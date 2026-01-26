ΗΠΑ: Οι Δημοκρατικοί δεσμεύονται να μπλοκάρουν τη χρηματοδότηση της ICE μετά τις δολοφονίες στη Μινεσότα – Αυξάνεται ο κίνδυνος κυβερνητικού shutdown (video)

Οι Δημοκρατικοί γερουσιαστές δηλώνουν ότι θα καταψηφίσουν το νομοσχέδιο χρηματοδότησης του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (Department of Homeland Security – DHS) μετά τη δολοφονία ενός 37χρονου άνδρα στη Μινεσότα, στάση που αυξάνει την πιθανότητα μερικού κλεισίματος (shutdown) της ομοσπονδιακής κυβέρνησης μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Όπως αναφέρει το ABC News, ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λίγες ώρες μετά το περιστατικό του Σαββάτου, χαρακτήρισε όσα συμβαίνουν στη Μινεσότα «αποτρόπαια» και δήλωσε ότι οι Δημοκρατικοί «δεν θα δώσουν τις ψήφους για να προχωρήσει το νομοσχέδιο πιστώσεων, εάν περιλαμβάνεται σε αυτό η χρηματοδότηση του DHS».

Έξι από τα 12 ετήσια νομοσχέδια δαπανών για το τρέχον δημοσιονομικό έτος έχουν ήδη υπογραφεί σε νόμο από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Άλλα έξι εκκρεμούν στη Γερουσία, παρά την εξέγερση των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων και τις αυξανόμενες εκκλήσεις για την καθαίρεση της υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νόεμ.

Εάν οι γερουσιαστές δεν ενεργήσουν έως τα μεσάνυχτα της Παρασκευής, η χρηματοδότηση για το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας και τις υπόλοιπες υπηρεσίες που καλύπτονται από τα έξι νομοσχέδια θα λήξει.

«Οι Δημοκρατικοί επιδίωξαν λογικές μεταρρυθμίσεις στο νομοσχέδιο δαπανών του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, αλλά λόγω της άρνησης των Ρεπουμπλικανών να αντισταθούν στον πρόεδρο Τραμπ, το νομοσχέδιο είναι τραγικά ανεπαρκές για να περιορίσει τις καταχρήσεις της ICE», δήλωσε ο Σούμερ (Δημοκρατικός – Νέα Υόρκη). «Θα ψηφίσω “όχι”».

What’s happening in Minnesota is appalling—and unacceptable in any American city. Democrats sought common sense reforms in the Department of Homeland Security spending bill, but because of Republicans’ refusal to stand up to President Trump, the DHS bill is woefully inadequate to… January 24, 2026

Ο Λευκός Οίκος επικοινώνησε με τους Δημοκρατικούς της Γερουσίας αργά την Κυριακή, όπως και οι Ρεπουμπλικανοί, σύμφωνα με συνεργάτη της ηγεσίας των Δημοκρατικών που ζήτησε ανωνυμία για να μιλήσει για τις ιδιωτικές συνομιλίες.

Ωστόσο, όπως είπε ο ίδιος, μέχρι στιγμής δεν έχουν τεθεί στο τραπέζι ρεαλιστικές λύσεις.

Οι Ρεπουμπλικανοί θα χρειαστούν στήριξη από Δημοκρατικούς για να περάσουν εγκαίρως τα υπόλοιπα νομοσχέδια δαπανών και να αποφευχθεί ένα μερικό shutdown. Αυτή η στήριξη ήταν ήδη αμφίβολη μετά τη δολοφονία νωρίτερα αυτόν τον μήνα της Ρενέ Γκουντ, μητέρας τριών παιδιών, από πράκτορα της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) στη Μινεάπολη. Όμως ο θανάσιμος πυροβολισμός του Σαββάτου, με θύμα τον Άλεξ Πρέτι, νοσηλευτή σε μονάδα εντατικής θεραπείας, ώθησε τους Δημοκρατικούς να υιοθετήσουν πιο σκληρή στάση.

Την Κυριακή, Δημοκρατικοί στη Βουλή και τη Γερουσία πραγματοποίησαν ξεχωριστές τηλεδιασκέψεις, αξιολογώντας ιδιωτικά τα επόμενα βήματα και πιέζοντας για περιορισμό των επιχειρήσεων επιβολής της μεταναστευτικής πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ.

Η γερουσιάστρια της Ουάσινγκτον, Πάτι Μάρεϊ, η κορυφαία Δημοκρατική στην Επιτροπή Πιστώσεων της Γερουσίας και βασική διαπραγματεύτρια του πακέτου χρηματοδότησης, είχε πιέσει τους συναδέλφους της να ψηφίσουν υπέρ του νομοσχεδίου για την εσωτερική ασφάλεια, υποστηρίζοντας ότι οι Δημοκρατικοί είχαν καταφέρει να αποτρέψουν μεγάλες αυξήσεις στον προϋπολογισμό της ICE.

Όμως, μετά τον πυροβολισμό, η Μάρεϊ δήλωσε την Κυριακή στην πλατφόρμα X ότι «ΔΕΝ θα στηρίξω το νομοσχέδιο του DHS όπως είναι».

«Ομοσπονδιακοί πράκτορες δεν μπορούν να δολοφονούν ανθρώπους μέρα μεσημέρι και να μην αντιμετωπίζουν καμία συνέπεια», έγραψε.

Federal agents cannot murder people in broad daylight and face zero consequences.



I will NOT support the DHS bill as it stands.



The DHS bill needs to be split off from the larger funding package before the Senate—Republicans must work with us to do that.



I will continue… — Senator Patty Murray (@PattyMurray) January 25, 2026

Ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι υπερασπίστηκαν τις ενέργειες των πρακτόρων που εμπλέκονται στους πυροβολισμούς της Γκουντ και του Πρέτι, χαρακτηρίζοντάς τες δικαιολογημένες. Οι Δημοκρατικοί υποστήριξαν ότι τα βίντεο που δόθηκαν στη δημοσιότητα δείχνουν το αντίθετο. Οι Ρεπουμπλικανοί εμφανίζονται διχασμένοι, με ορισμένους να ζητούν πλήρεις έρευνες και άλλους να στηρίζουν τους ομοσπονδιακούς αξιωματούχους.

«Τα γεγονότα στη Μινεάπολη είναι εξαιρετικά ανησυχητικά», έγραψε στο X ο γερουσιαστής Μπιλ Κάσιντι (Ρεπουμπλικανός – Λουιζιάνα). «Η αξιοπιστία της ICE και του DHS διακυβεύεται. Πρέπει να υπάρξει πλήρης κοινή ομοσπονδιακή και πολιτειακή έρευνα. Μπορούμε να εμπιστευτούμε τον αμερικανικό λαό με την αλήθεια».

The events in Minneapolis are incredibly disturbing. The credibility of ICE and DHS are at stake. There must be a full joint federal and state investigation. We can trust the American people with the truth. — U.S. Senator Bill Cassidy, M.D. (@SenBillCassidy) January 25, 2026

Ο γερουσιαστής Τομ Τίλις (Ρεπουμπλικανός – Βόρεια Καρολίνα) ζήτησε «μια διεξοδική και αμερόληπτη έρευνα» και δήλωσε ότι «κάθε αξιωματούχος της κυβέρνησης που σπεύδει να βγάλει συμπεράσματα και προσπαθεί να τερματίσει μια έρευνα πριν καν ξεκινήσει, κάνει τεράστια ζημιά στο έθνος και στην πολιτική κληρονομιά του προέδρου Τραμπ».

There must be a thorough and impartial investigation into yesterday’s Minneapolis shooting, which is the basic standard that law enforcement and the American people expect following any officer-involved shooting. For this specific incident, that requires cooperation and… — Senator Thom Tillis (@SenThomTillis) January 25, 2026

Ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ (Ρεπουμπλικανός – Νότια Καρολίνα) είπε ότι οι Δημοκρατικοί θα πρέπει να επανεξετάσουν την απειλή τους να μην στηρίξουν τη χρηματοδότηση του DHS και να συνεργαστούν μαζί του για να «μπει τέλος στο χάος που δημιούργησαν οι πολιτικές των πόλεων-καταφυγίων».

«Δεν είναι ώρα να αποχρηματοδοτήσουμε μία από τις βασικές μας προτεραιότητες εθνικής ασφάλειας: την προστασία των συνόρων», έγραψε ο Γκρέιαμ στο X.

When you thought it couldn’t get more chaotic surrounding the Democrats obsession with maintaining sanctuary city policies, it just did.



Democrats are now backing out of a bipartisan agreement to fund DHS, which makes sure our border is secure and our immigration laws are… https://t.co/yQ5wwuiCIM — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) January 25, 2026

Η αυξανόμενη αντίδραση των Δημοκρατικών φέρνει τη ρεπουμπλικανική ηγεσία της Γερουσίας σε δύσκολη θέση.

Μεγάλο μέρος της κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου του υπουργείου Άμυνας, συνεχίζει να λειτουργεί με προσωρινό νομοσχέδιο που εξασφαλίζει χρηματοδότηση μόνο έως την Παρασκευή.

Οι Ρεπουμπλικανοί ηγέτες ήλπιζαν να αποφύγουν ένα νέο shutdown μετά το περσινό κλείσιμο διάρκειας 43 ημερών, το οποίο είχε προκληθεί από την επιμονή των Δημοκρατικών να παραταθούν οι ομοσπονδιακές επιδοτήσεις που καθιστούν πιο προσιτή την υγειονομική κάλυψη μέσω του Affordable Care Act.

Πριν από τον θάνατο του Πρέτι, πολλοί Δημοκρατικοί αντιμετώπιζαν με τον ίδιο τρόπο το ενδεχόμενο shutdown, στηρίζοντας στη Βουλή τα περισσότερα από τα εναπομείναντα νομοσχέδια πιστώσεων – με εξαίρεση το DHS.

Οι Δημοκρατικοί της Βουλής απέρριψαν σε μεγάλο βαθμό το τμήμα για την εσωτερική ασφάλεια την περασμένη εβδομάδα, με ελάχιστους να ενώνονται με τους Ρεπουμπλικανούς για να εξασφαλίσουν την ψήφισή του. Περισσότεροι από 100 Δημοκρατικοί βουλευτές ζήτησαν την καθαίρεση της Νόεμ.

Η Βουλή έστειλε τα έξι νομοσχέδια χρηματοδότησης στη Γερουσία ως ενιαίο πακέτο, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την αφαίρεση του τμήματος για την εσωτερική ασφάλεια, όπως απαιτούν οι Δημοκρατικοί.

Παρά τα διαδικαστικά εμπόδια, ο Σούμερ δήλωσε την Κυριακή ότι οι Ρεπουμπλικανοί θα πρέπει να συνεργαστούν με τους Δημοκρατικούς για να προχωρήσουν τα άλλα πέντε νομοσχέδια και να ξαναγραφεί το νομοσχέδιο του DHS. «Αυτή είναι η καλύτερη πορεία δράσης και ο αμερικανικός λαός είναι με το μέρος μας», είπε.

Το τι θα ακολουθήσει παραμένει αβέβαιο. Η Γερουσία δεν αναμένεται να επιστρέψει σε συνεδρίαση πριν από την Τρίτη λόγω της χιονοθύελλας. Η Βουλή σκοπεύει να παραμείνει εκτός εργασιών αυτή την εβδομάδα και θα πρέπει να ψηφίσει ξανά το πακέτο χρηματοδότησης εάν αυτό τροποποιηθεί.

Οι Δημοκρατικοί πιέζουν να προστεθούν αλλαγές πολιτικής στο νομοσχέδιο δαπανών για την εσωτερική ασφάλεια, που θα υποχρεώνουν τους πράκτορες της ICE να χρησιμοποιούν εντάλματα για συλλήψεις μεταναστών, θα επιβάλλουν ενισχυμένη εκπαίδευση, θα απαιτούν από τους πράκτορες να ταυτοποιούνται και θα κρατούν τους συνοριοφύλακες στα σύνορα αντί να συνδράμουν την ICE σε εφόδους στο εσωτερικό της χώρας.

Ο γερουσιαστής του Κονέκτικατ Κρις Μέρφι, κορυφαίος Δημοκρατικός στην υποεπιτροπή που εποπτεύει τη χρηματοδότηση της εσωτερικής ασφάλειας, δήλωσε στο CNN και την εκπομπή «State of the Union» ότι το Κογκρέσο δεν μπορεί να χρηματοδοτεί ένα υπουργείο «που δολοφονεί αμερικανούς πολίτες, που τραυματίζει ψυχικά μικρά αγόρια και κορίτσια σε όλη τη χώρα, κατά παράβαση του νόμου».

Οι Δημοκρατικοί γερουσιαστές συζήτησαν τις επιλογές τους στην τηλεδιάσκεψη της Κυριακής το βράδυ, αλλά χωρίς αλλαγές από τους Ρεπουμπλικανούς φαίνεται ότι οδεύουν προς shutdown. Στην πρωινή τηλεδιάσκεψη με τους Δημοκρατικούς της Βουλής, ενημερώθηκαν από τον κυβερνήτη της Μινεσότα Τιμ Γουόλζ και τον γενικό εισαγγελέα της πολιτείας, Κιθ Έλισον, αμφότεροι πρώην βουλευτές.

Αρκετοί ακόμη Δημοκρατικοί γερουσιαστές ανακοίνωσαν ότι θα ψηφίσουν «όχι» στη χρηματοδότηση της εσωτερικής ασφάλειας, μεταξύ αυτών και κάποιοι που είχαν βοηθήσει τους Ρεπουμπλικανούς να τερματίσουν το περσινό ρεκόρ shutdown.

«Οι καταχρήσεις εξουσίας που βλέπουμε από την ICE στη Μινεάπολη και σε όλη τη χώρα είναι αντιαμερικανικές και δεν μπορούν να κανονικοποιηθούν», δήλωσε η γερουσιάστρια Τζάκι Ρόζεν (Δημοκρατική – Νεβάδα) σε ανάρτηση στο X. Η γερουσιάστρια Κάθριν Κορτέζ Μάστο (Δημοκρατική – Νεβάδα) δήλωσε επίσης ότι αντιτίθεται σε αυτό το τμήμα του πακέτου.

The abuses of power we are seeing from ICE in Minneapolis and across the country are un-American and cannot be normalized. No one wants criminals in our country, but that’s not who this administration is going after. They’re targeting law-abiding immigrants who just want to… — Senator Jacky Rosen (@SenJackyRosen) January 24, 2026

Οι Δημοκρατικοί γερουσιαστές της Μινεσότα δήλωσαν επίσης ότι θα καταψηφίσουν το νομοσχέδιο χρηματοδότησης του DHS.

«Για όσους ρωτούν ποιο είναι το επόμενο βήμα: το να μη χρηματοδοτήσουμε την ICE είναι ένα εξαιρετικό σημείο εκκίνησης», έγραψε στο X η γερουσιάστρια Τίνα Σμιθ.

I certainly won't be. — Tina Smith (@SenTinaSmith) January 24, 2026

«Αντιτιθέμεθα στο νομοσχέδιο χρηματοδότησης της ICE. Ζητάμε πλήρη και διαφανή έρευνα με τη συμμετοχή των πολιτειακών αρχών», δήλωσε η γερουσιάστρια Έιμι Κλόμπουτσαρ. «Και καλούμε τους Ρεπουμπλικανούς συναδέλφους μας να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Ξέρουν ότι αυτό είναι λάθος».

We oppose the ICE funding bill.



We call for a full and transparent investigation with state officials.



And we call on our Republican colleagues to stand up. They know this is wrong. pic.twitter.com/sVTGsynObj — Senator Amy Klobuchar (@SenAmyKlobuchar) January 25, 2026

Η πρόοδος που έχει σημειώσει μέχρι στιγμής το Κογκρέσο στα νομοσχέδια δαπανών σημαίνει ότι μεγάλο μέρος του έργου της ομοσπονδιακής κυβέρνησης θα συνεχιστεί ακόμη και αν οι νομοθέτες δεν ολοκληρώσουν τη διαδικασία.

Νομοσχέδιο που υπέγραψε ο Τραμπ την Παρασκευή χρηματοδοτεί τα υπουργεία Δικαιοσύνης, Εμπορίου και Εσωτερικών, την Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος (EPA), τη NASA και το Σώμα Μηχανικών του Στρατού των ΗΠΑ έως το τέλος του δημοσιονομικού έτους τον Σεπτέμβριο.

Το υπουργείο Γεωργίας έχει χρηματοδοτηθεί από προηγούμενο μέτρο, πράγμα που σημαίνει ότι ένα shutdown δεν θα σταματήσει αυτή τη φορά τη διατροφική βοήθεια.

Ωστόσο, άλλες κρίσιμες λειτουργίες της κυβέρνησης θα διαταραχθούν.

Διαβάστε επίσης:

Αναρρίχηση – σοκ: Σκαρφάλωσε χωρίς σχοινί σε ουρανοξύστη 101 ορόφων (Video)

Σόι πάει το… ακροδεξιό «βασίλειο» – «Ατυχή συμβάντα» οι δολοφονίες από την ICE, λέει η ανιψιά της Λε Πεν

Απίστευτο βίντεο: Περαστικοί έσωσαν ένα παιδί και τη μητέρα του από ταξί που βυθιζόταν