αναφορά σημείωσε πως «αν το καλοκαίρι του ‘22 δεν υπήρχε ο κ. Μενουδάκος δε θα είχαμε τις αποκαλύψεις για το παρακράτος». Υποστήριξε πως δική του έγνοια είναι η ποιότητα της δημοκρατίας και το πώς θα υπάρξουν θεσμικά αντίβαρα, όταν ο μόνος που λειτουργεί «παραθεσμικά» είναι η ΝΔ.

Παπασταύρου: «Να μη μας λέτε κότες» – Ανδρουλάκης: «Εμείς είμαστε θεσμικό κόμμα, όχι παρακρατικό»

Στην ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη θέλησε να απαντήσει ο υπουργός Σταύρος Παπασταύρου, ο οποίος τον εγκάλεσε για «υπερχειλίζουσα τοξικότητα». Και σημείωσε πως η κριτική είναι θεμιτή, ακόμα και η οξεία κριτική, όχι όμως «άρνηση στην άρνηση, όχι διάβρωση των θεσμών». Καταλόγισε στο ΠΑΣΟΚ ότι αντιλαμβάνεται τη δικαιοσύνη «α λα κάρτ» και συνέστησε στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης πιο χαμηλούς τόνους: «Θέλω να ελπίζω ότι η κριτική που γίνεται δε θα παρεκτρέπεται σε κουβέντες όπως “κότες”, “δολοφονία χαρακτήρων” και τα άλλα που είπατε».

«Θέλω ένα παράδειγμα πολιτικής σας εξολόθρευσης», αντέδρασε ο Νίκος Ανδρουλάκης λέγοντας πως το ΠΑΣΟΚ ήταν αυτό που σήκωσε «το βάρος της χρεοκοπίας σας». «Πόσο κοντή μνήμη έχετε κ. Παπασταύρου!», αναφώνησε.

Μάλιστα, αντέστρεψε το επιχείρημα λέγοντας διερωτώμενος – ρητορικά πάντα – μήπως άλλος «οργάνωνε πολιτικές εξολοθρεύσεις; ». «Το Predator στην Ελλάδα γιατί το έφερε o πρωθυπουργός; Γιατί σας παρακολουθούσε; Γιατί είχε καρφωμένους τους υπουργούς στο Predator;».

Διαμαρτυρήθηκε επιπλέον στον Παπασταύρου ότι τον κατηγορεί για τοξικότητα «τη μέρα που κάνω μια ύψιστη θεσμική καταγγελία». «Δε θυμάμαι ξανά», είπε, «να γίνεται συνεδρίαση όπου να καλύπτονται τα 3/5 και αντί ο πρόεδρος της Βουλής να προχωρήσει στην πλήρωση της θέσης του προέδρου της Ανεξάρτητης Αρχής, να το βάζει τα πόδια. Γιατί το έκανε αυτό ο κ. Κακλαμάνης;». «Μου προκάλεσε αλγεινή εντύπωση», είπε λίγο αργότερα. «Είναι πράγματα που δεν έχουμε ζήσει ποτέ!».

Επανερχόμενος στην διαδικασία αξιολόγησης προσώπων για τις Ανεξάρτητες Αρχές υπογράμμισε πως το ΠΑΣΟΚ αξιολόγησε τα βιογραφικά, «όχι με το ποιος είναι ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, αλλά με το ποιος θα είναι ο καινούριος Ράμμος και Μενουδάκος, για να βάλουν φραγμούς στην απληστία σας, στη διαφθορά σας, στα παιχνίδια με τη Δικαιοσύνη».

Και κατέληξε: «Αυτό το κόμμα είναι θεσμικό, δημοκρατικό, δεν είναι παρακρατικό! Όσοι ανέχεστε τη συμμορία του Μαξίμου, είστε συνένοχοι».

