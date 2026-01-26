search
ΚΟΣΜΟΣ

26.01.2026 12:14

Σόι πάει το… ακροδεξιό «βασίλειο» – «Ατυχή συμβάντα» οι δολοφονίες από την ICE, λέει η ανιψιά της Λε Πεν

MarionMaréchal

Η Μαριόν Μαρεσάλ, ευρωβουλευτής της άκρας δεξιάς και ανιψιά της Μαρίν Λε Πεν, της ηγέτιδας του ρεύματος αυτού στη Γαλλία, χαρακτήρισε σήμερα «ατυχή συμβάντα» τα γεγονότα που οδήγησαν στο θάνατο δύο ανθρώπων, οι οποίοι σκοτώθηκαν από την αμερικανική ομοσπονδιακή αστυνομία στη Μινεάπολη.

«Σε ό,τι αφορά τον Ντόναλντ Τραμπ, δεν έχω αλλάξει. Θεωρώ ότι έχω σήμερα μαζί του έναν ορισμένο αριθμό κοινών μαχών. Αυτό μου φαίνεται προφανές στη μάχη εναντίον της μετανάστευσης, της ανασφάλειας, του λαθρεμπορίου ναρκωτικών, του ‘wokισμού’, μεταξύ άλλων, και δεν έχω αλλάξει αυτή την άποψη», δήλωσε η Μαριόν Μαρεσάλ μιλώντας στον δημόσιο ραδιοσταθμό France Inter.

Ο αμερικανός πρόεδρος «κάνει κάτι πολύ ενδιαφέρον σε πολιτικό επίπεδο, καθώς εξηγεί ότι η πολιτική βούληση μπορεί και πάλι να επιβληθεί στην τεχνο-γραφειοκρατία, στην κυβέρνηση των δικαστών», εξήγησε.

Ερωτηθείσα σχετικά με τους δύο ανθρώπους που δολοφονήθηκαν μέσα σε τρεις εβδομάδες στη Μινεάπολη από την ICE, την αρμόδια για τη μετανάστευση αμερικανική αστυνομία, περιέγραψε αυτά τα γεγονότα ως «ατυχή συμβάντα» που οφείλονται σε «μαχητικά μέλη της άκρας αριστεράς που παρεμβάλλονται στη δράση της αστυνομίας».

«Δεν είμαι εδώ για να αστυνομεύσω την αμερικανική αστυνομία», υποστήριξε.

Η ανιψιά της Μαρίν Λεπέν και εγγονή του Ζαν-Μαρί Λε Πεν, ιδρυτή του ακροδεξιού κόμματος Εθνικό Μέτωπο (FN), πρόγονο του σημερινού Εθνικού Συναγερμού (RN), είχε προσκληθεί με την ευκαιρία της έκδοσης της αυτοβιογραφίας της με τίτλο «Αν αισθάνεσαι Λε Πεν» («Si tu te sens Le Pen», εκδ. Fayard).

Υπεραμύνθηκε του παππού της ο οποίος, «στα χρόνια του ’80, ήταν ο πρώτος, αν δεν ήταν ο μόνος, που μίλησε για αριθμό ζητημάτων στα οποία σήμερα υπάρχει συναίνεση σχετικά με τη μετανάστευση, σχετικά με τον εξισλαμισμό, σχετικά με την άτακτη παγκοσμιοποίηση, σχετικά με την αποβιομηχάνιση, σχετικά με την απώλεια κυριαρχίας κλπ.».

Η ευρωβουλευτής, η οποία εξελέγη με το ακροδεξιό κόμμα του Ερίκ Ζεμούρ «Ανακατάκτηση» («Reconquête») πριν το εγκαταλείψει για να προσεγγίσει και πάλι τον Εθνικό Συναγερμό, υποστηρίζει πως «δεν πρόκειται για ένα βιβλίο υποψηφιότητας» στις προεδρικές εκλογές του 2027 και πως ελπίζει ότι «θα μπορέσει να είναι υποψήφια η Μαρίν Λε Πεν», η οποία δικάζεται σε δεύτερο βαθμό στο Παρίσι για υπεξαίρεση δημόσιων κεφαλαίων και κινδυνεύει να της επιβληθεί ως ποινή κώλυμα εκλογιμότητας.

«Ό,τι και να συμβεί, σε κάθε περίπτωση, θα κάνουμε προφανώς την προεκλογική εκστρατεία όλοι μαζί», διαβεβαίωσε.

