Αναρρίχηση – σοκ: Σκαρφάλωσε χωρίς σχοινί σε ουρανοξύστη 101 ορόφων (Video)

Ο Αμερικανός αναρριχητής Alex Honnold ανέβηκε στην κορυφή του ουρανοξύστη Taipei 101 στην Ταϊβάν χωρίς σχοινιά ή άλλο προστατευτικό εξοπλισμό, προκαλώντας δέος.

Ζητωκραυγές ξέσπασαν από το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί στο δρόμο, όταν ο Honnold έφτασε στην κορυφή της κεραίας του κτιρίου, ύψους 508 μέτρων, περίπου 90 λεπτά μετά την έναρξη της ανάβασης.

«Η θέα ήταν απίστευτη, μια υπέροχη μέρα», δήλωσε μετά την ολοκλήρωση της ανάβασης. «Φυσούσε πολύ και σκεφτόμουν συνεχώς να μη χάσω την ισορροπία μου στην κορυφή. Αλλά ήταν μια μοναδική εμπειρία και ένας υπέροχος τρόπος να δεις την Ταϊπέι».

Ο Honnold, γνωστός παγκοσμίως για την αναρρίχησή του χωρίς σχοινιά στο El Capitan του Εθνικού Πάρκου Yosemite, ανέβηκε σε μία από τις γωνίες του Taipei 101 χρησιμοποιώντας μικρές προεξοχές σε σχήμα L ως στηρίγματα. Σε αρκετά σημεία χρειάστηκε να παρακάμψει και να σκαρφαλώσει γύρω από μεγάλα διακοσμητικά στοιχεία του κτιρίου, τραβώντας το σώμα του προς τα πάνω μόνο με τα χέρια του.

Το κτίριο διαθέτει 101 ορόφους, με το πιο δύσκολο τμήμα να είναι οι 64 όροφοι της μεσαίας ζώνης, γνωστής ως «μπαμπού», που δίνει στο Taipei 101 το χαρακτηριστικό του σχήμα.

Η παρουσία πλήθους ήταν κάτι ασυνήθιστο για τον Honnold, ο οποίος συνήθως σκαρφαλώνει σε απομονωμένες περιοχές. Όπως ανέφερε, στην αρχή του προκάλεσε νευρικότητα, όμως στη συνέχεια ένιωσε τη στήριξη του κόσμου.

Η ανάβαση μεταδόθηκε ζωντανά από το Netflix με καθυστέρηση 10 δευτερολέπτων, προκαλώντας προβληματισμό για το κατά πόσο είναι ηθικό να μεταδίδεται live ένα τόσο δύσκολο εγχείρημα, που θα μπορούσε να έχει τραγική κατάληξη.

Ο Alex Honnold δεν είναι ο πρώτος που ανέβηκε στο Taipei 101, είναι όμως ο πρώτος που το έκανε χωρίς σχοινί. Το 2004, ο Γάλλος αναρριχητής Alain Robert είχε σκαρφαλώσει στο κτίριο ανήμερα των Χριστουγέννων, στο πλαίσιο των εγκαινίων του τότε ψηλότερου κτιρίου στον κόσμο.

