Μινεάπολη: Αποχωρούν ομοσπονδιακοί πράκτορες και ο επικεφαλής τους μετά και τη δολοφονία του Αλέξ Πρέτι – Αναλαμβάνει ο «τσάρος των συνόρων»

Την αποχώρηση μέρους των ομοσπονδιακών δυνάμεων από τη Μινεάπολη ανακοίνωσε ο δήμαρχος της πόλης, μετά τις έντονες κοινωνικές και πολιτικές αντιδράσεις για τη δολοφονία του 37χρονου Αλέξ Πρέτι, Αμερικανού πολίτη, από πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων κατά τη διάρκεια επιχείρησης της ICE για την παράτυπη μετανάστευση.

Αποχωρεί ο επικεφαλής της επιχείρησης

Σύμφωνα με το NBC News, ο Γκρέγκορι Μποβίνο, επικεφαλής της Border Patrol και «δημόσιο πρόσωπο» της επιχείρησης της κυβέρνησης Τραμπ στη Μινεάπολη, αναμένεται να αποχωρήσει από την πόλη, μαζί με μέρος των πρακτόρων του.

BREAKING: This is some 1930s Germany rhetoric by Greg Bovino.



He’s claiming that Alex Pretti was killed because he made the choice to listen to politicians and journalists who vilified ICE after they murdered Renee Good.



Bovino warns the media that there’s consequences if they… pic.twitter.com/SUxWsjIvCB — Ed Krassenstein (@EdKrassen) January 25, 2026

Η απόφαση ελήφθη μετά τη θύελλα αντιδράσεων που προκάλεσε ο θάνατος του Πρέτι, αλλά και η διαχείριση του περιστατικού από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Ο Τραμπ στέλνει τον «τσάρο των συνόρων»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να αναλάβει προσωπικά τον έλεγχο της κατάστασης, αποστέλλοντας στη Μινεσότα τον αποκαλούμενο «τσάρο των συνόρων», Τομ Χόμαν.

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, ο Χόμαν θα δίνει απευθείας αναφορά στον ίδιο τον Τραμπ και θα αναλάβει τον επιχειρησιακό συντονισμό των δράσεων της ICE στην πολιτεία.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τραμπ έγραψε:

«Ο Τομ είναι σκληρός αλλά δίκαιος».

Την αποστολή του Χόμαν επιβεβαίωσε και η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, δηλώνοντας ότι θα διαχειρίζεται τις επιχειρήσεις της ICE στη Μινεσότα, σε μια προσπάθεια της κυβέρνησης να περιορίσει τη ζημιά και να επανακτήσει τον έλεγχο του αφηγήματος.

Παραμένει ωστόσο η απαίτηση του Τραμπ, πλέον κόκκινη γραμμή για τους τοπικούς δημοκρατικούς αιρετούς, να συνεργαστούν με τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για τη μετανάστευση.

Μεγάλο μέρος της πολιτείας θεωρείται στην πράξη «καταφύγιο» για τους μετανάστες: έχει περιορίσει τη συνεργασία των τοπικών υπηρεσιών επιβολής του νόμου με την ICE.

Η δολοφονία και οι αμφισβητούμενοι ισχυρισμοί

Ο Αλέξ Πρέτι, 37 ετών, νοσηλευτής και Αμερικανός πολίτης, σκοτώθηκε το Σάββατο κατά τη διάρκεια αντιπαράθεσης με πράκτορες της Border Patrol — το δεύτερο θανατηφόρο περιστατικό μέσα στον ίδιο μήνα στη Μινεάπολη, μετά τον θάνατο της Ρενέ Γκουντ.

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νόεμ, και άλλοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι υποστήριξαν ότι ο Πρέτι προσέγγισε τους πράκτορες κρατώντας ημιαυτόματο όπλο και ότι επέδειξε βίαιη συμπεριφορά.

Ωστόσο, βίντεο που ανέλυσαν διεθνή μέσα δείχνουν ότι ο Πρέτι κρατούσε το κινητό του τηλέφωνο και όχι όπλο, γεγονός που έχει προκαλέσει σοβαρές αμφιβολίες για την επίσημη εκδοχή των Αρχών και οργισμένη αντίδραση από την οικογένειά του.

«Κόκκινο πανί» για την κοινή γνώμη

Η παρουσία της ICE στη Μινεάπολη έχει εξελιχθεί σε σύμβολο της σκληρής μεταναστευτικής πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ, με μαζικές διαμαρτυρίες και αιτήματα για την πλήρη αποχώρηση των ομοσπονδιακών δυνάμεων.

Ο δήμαρχος της πόλης, Τζέικομπ Φρέι, δήλωσε:

«Μερικοί ομοσπονδιακοί πράκτορες θα αποχωρήσουν από την περιοχή αύριο και θα συνεχίσω να αγωνίζομαι ώστε να φύγουν και οι υπόλοιποι».

Some federal agents will begin leaving the area tomorrow, and I will continue pushing for the rest involved in this operation to go. — Mayor Jacob Frey (@MayorFrey) January 26, 2026

Ανησυχία ακόμη και στον Λευκό Οίκο

Σύμφωνα με το NBC, ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ εμφανίζεται πλέον ανήσυχος για τη βιωσιμότητα της επιχείρησης, κυρίως λόγω του αρνητικού αντίκτυπου που έχουν οι εικόνες από τη Μινεάπολη.

«Καταλαβαίνει την τηλεόραση. Τα πλάνα δεν έπαιζαν καλά», ανέφερε Ρεπουμπλικανός βουλευτής.

Ο Τραμπ είχε τηλεφωνικές συνομιλίες τόσο με τον δήμαρχο Φρέι όσο και με τον Δημοκρατικό κυβερνήτη της Μινεσότα, Τιμ Γουόλζ, μιλώντας για «πρόοδο» και «κοινό μήκος κύματος».

Ρωγμές στο Ρεπουμπλικανικό στρατόπεδο

Για αλλαγή προσέγγισης έχουν καλέσει ακόμη και κορυφαίοι Ρεπουμπλικανοί, όπως ο γερουσιαστής Τεντ Κρουζ, ενώ δημόσια κριτική άσκησε και η Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν.

Παρά ταύτα, αξιωματούχοι επιμένουν ότι ο Τραμπ παραμένει προσηλωμένος στην αυστηρή μεταναστευτική πολιτική, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων επιχειρήσεων.

Μεταξύ άλλων, οι δημοκρατικοί στο ομοσπονδιακό Κογκρέσο απειλούν ότι θα παγώσουν τη χρηματοδότηση του ομοσπονδιακού κράτους αν δεν υπάρξει μεταρρύθμιση των ομοσπονδιακών υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για τη μετανάστευση.

Η Κρίστι Νόεμ κλήθηκε να καταθέσει στη Γερουσία των ΗΠΑ τον Μάρτιο

Η Υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ θα καταθέσει ενώπιον της Επιτροπής Δικαιοσύνης της Γερουσίας τον Μάρτιο.

Η Νόεμ αναμένεται να καταθέσει ενώπιον της Επιτροπής Δικαιοσύνης της Γερουσίας στις 3 Μαρτίου για έναν γύρο ερωτήσεων, με κάθε γερουσιαστή να έχει στη διάθεσή του 10 λεπτά για ερωτήσεις, σύμφωνα με το CBS News.

Η κατάθεση της Νόεμ έρχεται εν μέσω αυξανόμενων εκκλήσεων από τους Δημοκρατικούς για παραίτησή της μετά από δύο πυροβολισμούς Αμερικανών από ομοσπονδιακούς πράκτορες μετανάστευσης στη Μινεσότα αυτόν τον μήνα.

Νωρίτερα, οι επικεφαλής διαφόρων υπηρεσιών επιβολής του νόμου και μετανάστευσης κλήθηκαν να καταθέσουν ενώπιον της Επιτροπής Εσωτερικής Ασφάλειας.

«Δεν μου αρέσουν»

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στη Wall Street Journal την Κυριακή ο πρόεδρος Τραμπ υπονόησε πως οι ομοσπονδιακοί αστυνομικοί θα φύγουν από τη Μινεσότα «κάποια δεδομένη στιγμή».

Για τον θάνατο του Άλεξ Πρέτι, είπε πως «δεν μου αρέσουν οι πυροβολισμοί», συμπλήρωσε όμως πως «αλλά δεν μου αρέσει κάποιος να πηγαίνει σε διαδήλωση οπλισμένος».

Όπως και στην υπόθεση της Ρενέ Γκουντ, η κυβέρνησή του επέρριψε την ευθύνη για τον θάνατο του 37χρονου νοσοκόμου στον ίδιο, κατηγορώντας τον πως έφερε πιστόλι–είχε ωστόσο άδεια οπλοφορίας, αντέτειναν οι τοπικές αρχές.

Ανάλυση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη στα βίντεο που απαθανατίζουν τον θάνατό του αντικρούει την επίσημη εκδοχή, κατά την οποία ήγειρε απειλή για τη ζωή των ομοσπονδιακών πρακτόρων.

Πλάνα δείχνουν τον νοσοκόμο στον δρόμο, καθώς καταγράφει γυρίζοντας βίντεο με το κινητό τηλέφωνό του επιχείρηση οπλισμένων ανδρών οι οποίοι φορούν γιλέκα που αναγράφουν «αστυνομία».

Προσπαθεί να επέμβει όταν πράκτορας σπρώχνει βίαια διαδηλώτρια και δέχεται σπρέι πιπεριού στο πρόσωπο. Πράκτορας τον ρίχνει μπρούμυτα και τον περικυκλώνουν πολλοί άλλοι συνάδελφοί του.

Όταν αστυνομικός ντυμένος με γκρι στολή βρίσκει όπλο στη μέση του Άλεξ Πρέτι, που κρατούν πολλοί άλλοι αστυνομικοί, ακούγεται πυροβολισμός. Ακολουθούν πολλοί άλλοι πυροβολισμοί–τουλάχιστον δέκα.

Οι γονείς του θύματος κατηγόρησαν με ανακοίνωσή τους την κυβέρνηση του προέδρου Τραμπ ότι διασπείρει «αηδιαστικά ψέματα» για τον γιο τους.

Ο κορυφαίος σύμβουλος του Λευκού Οίκου Στίβεν Μίλερ πρόσαψε τον Άλεξ Πρέτι ούτε λίγο ούτε πολύ «εσωτερική τρομοκρατία», ενώ ο Γκρεγκ Μποβίνο δήλωσε στο CNN πως οι πράκτορές του που πυροβόλησαν τον Άλεξ Πρέτι ήταν «τα θύματα» στην υπόθεση.

