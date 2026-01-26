Απίστευτο βίντεο: Περαστικοί έσωσαν ένα παιδί και τη μητέρα του από ταξί που βυθιζόταν

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει η δραματική διάσωση ενός παιδιού και της μητέρας του, από ταξί που βυθιζόταν σε ορμητικά νερά, στο Νταγκεστάν της Ρωσίας.

Οι δύο περαστικοί φαίνονται στο βίντεο να ισορροπούν «κρεμασμένοι» σε μια μεταλλική δοκό και να καταφέρνουν να τραβήξουν σώο το παιδί που βρισκόταν στο ταξί, το οποίο βούλιαζε στο κανάλι της Οκτωβριανής Επανάστασης.

Μάλιστα, ο ένας από τους δύο άνδρες φορούσε μόνο ένα εσώρουχο.

Ένας τρίτος άνδρας «παρέλαβε» το παιδί και το μετέφερε με ασφάλεια στην όχθη.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, διέσωσαν και τη μητέρα του παιδιού, ενώ ο οδηγός του ταξί κατάφερε να ξεφύγει μόνος του.

