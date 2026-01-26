Το καλύτερο σκωτσέζικο ουίσκι στον κόσμο (και δύο ιαπωνικά), σύμφωνα με κορυφαίο ειδικό της Νέας Υόρκης

Ένας από τους ανθρώπους με τη μεγαλύτερη εμπειρία στο ουίσκι στη Νέα Υόρκη αποκαλύπτει ποιες ετικέτες ξεχωρίζει ως τις κορυφαίες στον κόσμο. Ο λόγος για τον Louis Andia, γενικό διευθυντή και beverage director του Kooth Hospitality, ο οποίος επιμελείται μερικές από τις πιο εντυπωσιακές συλλογές ουίσκι στο Μανχάταν.

Αν και διαθέτει εξαιρετικά σπάνιες ιαπωνικές ετικέτες, η επιλογή του για καθημερινή κατανάλωση ήταν ένα σκωτσέζικο single malt.

Ο Louis Andia ξεχωρίζει το Laphroaig Cairdeas, ένα peated Islay malt, για τους πιο γλυκούς του τόνους, όπως καρύδα, έντονη παρουσία δρυός και διακριτικές νότες nori. Όπως αναφέρει, αποτελεί ιδανική επιλογή στο τέλος της ημέρας, συνδυασμένο με μαύρη σοκολάτα ή καραμέλα με θαλασσινό αλάτι. Η πιο πρόσφατη εμφιάλωση cask strength μπορεί να βρεθεί στην αγορά περίπου στα 100 δολάρια το μπουκάλι.

Η συγκεκριμένη ετικέτα κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 2008, στο πλαίσιο του φεστιβάλ Fèis Ìle, και κάθε χρόνο παρουσιάζει διαφορετικό χαρακτήρα, με περιεκτικότητα σε αλκοόλ να κυμαίνεται από 50,5% έως 59,6%.

Πέρα από το σκωτσέζικο ουίσκι, ο Andia προτείνει και δύο ιαπωνικές επιλογές. Η πρώτη είναι το Yamazaki Peated Malt Spanish Oak, ένα ουίσκι χωρίς ένδειξη παλαίωσης, ωριμασμένο σε ισπανικά βαρέλια oloroso sherry. Σύμφωνα με τον ίδιο, συνδυάζει ευρωπαϊκή και ιαπωνική επιρροή, με νότες μαύρης μόκας, αμυγδάλου και ήπιας καπνιστής αίσθησης. Η τιμή του στην αγορά παραμένει κάτω από τα 300 δολάρια.

Για όσους δεν έχουν περιορισμούς στο κόστος, η κορυφαία του επιλογή είναι το Nikka Taketsuru Pure Malt 25. Πρόκειται για blended malt από τα δύο ιστορικά αποστακτήρια της Nikka, Miyagikyo και Yoichi. Το συγκεκριμένο ουίσκι έχει κερδίσει τον τίτλο του Best Japanese Blended Malt στα World Whiskies Awards και διατίθεται σήμερα περίπου στα 2.800 δολάρια το μπουκάλι.

