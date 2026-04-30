Ο Τραμπ καταργεί τους δασμούς για το σκωτσέζικο ουίσκι προς τιμήν του βασιλιά Καρόλου

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε σήμερα, Πέμπτη 30/4, ότι καταργεί τους δασμούς για το σκωτσέζικο ουίσκι μετά το ταξίδι στις ΗΠΑ του βασιλιά Καρόλου Γ’ και της βασίλισσας Καμίλα.

«Προς τιμήν του Βασιλιά και της Βασίλισσας του Ηνωμένου Βασιλείου, οι οποίοι μόλις αναχώρησαν από τον Λευκό Οίκο και επιστρέφουν σύντομα στην υπέροχη χώρα τους, καταργώ τους δασμούς και τους περιορισμούς στο ουίσκι που συνδέονται με την ικανότητα της Σκωτίας να εργάζεται μαζί με την Κοινοπολιτεία του Κεντάκι για το ουίσκι και το μπέρμπον», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Truth Social.

«Οι άνθρωποι ήθελαν να το κάνουν αυτό εδώ και πολύ καιρό, καθώς υπήρχε έντονη διακρατική εμπορική δραστηριότητα, ειδικά σε σχέση με τα ξύλινα βαρέλια που χρησιμοποιούνταν. Ο βασιλιάς και η βασίλισσα με έβαλαν να κάνω κάτι που κανείς άλλος δεν ήταν σε θέση να κάνει, χωρίς καν να μου το ζητήσουν! Είναι μεγάλη τιμή που τους έχουμε και τους δύο στις ΗΠΑ», πρόσθεσε ο ίδιος.

