Στα… μαχαίρια φον ντερ Λάιεν και Κάλας: Είναι δικτάτορας, λέει για την πρόεδρο της Κομισιόν η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας

Κόντρα υποβόσκει στα ανώτερα κλιμάκια της Κομισιόν μεταξύ της προέδρου της Επιτροπής, Ούρσουλα φον Ντερ Λάιεν και της Κάγια Κάλας, της επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico, που αποτυπώνει τις εσωτερικές έριδες μέσα στα ευρωπαϊκά όργανα.

Το να καλείται κάποιος να εκπροσωπήσει την «κατακερματισμένη» ΕΕ σε διπλωματικό επίπεδο είναι αναμφίβολα ένας εξαιρετικά σύνθετος γρίφος, γράφει το Politico, για να συμπληρώσει: Πόσο μάλλον σε περιόδους που οι αντιθέσεις οξύνονται και τα κράτη μέλη, ιδίως τα πιο ισχυρά, επιθυμούν να διατηρούν τον έλεγχο της εξωτερικής πολιτικής.

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, το διπλωματικό όργανο της Ένωσης, δημιουργήθηκε το 2010 και η θέση του επικεφαλής διπλωμάτη που τη διευθύνει ήταν ανέκαθεν δύσκολη. Και έγιναν ακόμη δυσκολότερες από την περίοδο που στην ηγεσία της Κομισιόν ανήλθε η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν.

Σύμφωνα με αξιωματούχους, οι σχέσεις της με τον, Ζοζέπ Μπορέλ, τον προκάτοχο της Κάλας, ήταν πολύ κακές. Όμως με την Κάλας είναι ακόμη χειρότερες.

Η περιοχή της Μεσογείου αφαιρέθηκε από την Κάλας, καθώς η Επιτροπή δημιούργησε πέρυσι τη Γενική Διεύθυνση για τη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική και τον Κόλπο (DG MENA). Παράλληλα, η Επιτροπή εργάζεται ενεργά πάνω σε σχέδια για τη μείωση του μεγέθους της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης.

«Είναι δικτάτορας»

Σε μια προσπάθεια να αντεπιτεθεί, η Κάλας επιχείρησε να διορίσει έναν ισχυρό αναπληρωτή γενικό γραμματέα, τον Μάρτιν Ζέλμαϊρ, τον πρώην και ισχυρό προσωπάρχη του Γιούνκερ, αλλά η κίνηση μπλοκαρίστηκε από το γραφείο της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η Κάλας «παραπονιέται ιδιωτικά ότι εκείνη [η φον ντερ Λάιεν] είναι δικτάτορας, αλλά υπάρχουν ελάχιστα ή και τίποτα που μπορεί να κάνει γι’ αυτό», δήλωσε ένας ανώτερος αξιωματούχος στο Politico. Η Κάλλας προέρχεται από τη μικρή Εσθονία και το κόμμα της, οι φιλελεύθεροι, είναι μικρό, γεγονός που καθιστά τη θέση της ακόμη πιο αδύναμη από εκείνη του Μπορέλ (ενός σοσιαλιστή από την Ισπανία), καταλήγει το Politico.

