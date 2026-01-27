Πολύνεκρο τροχαίο με οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία – Επτά νεκροί, τρεις τραυματίες (Video)

Πολύνεκρο τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 27/1 στη Ρουμανία. Βαν στο οποίο επέβαιναν δέκα οπαδοί του ΠΑΟΚ συγκρούστηκε με φορτηγό στον αυτοκινητόδρομο DN6 – E70 στην περιοχή Τίμις, με συνέπεια τον θάνατο επτά ατόμων και τον τραυματισμό τριών ακόμα.

Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ είχαν προορισμό τη Λιόν της Γαλλίας, όπου ο Δικέφαλος του Βορρά θα αγωνιστεί την Πέμπτη 29/1 με τη γαλλική ομάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες και με τα όσα ανέφερε ο δήμαρχος Αλεξανδρειας Ημαθίας Παναγιώτης Γκυρίνης τρία από τα θύματα ηλικίας (25-27 ετών) κατάγονται από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας, ενώ ένα 4ο θύμα έχει καταγωγή από την Πιερία. Οι ηλικίες των θυμάτων είναι από 28 έως 30 ετών.

Το βαν φαίνεται ότι επιχείρησε να κάνει προσπέραση, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε μετωπικά με το φορτηγό στις 13:05.

Η στιγμή της σύγκρουσης:

Επτά νεκροί, όλοι οπαδοί του ΠΑΟΚ, που ταξίδευαν για τη Γαλλία με τουριστικό van, είναι ο απολογισμός από το τραγικό δυστύχημα, μετά από μετωπική σύγκρουση, στο χωριό Λαγκόζ, κοντά στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας, όπως επιβεβαιώνουν από την πρεσβεία μας στο Βουκουρέστι.

Σε βίντεο που τραβήχτηκε μετά τη σύγκρουση φαίνεται το βαν να έχει μετατραπεί σε μία άμορφη μάζα.

Σε συνεργασία το ΥΠΕΞ με τις ρουμανικές Αρχές

Το ελληνικό υπουργείο Eξωτερικών είναι από την πρώτη στιγμή που γνωστοποιήθηκε το δυστύχημα σε άμεση επαφή και συνεργασία με τις ρουμανικές αρχές. Προσωπικό της ελληνικής πρεσβείας στο Βουκουρεστι μεταβαίνει αμεσως στο σημείο για την ταχεία διεκπεραίωση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών και την παρακολούθηση της πορείας των τραυματιών.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, εκπρόσωποι της ΠΑΕ ΠΑΟΚ είναι από την πρώτη στιγμή σε επαφή με το πρωθυπουργικό γραφείο, τα υπουργεία Εξωτερικών, Υγείας και Προστασίας του Πολίτη και την ελληνική πρεσβεία στο Βουκουρέστι για το συντονισμό των ενεργειών που αφορούν στο τραγικό δυστύχημα. Άνθρωποι της ΠΑΕ ΠΑΟΚ που συνεργάζονται ήδη με τις ρουμανικές αρχές μεταβαίνουν και στη Ρουμανία στο σημείο του δυστυχήματος, όπου σπεύδει και το προσωπικό της ελληνικής διπλωματικής αποστολής από το Βουκουρέστι.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έχει απευθύνει παράκληση να υπάρχει ψυχραιμία και να μη μεταδίδονται πράγματα που μπορεί να προκαλέσουν πανικό. Βρίσκονται σε επαφή με τις αρχές και όταν προκύπτει κάτι νέο θα υπάρχει ενημέρωση.

Συγκλονισμένος ο Μητσοτάκης και οι πολιτικοί αρχηγοί

Βαθιά συγκλονισμένος δηλώνει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε ανάρτησή του. «Πληροφορήθηκα το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία που στοίχισε τη ζωή σε 7 νέους συμπατριώτες μας. Η ελληνική κυβέρνηση και η Πρεσβεία μας βρίσκονται σε άμεση συνεργασία με τις τοπικές αρχές, παρέχοντας κάθε δυνατή υποστήριξη. Τούτες τις δύσκολες στιγμές, μαζί με όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες, εκφράζω τα πιο ειλικρινή συλλυπητήριά μου στους συγγενείς των θυμάτων και στην οικογένεια του ΠΑΟΚ. Με κοινή την ευχή οι τραυματίες να αναρρώσουν γρήγορα. Οι σκέψεις μας είναι μαζί τους», γράφει χαρακτηριστικά.

Με ανάρτησή στο Facebook ο Νίκος Ανδρουλάκης εξέφρασε τη θλίψη του για το τραγικό δυστύχημα.

«Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι από το τρομακτικό τροχαίο στη Ρουμανία με νεκρούς Έλληνες φιλάθλους, που ταξίδευαν για να παρακολουθήσουν τον αγώνα της αγαπημένης τους ομάδας. Συλλυπητήρια στις οικογένειες τους και στον ΠΑΟΚ», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

«Με βαθιά οδύνη πληροφορηθήκαμε τον τραγικό θάνατο επτά φιλάθλων του ΠΑΟΚ και τον τραυματισμό τριών σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία», αναφέρει από την πλευρά του ο Σωκράτης Φάμελλος.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, τονίζει πως «η απώλεια νέων ανθρώπων, που ταξίδευαν με μοναδικό κίνητρο την αγάπη τους για τον αθλητισμό και την ομάδα τους, μας συγκλονίζει. Εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία εκφράζω τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους οικείους των θυμάτων, καθώς και στη μεγάλη οικογένεια του ΠΑΟΚ. Στεκόμαστε με σεβασμό και συμπαράσταση δίπλα σε όλους όσους δοκιμάζονται από αυτή την ανείπωτη τραγωδία».

Τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων εκφράζει με δήλωσή του και ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης.

«Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ξύπνησαν οι εφιαλτικές μνήμες της 4ης Οκτωβρίου του 1999. Η σκέψη όλων μας είναι στους φιλάθλους του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία, στο δρόμο για τον εκτός έδρας αγώνα της αγαπημένης τους ομάδας» αναφέρει χαρακτηριστικά. Παράλληλα εκφράζει στους τραυματίες τις ευχές του για ταχεία ανάρρωση.

Τι λέει η αστυνομία και η πυροσβεστική

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας της περιοχής, «στις 27 Ιανουαρίου 2026, οι αστυνομικοί του Λουγκόι ειδοποιήθηκαν για την πρόκληση τροχαίου ατυχήματος στην εθνική οδό DN 6.

Οι αστυνομικοί μετέβησαν άμεσα στο σημείο και, έπειτα από τους ελέγχους που διενήργησαν, διαπίστωσαν ότι ένας 29χρονος άνδρας οδηγούσε ένα μικρό λεωφορείο από τον δήμο Καρανσέμπες προς το Λουγκόι και, σε κάποια στιγμή, εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, όπου συγκρούστηκε μετωπικά με ένα φορτηγό (TIR).

Ως αποτέλεσμα της σύγκρουσης, δυστυχώς, 7 άτομα έχασαν τη ζωή τους (ο οδηγός του μικρού λεωφορείου και 6 επιβάτες του), ενώ 3 άτομα τραυματίστηκαν, τα οποία επίσης επέβαιναν στο μικρό λεωφορείο.

Όλα τα άτομα που επέβαιναν στο μικρό λεωφορείο είναι άνδρες.

Στην υπόθεση αυτή, οι αστυνομικοί σχημάτισαν ποινική δικογραφία για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια και της σωματικής βλάβης από αμέλεια, ενώ συνεχίζουν τις έρευνες για τη διακρίβωση όλων των αιτιών και των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα».

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική της Ρουμανίας, πριν επιβεβαιωθεί και ο έβδομος νεκρός, «γύρω στις 1:05 μ.μ., μας ζητήθηκε να παρέμβουμε σε ένα τροχαίο ατύχημα στον αυτοκινητόδρομο E70 κοντά στην πόλη Lugojel. Ένα όχημα πρώτης επέμβασης, ένα όχημα απεγκλωβισμού, ένα όχημα πυρόσβεσης, δύο πληρώματα SMURD και ένα ATPVM (Όχημα Μεταφοράς Προσωπικών και Πολλαπλών Θυμάτων) στάλθηκαν επειγόντως στο σημείο. Από τα αρχικά δεδομένα, μέχρι στιγμής, 6 άτομα έχουν ταυτοποιηθεί ως νεκροί επί τόπου. Ταυτόχρονα, σε άλλα 2 άτομα παρέχεται ιατρική περίθαλψη και θα μεταφερθούν στο νοσοκομείο».

