search
ΤΡΙΤΗ 27.01.2026 15:22
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.01.2026 14:01

Σπάτα: Η δραματική διάσωση των δύο εγκλωβισμένων επιβατών ΙΧ από ρέμα στην Πετρέζα (video)

27.01.2026 14:01
spata_diasosi_new

Δραματικές στιγμές βίωσε τη Δευτέρα (26/1) ένα ζευγάρι, το οποίο παγιδεύτηκε σε ρέμα στην περιοχή των Σπάτων μετά την έντονη κακοκαιρία που χτύπησε την Αττική την Δευτέρα (26/1).

Λόγω της έντονης βροχόπτωσης, το ρέμα παρέσυρε το ΙΧ με αποτέλεσμα οδηγός και συνεπιβάτης να εγκλωβιστούν στο ρέμα.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, τα δύο άτομα απεγκλωβίστηκαν και είναι καλά στην υγεία τους, χωρίς να τραυματιστούν.

Bίντεο ντοκουμέντο που δημοσίευσε το Mega, δείχνει την δραματική επιχείρηση της πυροσβεστικής στα Σπάτα.

Σε αυτό καταγράφεται η δύσκολη προσπάθεια απεγκλωβισμού των δύο επιβατών του ΙΧ που βρίσκεται το έλεος του ορμητικού ρέματος.

Στο σημείο επιχείρησαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Διαβάστε επίσης:

Έκρηξη στη Βιολάντα – Συγκλονίζει ο σύζυγος ενός εκ των θυμάτων: «Πήγαν τζάμπα, τα παιδιά μου δεν θα φωνάξουν ξανά “μαμά”»

Μήλος: Αναστολή εργασιών σε ξενοδοχειακή μονάδα μέχρι να αποφανθεί η δικαιοσύνη, λέει ο Παπασταύρου – Τι απαντά η εταιρεία

Τριήμερο πένθος στη Θεσσαλία για τα θύματα της «Βιολάντα»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
bafta_2701_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

Βραβεία BAFTA 2026: «One Battle After Another» και «Sinners» σάρωσαν στις υποψηφιότητες – Πέντε για την «Bugonia» του Λάνθιμου (video)

anna_diamantopoulou_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Έχουν άγνοια (όλοι οι άλλοι) και δεν κατάλαβαν τι είπε για το LNG λέει τώρα η Διαμαντοπούλου

berlin_traffic_2701_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Γερμανία επαναφέρει την επιδότηση 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για τα ηλεκτρικά οχήματα

komision876-new
ΚΟΣΜΟΣ

SAFE: Η Κομισιόν ενέκρινε 787 εκατ. ευρώ για την Ελλάδα – Το σχέδιο της Αθήνας έφθανε στα 2,9 δισ.

karystianou_marinakis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η εκτίμηση Μαρινάκη για το κόμμα Καρυστιανού με βάση τις απόψεις για τα εθνικά θέματα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
moumouri
LIFESTYLE

Ευαγγελία Μουμούρη: «Δεν μπορώ να είμαι η μητέρα της κόρης του συντρόφου μου»

whiskey
ΚΟΣΜΟΣ

Το καλύτερο σκωτσέζικο ουίσκι στον κόσμο (και δύο ιαπωνικά), σύμφωνα με κορυφαίο ειδικό της Νέας Υόρκης

megali-ximaira-346
MEDIA

«Η Μεγάλη Χίμαιρα» ή το μεγάλο πείραμα

Αναδρομικά: Ποιοι συνταξιούχοι πληρώνονται αυτή την εβδομάδα - Τι πρέπει να κάνουν όσοι μείνουν «εκτός» - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Απόφαση-«βόμβα»: Καταδίκη του ΕΦΚΑ για λάθος στη σύνταξη – Έκανε λανθασμένη ανακεφαλαίωση ενσήμων

lora_patra
ΕΛΛΑΔΑ

Ραγδαίες εξελίξεις στην εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας – Ελληνίδα φέρεται να την εντόπισε στο Βερολίνο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 27.01.2026 15:21
bafta_2701_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

Βραβεία BAFTA 2026: «One Battle After Another» και «Sinners» σάρωσαν στις υποψηφιότητες – Πέντε για την «Bugonia» του Λάνθιμου (video)

anna_diamantopoulou_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Έχουν άγνοια (όλοι οι άλλοι) και δεν κατάλαβαν τι είπε για το LNG λέει τώρα η Διαμαντοπούλου

berlin_traffic_2701_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Γερμανία επαναφέρει την επιδότηση 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για τα ηλεκτρικά οχήματα

1 / 3