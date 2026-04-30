O Τραμπ «υμνεί» τον Κάρολο στο… κατευόδιο από τον Λευκό Οίκο: Είναι ο φοβερότερος από τους βασιλιάδες

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε στο πρόσωπο του Καρόλου Γ΄ «τον φοβερότερο βασιλιά», κατά τη διάρκεια αποχαιρετιστήριας τελετής στον Λευκό Οίκο, στο τέλος της επίσημης επίσκεψης του Βρετανού μονάρχη που στόχευε στην ενδυνάμωση των σχέσεων ανάμεσα στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ, μια σχέση που δοκιμάστηκε από τον πόλεμο στο Ιράν.

King Charles and Queen Camilla to say farewell to Trump and First Lady Melania on last day of US state visit https://t.co/NngaBwj8pi https://t.co/NngaBwj8pi April 30, 2026

«Είναι ένας φοβερός βασιλιάς, ο φοβερότερος από τους βασιλιάδες, κατά την άποψή μου», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους, κατά την άφιξη του Βρετανού μονάρχη και της βασίλισσας Καμίλα στον Λευκό Οίκο.

«Καταπληκτικοί άνθρωποι. Χρειαζόμαστε περισσότερους ανθρώπους σαν κι αυτούς στη χώρα μας», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος λίγα λεπτά αργότερα, όταν το βασιλικό ζεύγος αποχωρούσε με αυτοκίνητο, αφού αντάλλαξαν χειραψίες και μερικές κουβέντες.

"Great people. We need more people like that in our country," Trump says King Charles and Queen Camilla as the royals leave the White House pic.twitter.com/ptqEcJawZy April 30, 2026

Γοητευμένος από τη μοναρχία και τη χλιδή της, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρεται έμμεσα συχνά στην ιδέα να γίνει ο ίδιος βασιλιάς. Την Τρίτη έγραψε στο δίκτυό του Truth Social πως «ήθελε πάντα να ζήσει στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ». Ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Χ μια φωτογραφία του με τον Κάρολο και σχόλιο «δύο βασιλιάδες», συνοδευόμενη από μια μικρή κορώνα.

Αυτή η επίσημη επίσκεψη, τη χρονιά της επετείου των 250 ετών από την αμερικανική ανεξαρτησία, πραγματοποιήθηκε τη στιγμή που η «ειδική σχέση» ανάμεσα στο Λονδίνο και την Ουάσιγκτον κλονίζεται, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ δεν δείχνει να εκτιμά τις επιφυλάξεις που διατύπωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ για τον πόλεμο στο Ιράν και την άρνησή του να επιτρέψει τη χρήση των βρετανικών βάσεων κατά τη διάρκεια των πρώτων αμερικανικών πληγμάτων εναντίον της Τεχεράνης.

