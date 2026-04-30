ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01.05.2026 00:41
30.04.2026 23:19

Ο Τραμπ καταργεί τους δασμούς για το σκωτσέζικο ουίσκι προς τιμήν του βασιλιά Καρόλου

30.04.2026 23:19
Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε σήμερα, Πέμπτη 30/4, ότι καταργεί τους δασμούς για το σκωτσέζικο ουίσκι μετά το ταξίδι στις ΗΠΑ του βασιλιά Καρόλου Γ’ και της βασίλισσας Καμίλα.

«Προς τιμήν του Βασιλιά και της Βασίλισσας του Ηνωμένου Βασιλείου, οι οποίοι μόλις αναχώρησαν από τον Λευκό Οίκο και επιστρέφουν σύντομα στην υπέροχη χώρα τους, καταργώ τους δασμούς και τους περιορισμούς στο ουίσκι που συνδέονται με την ικανότητα της Σκωτίας να εργάζεται μαζί με την Κοινοπολιτεία του Κεντάκι για το ουίσκι και το μπέρμπον», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Truth Social.

«Οι άνθρωποι ήθελαν να το κάνουν αυτό εδώ και πολύ καιρό, καθώς υπήρχε έντονη διακρατική εμπορική δραστηριότητα, ειδικά σε σχέση με τα ξύλινα βαρέλια που χρησιμοποιούνταν. Ο βασιλιάς και η βασίλισσα με έβαλαν να κάνω κάτι που κανείς άλλος δεν ήταν σε θέση να κάνει, χωρίς καν να μου το ζητήσουν! Είναι μεγάλη τιμή που τους έχουμε και τους δύο στις ΗΠΑ», πρόσθεσε ο ίδιος.

Διαβάστε επίσης:

Τραμπ: «Το Ιράν πεθαίνει για συμφωνία» – Υπό εξέταση η απόσυρση των αμερικανικών στρατευμάτων και από Ιταλία-Ισπανία

Global Sumud Flotilla: «Απαιτούμε λογοδοσία» – Πώς εξελίχθηκε η επίθεση – To «ευχαριστώ» του Ισραήλ για την ελληνική «συνδρομή» και ο προκλητικός Νετανιάχου

Ο στρατός του Ισραήλ ανατίναξε ένα τούνελ 140 μέτρων στον νότιο Λίβανο με πάνω από 24 τόνους εκρηκτικά (Video)



nottigham europa
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Europa League: Νότιγχαμ και Μπράγκα έκαναν το πρώτο βήμα για τον τελικό της Κωνσταντινούπολης

tehran-iran-flag
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ενεργοποιήθηκαν συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας στην Τεχεράνη

rayo conference
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Conference League: Προβάδισμα για Ράγιο, 1-0 τη Στράσμπουρ – Με το ένα πόδι στον τελικό η Κρίσταλ Πάλας μετά το εκτός έδρας 3-1 επί της Σαχτάρ

pao valencia 2
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Euroleague: Απίστευτος Παναθηναϊκός έκανε το 2-0 στην Ισπανία και έρχεται ΟΑΚΑ για… σκούπα, 107-105 στην παράταση τη Βαλένθια (Video)

PAPASTAVROY NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για τις ΑΠΕ – Προχωράμε γρήγορα σε θέματα αποθήκευσης ενέργειας, πάμε για 1 GW το 2027 λέει ο Παπασταύρου

PODCAST TSORTEKIS SITE 28.04
PODCASTS

Podcast - Γιάννης Τσορτέκης: «Ζούμε την αχαλίνωτη μορφή του καπιταλισμού, θα πέσει στον γκρεμό που έφτιαξε»

dora pavlopoulos farantouris tzakri
ΚΑΛΧΑΣ

Η έλλειψη «προθύμων» στην ΚΟ της ΝΔ και ο ανασχηματισμός, η ευχή της Ντόρας για Καραμανλή και ο Προκόπης, ο Φαραντούρης και άλλες μεταγραφές του ΠΑΣΟΚ

albaffo
CUCINA POVERA

Πέννες αλ μπάφο

Μήνυμα Μπουρδούμη στους «προστάτες» των θυτών και όσους κρατούν αποστάσεις - Media
LIFESTYLE

Αλέξανδρος Μπουρδούμης για την απώλεια του αδερφού του: «Μου το ανακοίνωσαν λίγες ώρες πριν από την παράσταση» (Video)

dimosioi-ypalliloi_2410_1460-820_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η νέα αρχιτεκτονική των μισθών στο Δημόσιο

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01.05.2026 00:35
nottigham europa
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Europa League: Νότιγχαμ και Μπράγκα έκαναν το πρώτο βήμα για τον τελικό της Κωνσταντινούπολης

tehran-iran-flag
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ενεργοποιήθηκαν συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας στην Τεχεράνη

rayo conference
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Conference League: Προβάδισμα για Ράγιο, 1-0 τη Στράσμπουρ – Με το ένα πόδι στον τελικό η Κρίσταλ Πάλας μετά το εκτός έδρας 3-1 επί της Σαχτάρ

