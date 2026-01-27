Μήλος: Αναστολή εργασιών σε ξενοδοχειακή μονάδα μέχρι να αποφανθεί η δικαιοσύνη, λέει ο Παπασταύρου – Τι απαντά η εταιρεία

Την αναστολή των εργασιών για το ξενοδοχείο White Coast στην παραλία Μύτακας της Μήλου «μέχρι η δικαιοσύνη και η αρχή διαφάνειας να αποφανθεί» ανακοίνωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος, Σταύρος Παπασταύρου.

Ο κ. Παπασταύρου ξεκαθάρισε ότι το ποιος φέρει την ευθύνη θα κριθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας και την Αρχή Διαφάνειας, ωστόσο αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή είναι η αναστολή των οικοδομικών εργασιών μέχρι να αποφανθεί η Δικαιοσύνη, προκειμένου να διασφαλιστεί η θεσμική τάξη και η ασφάλεια δικαίου. «Προχωρούμε στις απαραίτητες νομικές ενέργειες για να υπάρξει αναστολή των εργασιών και να αποφανθεί το Συμβούλιο της Επικρατείας στην αίτηση αναστολής που έχει υποβληθεί» είπε στο ΟΡΕΝ ο κ. Παπασταύρου.

Στην ερώτηση, δε, ποιος ευθύνεται για το νέο ζήτημα που καταγράφεται στο νησί μετά από αυτό στο Σαρακήνικο, ο κ. Παπασταύρου απάντησε «ας αφήσουμε το Συμβούλιο της Επικρατείς και την Αρχή Διαφάνειας να αποφανθεί». Όσον αφορά δε στα τα ήδη χτισμένα σε περίπτωση που η αίτηση αναστολής γίνει δεκτή και οι εργασίες διακοπούν οριστικά, ο κ. Παπασταύρου απάντησε «θα δούμε τι θα γίνει μετά και αυτό είναι το αποτέλεσμα του αλαλούμ στο πολεοδομικό».

Όπως εξήγησε «οι άδειες αυτές δίνονται από τις τοπικές υπηρεσίες δόμησης. Έχουμε 332 δήμους σε όλη τη χώρα, οι 185 έχουν ΥΔΟΜ και 147 δεν έχουν. Και από τις 185 ΥΔΟΜ το 1/3 έχει 1 ή 2 μηχανικούς άρα έχουμε υποστελέχωσης. Παράλληλα έχουμε ένα κανονιστικό πλαίσιο που είναι πολύ δύσκολο να το καταλάβεις για αυτό προσπαθούμε για τον κώδικα πολεοδομίας. Σε όλο αυτό το υπάρχον πλαίσιο, την ίδια διάταξη την ερμηνεύουν με διαφορετικό τρόπο. Είναι πολύ σημαντικό να πάμε σε ένα σύστημα πολεοδομικό, διαφανές, ψηφιακό, απλοποιημένο για να ξέρει ο πολίτης τι δικαιούται και τι όχι και να μην επιτρέπει διαφορετική ερμηνεία. Το να έχουμε πολεοδομική οργάνωση και έναν κώδικα για το τι εφαρμόζεται σε όλη την Ελλάδα έχει να κάνει και με την ασφάλεια δικαίου γι’ αυτό που θα επενδύσει».

Από την πλευρά του, ο Βασίλης Παπαδημητρίου, δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και πληρεξούσιος του Δήμου Μήλου για τα νομικά διαβήματα, προκειμένου να σταματήσει το έργο στο ξενοδοχειακό συγκρότημα White Coast, επιρρίπτει την ευθύνη στην τοπική πολεοδομική υπηρεσία.

Η εταιρεία V Tourism AE στην οποία ανήκει το ξενοδοχείο, προχώρησε σήμερα στην ακόλουθη ανακοίνωση:

«Με αφορμή δημόσιες αναφορές και πληροφορίες σχετικά με το ξενοδοχειακό συγκρότημα Domes White Coast Milos, η εταιρεία V Tourism AE προχωρά σε διευκρινίσεις, με στόχο την αποκατάσταση της πραγματικής εικόνας και την ορθή ενημέρωση του κοινού.

Η V Tourism AE λειτουργεί εδώ και χρόνια νόμιμα αδειοδοτημένο ξενοδοχειακό συγκρότημα στον Μύτακα Μήλου. Η επέκταση της μονάδας εγκρίθηκε το 2024, έπειτα από μια εκτενή και απολύτως θεσμική διαδικασία, η οποία διήρκεσε περισσότερο από έναν χρόνο και περιλάμβανε δημόσια διαβούλευση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, καθώς και θετικές γνωμοδοτήσεις από όλες τις αρμόδιες αρχές. Ως αποτέλεσμα, για την επέκταση έχουν εκδοθεί τόσο οικοδομική άδεια αναθεώρησης, όσο και Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.

Σε σχέση με τις πληροφορίες για επικείμενες ενέργειες των αρμοδίων Αρχών, η εταιρεία επισημαίνει ότι σέβεται απολύτως τον θεσμικό ρόλο της Πολιτείας και συνεργάζεται πλήρως με κάθε διοικητικό έλεγχο ή άλλη διαδικασία. Εξάλλου σταθερή θέση της εταιρείας είναι η αταλάντευτη τήρηση της νομιμότητας.

Ωστόσο όποια αυθαίρετη διοικητική ανατροπή θα αντιμετωπιστεί με την αρμόζουσα σοβαρότητα σε νομικό επίπεδο. Η ενδεχόμενη αυτοαναίρεση των αρμοδίων αρχών όχι μόνο προκαλεί ανασφάλεια Δικαίου και μειώνει την εμπιστοσύνη στους θεσμούς, αλλά και πλήττει την πολιτική της χώρας για την προσέλκυση επενδύσεων.

Σημειώνεται ότι προηγούμενη διοικητική προσφυγή κατά της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων απορρίφθηκε χωρίς ο προσφεύγων να προχωρήσει δικαστικώς περαιτέρω.

Η αλήθεια για τη δυναμικότητα του ξενοδοχείου

Η υφιστάμενη μονάδα έχει αδειοδοτηθεί για 58 δωμάτια (εκ των οποίων λειτουργούν σήμερα τα 50). Μετά την ολοκλήρωση της εγκεκριμένης επέκτασης, η συνολική δυναμικότητα θα ανέλθει σε 117 δωμάτια. Η δε επέκταση αφορά στην προσθήκη 59 κοινών ξενοδοχειακών δωματίων, και όχι σουιτών. Η συγκεκριμένη δυναμικότητα δεν αποτελεί “μεγάλης κλίμακας” ανάπτυξη, αλλά μια μετρημένη επέκταση που διασφαλίζει τη βιωσιμότητα της μονάδας, ιδιαίτερα σε ένα νησί με αυξημένο κόστος κατασκευής και λειτουργίας.

Η πραγματική θέση του ξενοδοχείου και η προστασία του περιβάλλοντος

Το ξενοδοχείο βρίσκεται στον Μύτακακαι δεν βρίσκεται ούτε γειτνιάζει με το Σαρακήνικο, που είναι διαφορετική περιοχή της Μήλου, σε απόσταση περίπου 4,5 χιλιομέτρων. Επίσης δεν επηρεάζει παραλία, καθώς το έργο απέχει περίπου 50 μέτρα από βραχώδη και μη προσβάσιμη ακτή. Έχει λάβει περιβαλλοντική έγκριση σε περιοχή όπου η τουριστική δραστηριότητα επιτρέπεται υπό όρους, που στην προκειμένη περίπτωση έχουν εξεταστεί και εγκριθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες εποπτεύουν και τη νόμιμη υλοποίησή του.

Η επένδυση υλοποιείται με σεβασμό στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον της Μήλου και συνοδεύεται από ουσιαστικά μέτρα προστασίας, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η πρόταση δημιουργίας αυτόνομης μονάδας αφαλάτωσης, ώστε να καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες του ξενοδοχείου χωρίς επιβάρυνση των υδατικών πόρων του νησιού. Παράλληλα, το έργο έχει ήδη συμβάλει και θα συνεχίσει να συμβάλλει στη δημιουργία σταθερών θέσεων εργασίας, στηρίζοντας την τοπική οικονομία και τους επαγγελματίες της Μήλου.

Τα παραπάνω, αντικειμενικά και αναντίρρητα δεδομένα, είναι γνωστά σε όλους τους σχετιζόμενους φορείς. Ως εκ τούτου η σκόπιμη παραπληροφόρηση για μια νόμιμα αδειοδοτημένη υψηλού επιπέδου ξενοδοχειακή μονάδα εγείρει υποψίες για τις πραγματικές σκοπιμότητες που οδηγούν στη διαστρέβλωση της αλήθειας.

Η V Tourism AE, από την πλευρά της, παραμένει σταθερά προσηλωμένη στη νομιμότητα, τη διαφάνεια και τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη».

