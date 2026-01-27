search
ΤΡΙΤΗ 27.01.2026
ΕΛΛΑΔΑ

27.01.2026

Τριήμερο πένθος στη Θεσσαλία για τα θύματα της «Βιολάντα»

violanta_louloudia

Την κήρυξη τριήμερου πένθους στη Θεσσαλία για τα πέντε θύματα της βιομηχανίας μπισκότων «Βιολάντα», αποφάσισε το Περιφερειακό Συμβούλιο, σήμερα Τρίτη 27 Ιανουαρίου.

Κατά τη διάρκεια του τριήμερου πένθους οι σημαίες στα κτίρια που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας θα κυματίζουν μεσίστιες, ενώ αναστέλλονται όλες οι εκδηλώσεις της Περιφέρειας.

Αντιπροσωπεία της Περιφέρειας Θεσσαλίας θα παραστεί στις εξόδιους ακολουθίες, ενώ θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή, στη μνήμη των θυμάτων, στην πρώτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας.

