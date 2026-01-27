Τριήμερο πένθος στη Θεσσαλία για τα θύματα της «Βιολάντα»

Την κήρυξη τριήμερου πένθους στη Θεσσαλία για τα πέντε θύματα της βιομηχανίας μπισκότων «Βιολάντα», αποφάσισε το Περιφερειακό Συμβούλιο, σήμερα Τρίτη 27 Ιανουαρίου.

Κατά τη διάρκεια του τριήμερου πένθους οι σημαίες στα κτίρια που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας θα κυματίζουν μεσίστιες, ενώ αναστέλλονται όλες οι εκδηλώσεις της Περιφέρειας.

Αντιπροσωπεία της Περιφέρειας Θεσσαλίας θα παραστεί στις εξόδιους ακολουθίες, ενώ θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή, στη μνήμη των θυμάτων, στην πρώτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας.

