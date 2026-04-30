Παπασταύρου: «Να μη μας λέτε κότες» – Ανδρουλάκης: «Εμείς είμαστε θεσμικό κόμμα, όχι παρακρατικό»

Στην ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη θέλησε να απαντήσει ο υπουργός Σταύρος Παπασταύρου, ο οποίος τον εγκάλεσε για «υπερχειλίζουσα τοξικότητα». Και σημείωσε πως η κριτική είναι θεμιτή, ακόμα και η οξεία κριτική, όχι όμως «άρνηση στην άρνηση, όχι διάβρωση των θεσμών». Καταλόγισε στο ΠΑΣΟΚ ότι αντιλαμβάνεται τη δικαιοσύνη «α λα κάρτ» και συνέστησε στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης πιο χαμηλούς τόνους: «Θέλω να ελπίζω ότι η κριτική που γίνεται δε θα παρεκτρέπεται σε κουβέντες όπως “κότες”, “δολοφονία χαρακτήρων” και τα άλλα που είπατε».

«Θέλω ένα παράδειγμα πολιτικής σας εξολόθρευσης», αντέδρασε ο Νίκος Ανδρουλάκης λέγοντας πως το ΠΑΣΟΚ ήταν αυτό που σήκωσε «το βάρος της χρεοκοπίας σας». «Πόσο κοντή μνήμη έχετε κ. Παπασταύρου!», αναφώνησε.

Μάλιστα, αντέστρεψε το επιχείρημα λέγοντας διερωτώμενος – ρητορικά πάντα – μήπως άλλος «οργάνωνε πολιτικές εξολοθρεύσεις; ». «Το Predator στην Ελλάδα γιατί το έφερε o πρωθυπουργός; Γιατί σας παρακολουθούσε; Γιατί είχε καρφωμένους τους υπουργούς στο Predator;».

Διαμαρτυρήθηκε επιπλέον στον Παπασταύρου ότι τον κατηγορεί για τοξικότητα «τη μέρα που κάνω μια ύψιστη θεσμική καταγγελία». «Δε θυμάμαι ξανά», είπε, «να γίνεται συνεδρίαση όπου να καλύπτονται τα 3/5 και αντί ο πρόεδρος της Βουλής να προχωρήσει στην πλήρωση της θέσης του προέδρου της Ανεξάρτητης Αρχής, να το βάζει τα πόδια. Γιατί το έκανε αυτό ο κ. Κακλαμάνης;». «Μου προκάλεσε αλγεινή εντύπωση», είπε λίγο αργότερα. «Είναι πράγματα που δεν έχουμε ζήσει ποτέ!».

Επανερχόμενος στην διαδικασία αξιολόγησης προσώπων για τις Ανεξάρτητες Αρχές υπογράμμισε πως το ΠΑΣΟΚ αξιολόγησε τα βιογραφικά, «όχι με το ποιος είναι ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, αλλά με το ποιος θα είναι ο καινούριος Ράμμος και Μενουδάκος, για να βάλουν φραγμούς στην απληστία σας, στη διαφθορά σας, στα παιχνίδια με τη Δικαιοσύνη».

Και κατέληξε: «Αυτό το κόμμα είναι θεσμικό, δημοκρατικό, δεν είναι παρακρατικό! Όσοι ανέχεστε τη συμμορία του Μαξίμου, είστε συνένοχοι».

