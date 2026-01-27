Σπάτα: Η δραματική διάσωση των δύο εγκλωβισμένων επιβατών ΙΧ από ρέμα στην Πετρέζα (video)

Δραματικές στιγμές βίωσε τη Δευτέρα (26/1) ένα ζευγάρι, το οποίο παγιδεύτηκε σε ρέμα στην περιοχή των Σπάτων μετά την έντονη κακοκαιρία που χτύπησε την Αττική την Δευτέρα (26/1).

Λόγω της έντονης βροχόπτωσης, το ρέμα παρέσυρε το ΙΧ με αποτέλεσμα οδηγός και συνεπιβάτης να εγκλωβιστούν στο ρέμα.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, τα δύο άτομα απεγκλωβίστηκαν και είναι καλά στην υγεία τους, χωρίς να τραυματιστούν.

Bίντεο ντοκουμέντο που δημοσίευσε το Mega, δείχνει την δραματική επιχείρηση της πυροσβεστικής στα Σπάτα.

Σε αυτό καταγράφεται η δύσκολη προσπάθεια απεγκλωβισμού των δύο επιβατών του ΙΧ που βρίσκεται το έλεος του ορμητικού ρέματος.

Στο σημείο επιχείρησαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Διαβάστε επίσης:

Έκρηξη στη Βιολάντα – Συγκλονίζει ο σύζυγος ενός εκ των θυμάτων: «Πήγαν τζάμπα, τα παιδιά μου δεν θα φωνάξουν ξανά “μαμά”»

Μήλος: Αναστολή εργασιών σε ξενοδοχειακή μονάδα μέχρι να αποφανθεί η δικαιοσύνη, λέει ο Παπασταύρου – Τι απαντά η εταιρεία

Τριήμερο πένθος στη Θεσσαλία για τα θύματα της «Βιολάντα»