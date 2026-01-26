search
ΔΕΥΤΕΡΑ 26.01.2026 14:50
ΚΟΣΜΟΣ

26.01.2026 13:46

Οι τραμπούκοι της ICE απείλησαν ρεπόρτερ και οπερατέρ της Rai – Να καταδικάσει η Μελόνι ζητά η ιταλική αντιπολίτευση (video)

26.01.2026 13:46
Ο ιταλικός Τύπος αναφέρεται σήμερα με έμφαση στις απειλές που δέχθηκαν εικονολήπτης και δημοσιογράφος της δημόσιας τηλεόρασης Rai από άνδρες της ICE στη Μινεάπολη της Μινεσότα.

Πιο συγκεκριμένα, στις εικόνες που μεταδόθηκαν διακρίνεται εικονολήπτης και απεσταλμένη της εκπομπής πολιτικής ανάλυσης «In Mezz’ οrα» μέσα σε ΙΧ αυτοκίνητο να βιντεοσκοπούν σκηνές στη Μινεάπολη.

Σε μικρή απόσταση, μπροστά τους βρίσκεται όχημα της ICE, της ομοσπονδιακής αστυνομίας μετανάστευσης και τελωνείων.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, o οπερατέρ και η δημοσιογράφος μετά από λίγο «παγιδεύονται» στον συγκεκριμένο δρόμο, καθώς στο προπορευόμενο όχημα της Ice προστίθεται και ένα δεύτερο ακριβώς πίσω τους.

Αμέσως μετά, οι άνδρες της ICE κατέβηκαν και πλησίασαν το όχημα με τους απεσταλμένους της δημόσιας ιταλικής τηλεόρασης και την οδηγό τους, ζητώντας από τους επιβαίνοντες να κατεβάσουν το παράθυρο. Εκείνοι αρνήθηκαν, λέγοντας πως «δεν κάνουν τίποτα το κακό» και πως «είναι δημοσιογράφοι». Όπως ακούγεται στο βίντεο, οι ένοπλοι απαντούν πως «αν συνεχίσετε να μας ακολουθείτε, θα σπάσουμε το παράθυρο και θα σας τραβήξουμε έξω, αυτή είναι η μοναδική προειδοποίησή μας».

Η ιταλική αντιπολίτευση καταδίκασε το συμβάν και ζήτησε από την κυβέρνηση Μελόνι να πάρει άμεσα θέση. «Εκφράζουμε την πλήρη αλληλεγγύη μας στους Ιταλούς δημοσιογράφους, περιμένουμε την σαφή καταδίκη της κυβέρνησης προς υπεράσπιση της εθνικής μας υπερηφάνειας», τονίζεται από το κεντροαριστερό «Δημοκρατικό Κόμμα».

